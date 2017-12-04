Как женятся современные принцы и принцессы в 10 странах мира

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Едва принц Гарри Уэльский и актриса Меган Маркл объявили помолвку 27 ноября 2017 года, как начались разговоры об их предстоящей свадьбе будущей весной. И это объяснимо: королевские свадьбы по-прежнему остаются красивой и пышной церемонией, привлекающей к себе немало внимания. Но Великобритания не единственная страна монархов, а потому мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят свадьбы королевских особ в разных странах.

1. Великобритания: свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон

Свадьба Уильяма и Кейт наделала шуму во всем мире: церемония транслировалась в прямом эфире на королевском YouTube-канале и ее посмотрели 72 млн человек. На свадьбу было приглашено почти 1 900 гостей, а тиару Кейт одолжила сама королева.

2. Марокко: свадьба принца Мулай Рашида и Ум Келтум Буфарес

Свадьба принца Мулай Рашида и Ум Келтум Буфарес проходила в соответствии с марокканскими традициями и продлилась 2 дня. На фото молодожены в окружении родственников на ритуале рисования хной — считается, что этот обряд приносит счастье и процветание молодоженам.

3. Германия: свадьба принца Ганноверского Эрнста Августа и Екатерины Малышевой

Венчание потомка британских монархов и дизайнера русского происхождения прошло в главной лютеранской церкви Ганновера. Церемония завершилась как в сказке: молодожены сели в карету и уехали в замок на официальный прием. К сожалению, отца принца на торжестве не было, так как он не одобрил этот союз.

4. Люксембург: церемония бракосочетания наследного герцога Люксембурга Гийома и графини Стефании де Ланнуа

Несмотря на то что и жених, и невеста являются аристократами, пара немного отошла от традиций и расписалась в здании городского совета, хотя раньше королевские церемонии проходили во дворце великих герцогов Люксембурга. Но от венчания пара не отказалась, и его провели на следующий день.

5. Бруней: свадьба принцессы Хафизы Сурурул и Мухаммада Рузаини

Принцесса Хафиза — дочь султана Брунея Хассанала Болкиаха, одного из самых богатых людей на планете. Неудивительно, что свадьба отличалась несказанной роскошью: церемонию провели в тронном зале 1700-комнатного дворца, а торжества длились не один день.

6. Бельгия: свадьба принца Амедео Бельгийского и Элизабетты Марии Росбох фон Волькенштайн

Свадьба племянника короля Бельгии и итальянской аристократки прошла на родине невесты, в Риме. Пара получила благословение Папы Римского, а на церемонию венчания съехалось много других монарших семей.

7. Бутан: свадьба короля Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчука и Джецун Пема

Свадебная церемония короля Бутана и его избранницы была проведена по буддийским традициям в крепости-монастыре Пунакха-дзонг — «Дворце великого счастья». Свадьбу отмечала буквально вся страна, 3-дневные торжества в честь молодоженов проходили во всех городах.

8. Швеция: свадьба кронпринцессы Виктории и Даниэля Вестлинга

Свадьба кронпринцессы Виктории и ее личного фитнес-тренера была такой пышной, что ее прозвали «крупнейшей королевской свадьбой со времен бракосочетания принца Чарльза и Дианы Спенсер». Многие шведы были недовольны такими тратами, но в чем-то удалось сэкономить: на невесте была фата, в которой шведские принцессы выходят замуж уже 150 лет.

9. Иордания: свадьба принца Али бин аль-Хусейна и Рим Брахими

Свадебная церемония пары прошла в доме сводного брата жениха — короля Иордании Абдаллы II. Избранница принца — бывшая журналистка CNN и дочь представителя ООН.

10. Австрия: свадьба эрцгерцога Кристофа и Аделаиды Драп-Фриш

Свадьба эрцгерцога и дочери дипломата прошла на родине невесты, во Франции. Гражданская церемония пары была довольно скромной — присутствовали всего 40 гостей, но венчание, как водится, уже больше напоминало монаршую свадьбу. Кажется, королевские пары придерживаются традиций в плане свадьбы как никто другой. А вы бы хотели побывать на таком торжестве?