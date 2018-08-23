Как я решила путешествовать бесплатно и почему я больше никогда не стану этого делать

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Этим летом я отважилась на самую авантюрную поездку в своей жизни: мы с подругой решили повторить альпийские путешествия различных тревел-блогеров из инстаграма. Мы вооружились листочками и маркером для автостопа, списались с жителями приальпийских городов на сайте CouchSurfing (для тех, кто не знает: этот сервис позволяет бесплатно ночевать у людей за границей и так же безвозмедно принимать иностранцев у себя), загрузили рюкзаки и помчались покорять горы. Это был мой первый подобный опыт. И, сразу признаюсь, последний.

Сегодня я расскажу читателям AdMe.ru о том, чего стоит ожидать от подобных бесплатных развлечений, а также развенчаю или подтвержу некоторые мифы о каучсерфинге и автостопе. Итак, в путь! Краткое уточнение: наш 5-дневный маршрут пролегал по Восточным Альпам, начиная от Мюнхена и заканчивая Грацем (Австрия). Каждый день мы ночевали у каучей, короткие и сложные расстояния преодолевали на автобусах, длинные — автостопом.

Миф № 1: Каучсерфинг — это очевидный аналог сайта знакомств. И порой это опасно

Это довольно популярный слух среди тех, кто ни разу не пользовался сервисом. Признаюсь, я считала так же, но в итоге мы поочередно были гостями у воспитаннейших людей: немецкого инженера BMW, итальянского архитектора, австрийского аспиранта факультета биомедицинской инженерии и французского конструктора двигателей. Все эти ребята были старше 30, холосты, интеллигентны, много путешествовали, знали много языков и продолжали познавать мир путем каучсерфинга. При этом никаких странных намеков и откровенных моментов — все было идеально, пока мы не доехали до нашего последнего хоста в австрийском городе Грац. Именно там воплотились в реальность мои самые скептические подозрения, и мы с подругой все-таки нарвались на извращенца, е-е-е! В его пользу изначально было все: большое количество положительных отзывов в профиле, сообщения с обещаниями показать нам город и устроить вечеринку, несмотря на будний день, и т. д. Но когда мы приехали, этот кауч, вальяжно разлегшись перед нами в трусах и с самокруткой, резко заявил нам, что ему лень и мы никуда не пойдем. Ну а после того как мы с подругой выяснили, что с ним и поговорить-то не о чем, кроме как о клубах, мы разглядели его план не только «в руках», но и в голове. И тут он, словно прочитав наши мысли, перешел к 10-минутному самому неловкому и неприятному диалогу в моей жизни с целью получить совместное с нами удовольствие. В общем, этого чувака с разбушевавшейся фантазией и тестостероном еле получилось угомонить. В ответ он разозлился и перестал с нами разговаривать — джентльмен XXI века, нечего сказать. После таких эмоций у меня осталось плохое впечатление от каучсерфинга и от Австрии в целом. Хотя справедливости ради стоит сказать, что у моей подруги, каучсерферский опыт которой исчисляется в десятках хостов (это те, кто принимает гостей), такое случилось впервые, поэтому, можно сказать, что на 98% сервис безопасен. Отзыв мы нашему австрийцу не написали, поскольку подумали, что такой человек в отместку также может написать в наш профиль что-то плохое, тем самым понизив рейтинг странички (так что во многих случаях отрицательные отзывы просто не оставляются на сайте, имейте в виду). Чтобы не заканчивать пункт на негативной ноте, вот вам уютно спящий котик интеллигентнейших каучей из Инсбрука.

Миф № 2: Благодаря каучсерфингу ты узнаешь страну изнутри

Да, местные расскажут гораздо больше, чем можно прочитать в путеводителях и найти на туристических форумах. Но! Тут я внесу небольшое частное уточнение: если вы останавливаетесь у каучей всего на один день (а обычно так и делают), скорее всего, вы ничего не успеете посмотреть: вам удастся как раз-таки только выслушать про уникальные места, не более. Потому что нужно понимать, что каучсерфинг — это не просто бесплатная ночевка, а культурный обмен. Если вы приезжаете к иностранцу в гости, он воспринимает вас как человека, который должен его занять, развлечь, рассказать новое, а не просто воспользоваться его свободной комнатой. Поэтому, с одной стороны, это круто, но с другой — вы вполне можете расплатиться за это тем, что потратите на знакомство с хостами больше времени, чем на знакомство с самим городом. Но у каждого свои интересы, поэтому не берусь судить, что лучше. Что же касается меня, предлагаю просто посмотреть на этот коллаж.

