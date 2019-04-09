Как японцы празднуют ханами и почему эту практику неплохо внедрить и нам

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Даже в той стране, где все сферы жизни сегодня насыщены высокими технологиями, наступает время, когда все замирает. Расцветает сакура, и жители Страны восходящего солнца «замедляются», чтобы насладиться этим зрелищем. Мы тоже можем поучиться у жителей Японии искусству общения с природой и любования цветами. Ведь, как считают ученые, это помогает снизить стресс и зарядиться энергией.

AdMe.ru рассказывает о красивой японской традиции любования цветами и о том, как можно применить ее в своей жизни. В конце статьи вас ждет бонус — небольшое медитативное видео с цветущей сакурой.

Любование цветами как национальная философия

Бизнесмен смотрит на цветущую сакуру в Токио, Япония.

Ханами — это традиция любования цветами в Японии. Именно так это слово и переводится с японского — «любование цветами». Традиция возникла еще при императорском дворе, в III веке нашей эры. Тогда ханами посвящали цветению горной сливы. Сакура же заняла ее место примерно в IX веке.

Цветение сакуры длится всего 7–10 дней, после этого лепестки опадают. Если дует ветер или идет дождь, лепестки облетают раньше — уже на 5-й день. Японцы сравнивают такой короткий, но яркий период цветения вишни с быстротечностью и красотой человеческой жизни.

В современной Японии ханами нередко низводится до обычных пикников под цветущими деревьями. Однако исторически это все же время для размышлений. Самое главное в ханами — «замедлиться», подумать и насладиться красотой окружающего мира.

В дни ханами прогулка по паркам Японии напоминает участие в массовой демонстрации: служащие фирм приходят в парк и проводят рабочее время на воздухе в компании своих коллег и начальника. Места, откуда открывается самый красивый вид на цветущие деревья, нередко занимают еще с ночи, расстилая в приглянувшемся месте пластиковые коврики. Помимо местных жителей, в парках немало и туристов: тысячи людей со всех уголков земного шара планируют свое путешествие в Японию так, чтобы оказаться здесь именно в сезон ханами.

В дни ханами делают специальные инсталляции в виде сверкающих туннелей, посвященные празднику цветения сакуры. Под деревьями также заранее устанавливают подсветку, оттеняющую нежный цвет сакуры, чтобы ею можно было любоваться не только днем, но и ночью. Ночное ханами носит название «ёдзакура», что означает «ночная сакура».

Когда лучше ехать

Япония простирается с севера на юг, и различия в климате между регионами довольно существенные. Сначала, где-то в конце февраля, сакура зацветает на юге — на островах Окинавы. К маю цветение добирается до севера — острова Хоккайдо. А в апреле ханами где-то на середине своего пути — в Токио, столице государства. О времени цветения сообщают по радио и телевидению. Есть даже специальный сайт, где ежегодно размещается свежий прогноз времени цветения сакуры по разным регионам.

Какие виды ханами существуют

Любуются японцы не только цветущей сакурой, но и красными листьями осенних кленов. По-японски этот ритуал называется «момидзигари», что дословно переводится как «охота на красные клены». Японцы, в чьем языке есть великое множество слов для обозначения цветов и их оттенков, внимательно наблюдают за постепенной сменой цвета кленовых листьев и необычными сочетаниями желтой, красной и зеленой листвы.

Существует также ханами глицинии, подсолнуха, гвоздики, тюльпанов, космеи. О сроках цветения этих растений сообщают в прессе, а также на специальных сайтах.

Почему это полезно и что европейцы могут взять из данной традиции

Современные люди чаще всего живут в условиях постоянных информационных перегрузок. Cвет, на который нам приходится смотреть в течение дня, увы, чаще всего исходит не от солнца, а от мерцающих экранов компьютеров и гаджетов. А это в свою очередь приводит к переутомлению, истощению нервной системы и проблемам со здоровьем. Поэтому психологи советуют больше времени проводить на открытом воздухе — в общении с природой. Ученый, профессор Японской медицинской школы в Токио доктор Цин Ли в своей книге «Синрин-йоку. Японское искусство „лесных ванн“» рекомендует в прогулках на природе стараться задействовать все 5 органов чувств. А именно: слушать звуки леса, шелест ветра в листве, пение птиц, журчание ручья, шорох дождя;

звуки леса, шелест ветра в листве, пение птиц, журчание ручья, шорох дождя; смотреть на оттенки листвы и цветов, блики на траве и рябь на водной глади, разглядывать природные узоры и находить причудливые орнаменты в переплетении листьев, лепестках цветов;

на оттенки листвы и цветов, блики на траве и рябь на водной глади, разглядывать природные узоры и находить причудливые орнаменты в переплетении листьев, лепестках цветов; вдыхать запахи леса (как хвойного, так и лиственного), запахи мха, моря и цветущих растений;

запахи леса (как хвойного, так и лиственного), запахи мха, моря и цветущих растений; осязать — прикоснуться к стволу дерева, погрузить ладони в ручей или запустить руки в кучу опавших листьев, а если есть возможность, то снять обувь и ощутить контакт с землей;

— прикоснуться к стволу дерева, погрузить ладони в ручей или запустить руки в кучу опавших листьев, а если есть возможность, то снять обувь и ощутить контакт с землей; пробовать на вкус — в летнее время, например, можно заварить чай с травами, собранными на лесной прогулке, или есть ягоды прямо с куста. Главное — делать это в экологически чистых местах, вдали от трасс, убедившись в том, что эти растения и ягоды можно употреблять в пищу.

Бонус: медитативное видео с цветущей сакурой

А вы мечтаете увидеть Фудзияму в обрамлении ветвей цветущей сакуры? Или вас манят какие-то другие уголки земного шара?