Как живет женская деревня, основательницы которой хлебнули горя от мужчин и решили, что могут обойтись и без них

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В 1990 году Ребекка Лолосоли и еще 14 жительниц кенийского племени самбуру взяли своих детей и навсегда покинули родные дома. Они ушли от своих мужей, чтобы найти новую, лучшую жизнь. Женщины основали деревню Умоджа, в которой запрещено проживание мужчин и в которой всегда могут найти приют жены, мамы и девочки, которые пострадали от устаревших и часто варварских обычаев своих общин.

Мы в AdMe.ru первым делом подумали: а чем же сейчас живут эти женщины? Ведь для того, чтобы держать на плаву такое поселение, нужны средства. И довольно быстро нашли ответ на свой вопрос. А попутно узнали еще несколько нетривиальных фактов об Умодже.

Причины основания деревни

Как мы уже сказали, идея образования однополой общины пришла в голову Ребекке Лолосоли, родившейся в полукочевом племени самбуру. Многие из устоев этого общества с позиции современного человека могут показаться странными и несправедливыми.

Женщины племени самбуру.

Например, в этом племени старейшины обладают исключительными правами на заключение браков и часто заводят себе помногу жен.

Женщин здесь выдают замуж в возрасте 10–15 лет. Жены считаются собственностью мужчин и практически не имеют права голоса. Также им запрещено владеть имуществом: землей или скотом.

Если какое-то имущество женщина получает в подарок, она может принять его лишь на время, чтобы передать семье мужа.

Помимо ухода за детьми, в обязанности женщин входит добыча воды и дров. Для этого они преодолевают многие километры с тяжелыми грузами. А вот мужчины после заключения браков могут жить беззаботно и вообще не трудиться.

Почему Ребекка сбежала

Ребекка Лолосоли вышла замуж по местным меркам довольно поздно: в 18 лет. Она отличалась от ровесниц волевым характером, к чему ее муж относился довольно снисходительно. Несмотря на устои своего общества, он разрешал жене заниматься торговлей и помогать женщинам, подвергшимся абьюзу. Но другим мужчинам племени не нравилось, что Ребекка выделяется. Они решили «навести порядок», избив ее мужа и потребовав, чтобы он приструнил жену. Тогда-то Ребекка и поняла, что больше не может оставаться вместе со своим народом, и, заручившись поддержкой еще нескольких женщин, сбежала из дома. Многие из единомышленниц Ребекки подверглись насилию со стороны британских солдат. После этого от них отвернулись семьи и общество. Пострадавших считали навсегда испорченными. Они не могли рассчитывать на поддержку со стороны родственников, так как стали их позором. Бегство для них было единственным выходом.

Как все начиналось

Деревня расположилась на сухих лугах недалеко от территории, занимаемой самбуру. Женщины назвали свое поселение Умоджа, что в переводе с языка суахили означает «единство». Беглянки построили хижины из смеси земли и коровьего навоза, оградив их колючим кустарником, чтобы защитить от нежелательных гостей.

Изначально женщины пытались заниматься продажей кукурузной муки и сахара. Однако это не приносило значимого дохода. Спустя 2 года после основания деревни местные жительницы переключились на производство традиционных бус и продажу их туристам. Именно бусы и помогли женщинам выжить, потому что начали приносить неплохой доход.

Продажа традиционных бус, изготавливаемых в Умодже.

На работы умоджийских мастериц обратила внимание Кенийская служба охраны дикой природы. Она поддержала женщин и отправила их в образовательный тур в Масаи-Мара — местный заповедник, привлекающий туристов.

Британские туристы танцуют с жительницами Умоджи.

Эта поездка помогла местным жительницам понять, в каком направлении двигаться. По приезде они образовали кемпинг, в котором временно могут проживать путешественники, желающие поближе познакомиться с обычаями Умоджи. За скромную плату им предлагают купить бусы ручной работы. И этот сувенир пользуется спросом.

Реакция мужчин

По словам Ребекки, мужчины из самбуру так и не смогли смириться со своенравием сбежавших от них женщин. На деревню несколько раз нападали, угрожая Ребекке и ее единомышленницам. Недоброжелатели даже пытались основать небольшое поселение поблизости, чтобы не дать туристам посещать Умоджу. Однажды женщин избили на глазах у туристической группы, чтобы показать, что это место может быть опасно для чужестранцев. Тогда беглянки решили, что должны найти способ защищать свои владения на законных основаниях. Они несколько лет прожили в режиме строгой экономии, чтобы накопить нужную сумму и выкупить землю, на которой живут.

Теперь каждому, кто своевольно проникнет на территорию деревни, придется иметь дело не с беззащитными представительницами прекрасного пола, а с кенийскими властями. Несколько предупреждений и арестов, произведенных военными, остудили пыл разгневанных мужчин.

Особенности проживания в деревне

Здесь могут найти приют женщины, которые пострадали от рук мужчин и культурных устоев своих племен.

Жительницы Умоджи часто посещают соседние поселения, чтобы рассказать женщинам об их правах, а также способах контрацепции и защиты от болезней, передаваемых половым путем (в обществах, где женщина не имеет права сказать «нет», это довольно острая проблема).

Все дети Умоджи посещают школу. Этим община в корне отличается от самбуру, где, едва получив хоть какие-то навыки самостоятельности, дети привлекаются к работе. Например, пасут скот.

Также школу разрешено посещать взрослым женщинам, которые не получили навыков чтения и письма в юности.

Проживание в деревне мужчин запрещено, если только они не выросли в Умодже.

Также мужчин нанимают для выпаса скота, но в деревне они не ночуют.

В 2009 году Ребекку Лолосоли пригласили выступить в ООН на конференции, посвященной гендерному равенству. Это привело в ярость мужчин самбуру, и они обещали расправиться со своенравной женщиной, если она решит все-таки отправиться в поездку. Однако решимость Ребекки было не пошатнуть. Она выступила на конференции. А в 2010 году была награждена Премией за глобальное лидерство от организации «Живые голоса». Если бы вам приходилось выбирать, чью бы сторону вы заняли: женщин, которые решили наконец отстоять свои права, или мужчин, которые так сильно хотят защитить культурные устои своих племен и традиции, формировавшиеся столетиями?