Слева — то место, куда я очень хотела попасть в Мюнхене, а справа — то, где я провела бо́льшую часть времени в этом городе. Думаю, не стоить говорить, как я была расстроена.

Миф № 3: Парни «хостят» только девушек, девушки — парней

Отчасти это правда. Когда моя подруга объявила мне, что все наши хосты будут парнями, я слегка взволновалась и полезла в Google искать что-нибудь о гендерной теории каучсерфинга. Таковой не оказалось, поэтому, опираясь на форум с Reddit и опыт своих знакомых, я решила вывести ее сама: парни «хостят» (принимают в гости) в основном девушек или смешанные компании, так как им в целом приятнее и комфортнее в женском или смешанном обществе, нежели в чисто мужском. Девушки в принципе «хостят» меньше и выбирают скорее не по гендерному признаку, а по отзывам и первому впечатлению.

Миф № 4: С каучсерфингом и автостопом ты совершенно не тратишь денег

Существуют профессиональные блогеры, которые пишут название своей профессии через 2 буквы «г». Ладно, это шутка, я о другом. Существуют блогеры, которые утверждают, что для путешествий деньги не нужны, достаточно лишь желания, и вообще, все рамки лишь в нашей голове. Вот тут я категорически не согласна: без денег все равно никуда. Каучсерфинг — да, это бюджетно, но за 5 дней своего «бомж-тура» я потратила почти 200 евро. И вот на что они ушли. На еду. Несмотря на то что мы жили у каучей, продукты, даже на совместный ужин, мы покупали сами.

Несмотря на то что мы жили у каучей, продукты, даже на совместный ужин, мы покупали сами. На коктейли и прочие напитки в барах и на прогулках, которые мы оплачивали не только себе, но и нашим каучам (мы же все-таки гости). Хотя, если быть понаглее, можно этого и не предлагать.

и прочие напитки в барах и на прогулках, которые мы оплачивали не только себе, но и нашим каучам (мы же все-таки гости). Хотя, если быть понаглее, можно этого и не предлагать. На сувениры нашим хостам. Ведь без подарка в гости тоже не придешь. Кстати, любопытное наблюдение: оказалось, этой «философии гостинцев» придерживаются только русские и поляки, судя по рассказам наших хостов. Остальные обычно приезжают с пустыми руками.

нашим хостам. Ведь без подарка в гости тоже не придешь. Кстати, любопытное наблюдение: оказалось, этой «философии гостинцев» придерживаются только русские и поляки, судя по рассказам наших хостов. Остальные обычно приезжают с пустыми руками. На дорогу. Как я уже написала выше, на короткие расстояния, где на автобусе можно было доехать недорого, а простоять у обочины с поднятой рукой рискуешь довольно долго, мы не жалели денег. И еще немного о блогерах: сравню их фотографии с реальностью, которую мы увидели.

Кастельротто, Италия.

Ортизеи, Италия.

Озеро Брайес, Италия.

Понятное дело, что без фотошопа тут не обходится, но все же хочу подчеркнуть мысль о том, что они «подвергают обработке» не только фото, но и в целом все закулисье поездок: рассказы о приключениях, советы и напутствия о том, как все легко. Так что не стоит слепо верить и завидовать профилям путешественников в соцсетях.

