10+ фактов о морских цыганах, которые за всю жизнь могут ни разу не ступить на твердую землю

Под морскими цыганами обычно имеют в виду сразу несколько народностей: баджо, мокен, урак-лавой, оранг-лаут и некоторые другие. Этих людей объединяет образ жизни. Они похожи на морских кочевников: живут в домах на воде или даже на лодках и перемещаются от берега к берегу, от страны к стране. Большинство этих людей проживает у берегов Малайзии, Филиппин, Индонезии и Таиланда.

AdMe.ru разузнал, на что живут морские кочевники, как они устраивают быт и каким образом обходятся без благ цивилизации.

Морские цыгане зарабатывают на жизнь исключительно с помощью даров моря

Морские цыгане — первоклассные ныряльщики. Люди народа баджо, например, могут оставаться под водой до 13 минут, а глубина их погружения достигает 60 метров. На морском дне они ловят рыбу, собирают морские огурцы, ракушки и прочих морских обитателей с целью дальнейшей продажи или обмена.

Для рыбной ловли эти люди используют гарпуны, удочки, сети. Местные мужчины — умелые рыбаки: они способны управлять лодкой при очень высоких волнах, не теряя равновесия, а некоторые при этом могут еще и фрукты чистить. Поскольку в воде множество опасных тварей (в основном змей и аллигаторов), рыбаки носят на запястьях и лодыжках серебряные или металлические браслеты. Считается, что из-за бликов под водой подобные «украшения» способны отпугнуть обитателей океана.

Среди морских цыган нет таких людей, которые бы зарабатывали на жизнь возделыванием земли или животноводством. Поэтому и вся добываемая ими еда исключительно рыба, а остальные необходимые продукты и вещи приходится искать на суше. Основные недостающие ресурсы — это пища и древесина для строительства лодок и домов, а также одежда и домашняя утварь. Все это покупают на деньги, вырученные от продажи пойманной рыбы. Если же средств не хватает — древесину добыть очень просто: можно отправиться с топором в ближайший к берегу лес или поискать выброшенные морем обломки дерева.

Эти люди живут в свайных домах или же и вовсе на лодках

Баджо умеют строить 3 типа домов: на лодке, на воде и на суше. Дома имеют квадратную или прямоугольную форму и только 1 этаж. Стены возводят из дерева или пальмовых ветвей. Остроконечную крышу изготавливают из металлических пластин (при наличии денег, конечно) или из тех же пальмовых ветвей. Есть в домах и окна, только без стекол. Каждый дом в обязательном порядке имеет террасу, где хранятся рыболовные снасти и емкости с пресной водой.

Несмотря на умение строить дома на берегу, многие из народа баджо могут за всю жизнь лишь пару раз ступить на сушу. Когда морские цыгане проводят ночь или две на твердой земле, они часто жалуются, что их тошнит. Они предпочитают море и идут на берег только для того, чтобы продать свой улов, купить питьевую воду или взять ее из ближайшего к поселению источника. Там же моются и стирают вещи.

Пищу готовят в доме или на террасе. Для приготовления разводят костры на специальном деревянном приспособлении. Если дома стоят на сваях в воде, то между ними часто возводят мостики, чтобы не приходилось каждый раз использовать лодку, если нужно попасть к кому-то в дом. При возможности такие же мосты делают и до суши. Многокомнатные дома имеют кухню и ванную. Но из-за специфики строительства никакой канализации и водопровода тут, конечно, нет. Поэтому туалеты выглядят весьма прозаично: небольшая часть комнаты отделяется перегородкой, за которой в полу просверливается отверстие. Через него все отходы попадают прямо в море. Из-за антисанитарии в домах часто проживает огромное количество паразитов: блохи, муравьи, многоножки, крысы и прочая живность. При этом многие люди спят на полу, потому что редко у кого имеется в доме больше одной кровати.

Однако лодка — это неотъемлемая часть жизни баджо. «Лепа» — это судно, в котором живут целые семьи. Маленькие лодки, называемые «губанг», используются детьми для игр и передвижения между домами. «Желоб» предназначен для рыбалки. Во время свадьбы несколько лодок (лепа) соединяются вместе, чтобы было больше места для проведения традиционных церемоний. Женщины даже рожают на лодках.

Морские цыгане, имеющие доступ к телевидению, мечтают о западном образе жизни

Телевизоры в деревнях чрезвычайно популярны, но редки. Работают устройства от генераторов, поскольку даже в продвинутых поселениях нет центральной электросети. По вечерам в дом, где есть телевизор, стекается вся деревня. Смотрят в основном индонезийские мыльные оперы. Телевидение имеет большое влияние на внешний облик молодых морских цыган. Они, как и остальные индонезийцы, одержимы светлым цветом кожи и светлыми волосами. Исследователи встречали матерей, которые наряжали своих детей в парики, солнечные очки и платья — так, по мнению женщин, они похожи на кинозвезд.

По этой же причине многие девушки покупают отбеливающие маски и солнцезащитные кремы. А те, кому не хватает денег на импортные средства, делают «бурак» — пасту из толченого риса, специй и морских водорослей, — чтобы защитить кожу от солнечных лучей. Кстати, местные дети почти все сплошь золотоволосые: они проводят слишком много времени на солнце и их волосы выцветают.

Многие морские цыгане предоставлены сами себе из-за обитания вдали от городов и кочевого образа жизни

Часть морских цыган не имеют гражданства, поскольку постоянно перемещаются: сегодня они у берегов Филиппин, завтра — возле пляжей Индонезии. К тому же многие из них формально живут на воде, а не на земле, которая принадлежит какому-то государству. Это ведет к целому ряду проблем. Родители, которые хотят обучить своих детей в местной школе, не могут этого сделать, поскольку у них нет документов, даже свидетельства о рождении. Многие и вовсе не знают, сколько им лет. Конечно, ни о каких обращениях за медицинской помощью речь тоже не идет — кочевники лечат себя сами. Но порой государства пытаются им помочь. Например, на берегах Индонезии есть несколько деревень, где кочевники проживают постоянно. Они считаются индонезийскими гражданами, а потому правительство строит школы возле деревень, присылает медсестер, чтобы лечить их. Местные власти также пытаются следить за рождаемостью в племенах, что, откровенно говоря, практически невозможно: у местных нет ни доступа, ни денег на контрацептивы. Поэтому медсестры приезжают сюда не только лечить — они делают женщинам, у которых уже есть дети, противозачаточные уколы.