Миф № 5: Благодаря каучсерфингу ты заводишь много новых друзей по всему миру

Если вы экстраверт, то это правда: у вас будет много друзей за границей. Сразу переходите к следующему пункту. Если вы интроверт, то тут все тяжелее. Я бы даже сказала так: каучсерфинг — это вообще не для нас, ребята. Представьте: тяжелый день, перелеты, переезды, куча впечатлений... И тут вечером вы приезжаете к хосту, и вам нужно — о ужас! — разговаривать с ним весь вечер. И утро. И, может, даже день... На самом деле это серьезная проблема эмоционального плана для многих людей. Это вовсе не смешно. Мне очень повезло: моя подруга — чистейший экстраверт. Она с радостью и совершенно без напряга делилась своей энергией с новыми людьми. Я же активно поддерживала разговор лишь ради помощи подруге, ибо иногда беседа сводилась к тишине со звуками сверчков вследствие отстутствия общих тем с каучами (помимо культурных, разумеется). Тем временем мне просто хотелось после тяжелого дня лечь в обнимку с телефоном и помолчать. При нашем графике — все 5 дней мы были у разных каучей — эта потребность в эмоциональной передышке возросла просто до нереальных размеров, перекрыв собой потребность в новых друзьях.

Миф № 6: Автостоп — это русская рулетка

Когда мы в каком-то альпийском деревенском туалете рисовали таблички с пунктами назначения, подозревая, что в Альпах, в общем-то, не автостопят, мне было страшно. Нотку экстрима во все это добавлял тот факт, что стояла невыносимая жара и потому мы были в одних коротких юбках / шортах. Короче говоря, на обочине трассы мы выглядели как какие-то междугородние девушки по вызову. Но авантюра есть авантюра — нельзя отступать.

В итоге нас подвезли совсем неожиданные персонажи: итальянская девушка с мамой, австрийский дедушка, словенская бабушка-хиппи и два взрослых грузина. Все были крайне добрыми, интересными людьми, последние вообще должны были проехать мимо нашего конечного пункта, Будапешта (это уже не относится к нашему альпийскому маршруту), но в итоге довезли нас аж до самой квартиры, где мы должны были остановиться, хотя перед этим пришлось простоять 40-минутную пробку в центре города. Было очень неловко за такую доброту, но они настояли на том, что настоящий джентльмен не может поступить иначе. А итальянская девушка рассказала нам что в Альпах автостопят очень редко, потому что сейчас это не очень популярно, ведь есть всякие сервисы вроде, как называл его (всерьез называл!) наш грузин, «бла-бла-бла-кара», каршеринга или аренды автомобилей. Словенская бабушка, которая, как оказалось, много автостопила в молодости и взяла нас в знак солидарности, также подтвердила тот факт, что сегодня подобное явление редкость. Забавно, что, прощаясь, она крикнула нам: «Запомните, мы делаем это ради всех нас!» — и посмотрела загадочно, с каким-то странным блеском в глазах. Мы решили, что она слегка ненормальная, но были ей безмерно благодарны.

В общем, автостоп превзошел наши ожидания! Это непопулярно, оттого «специализированные маньяки» в этой области не орудуют, по крайней мере в Европе. Можно пользоваться. Плюс это красиво и не покидает ощущение, что ты едешь за рулем сам. Но напомню, что перед этим нужно простоять непонятное количество времени у трассы с чувством полнейшей собственной беспомощности.

Итак, стоит ли повторять мой опыт

Как я уже сказала, если вы интроверт и не готовы, образно говоря, отдавать часть себя в угоду культурному обмену, 100 раз хорошенько подумайте про все эти способы путешествовать. Или хотя бы чередуйте — кауч, отель, кауч, квартира, — чтобы периодически можно было эмоционально отдохнуть.

Если вы хотите сэкономить денег, то да, оно того стоит. Но свести траты к нулю все равно не получится: не верьте постоянно мотивирующим путешественникам из интернета.

Ну и вообще, сейчас будет гиперсубъективный пункт: несмотря на то что эта поездка вышла невероятной, все же во время нее я поняла, что лично для меня все эти способы проехать, прожить, проесть и вообще просуществовать, честно скажем, «на халяву» довольно унизительны. Возможно, многие со мной не согласятся, но я скорее потрачу больше денег, буду значительно меньше ездить и, может, из-за этих принципов не увижу полпланеты, но уж лучше буду путешествовать в своем размеренном темпе, со своей программой и лишь в близкой мне компании. Вот это для меня поездка в удовольствие.

Если у вас есть собственные мысли и подобные истории (особенно про каучсерфинг), поведуйте о них комментариях!