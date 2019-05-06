Как я прожила неделю в Барселоне на ₽ 14 тысяч

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Привет, меня зовут Катя, я автор AdMe.ru. Сейчас я нахожусь в длительном путешествии по Европе и останавливаюсь в разных странах. Мой скромный бюджет не позволяет проводить время с размахом, поэтому я стараюсь искать наиболее выгодные варианты и очень неохотно расстаюсь со своими кровно заработанными.

Я захотела поделиться с читателями AdMe.ru своим опытом бюджетных путешествий, который приобрела путем проб и ошибок. Эта статья посвящена поездке в Барселону.

Со мной произошло странное событие. Я считаю себя опытным путешественником, но с Барселоной прокололась. Бывалые туристы знают, что выгоднее всего покупать авиабилеты с вылетом во вторник, среду или четверг. Почему-то я не учла этот факт и забронировала хостел в Барселоне на 5 дней — с понедельника по пятницу — перед тем как купила билет оттуда. На сайте по поиску авиабилетов я, мягко говоря, удивилась ценам на пятничные рейсы из Барселоны в следующий пункт назначения — Брюссель. Немного подумав, я решила задержаться в Барселоне до вторника следующей недели, потому что кривая на графике стоимости перелетов в этот день резко пошла вниз. Получилось, что я «застряла» в Барселоне на неделю вместо 4 дней, как планировала изначально. Осознав ситуацию, в которую я попала и погрустив немного на берегу Средиземного моря, я доплатила за дополнительные дни пребывания в хостеле и составила план экономичного проживания. Я старалась придерживаться его, хотя иногда позволяла себе накупить вкусняшек и даже пару раз выбралась в бар.

Еда

Первые дни проживания в хостеле я забронировала вместе с питанием, поверив отзывам на сайте-агрегаторе. Там написали, что завтрак «очень хороший». По факту вам на выбор предоставляют кусок пирога (банановый, шоколадный, морковный или любой другой, имеющийся в наличии), маффин или печеньки с напитком.

Так выглядел завтрак стоимостью ₽ 185 в хостеле.

Преимущество большинства хостелов заключается в том, что они оборудованы кухней, где вы можете приготовить еду сами. Поэтому я предпочла закупки в магазинах походам в кафе и рестораны. Испания — не слишком дорогая страна по сравнению с другими странами ЕС, поэтому цены на продукты вас, скорее всего, приятно удивят. Особенно если прежде вы были в Нидерландах, Германии или странах Скандинавии. Я не экономлю на здоровье, поэтому купила 500-граммовую пачку хороших спагетти стоимостью около € 2 и решила растянуть ее на все дни пребывания. Забегая вперед, скажу, что мне это практически удалось. Я докупала только ингредиенты для пасты: сыр, яйца, хумус и консервированные морепродукты. Жизнь у моря предполагает определенные преимущества. Например гребешки, тунец или мидии в банке за € 2–3 на полках магазинов. Мне сразу вспомнились наши бычки в томате.

Так выглядел мой типичный обед. Черная субстанция — это кальмар в непонятном соусе.

Туристам в поисках вкусных мест могу посоветовать отойти подальше от достопримечательностей. Кафе, рассчитанные на местных, предлагают аналоги наших бизнес-ланчей. Специальное меню включает блюдо дня и напиток по весьма привлекательной цене.

Досуг

Проблема одиночества для соло-путешественников стоит достаточно остро. И с этой точки зрения хостел идеальное место. Вы никогда не будете чувствовать себя одиноко по вечерам в общей зоне. Люди на отдыхе более расслаблены и открыты, чем обычно. Поэтому завести разговор с незнакомцем не составит особого труда. Мы даже выбрались исследовать готический квартал Барселоны с одним соседом, а с другим отправились гулять субботним вечером. А еще можно собрать компанию и пойти на пляж в один из солнечных деньков. В начале весны купальный сезон еще не открыт, зато для пикника погода идеальная.

Кое-кто все же рискует и купается весной.

Также существуют специальные сайты, где вы можете ввести свое местоположение и поискать мероприятия, куда приглашают таких же путешественников-одиночек. Я провела пару вечеров в компании незнакомцев, и, вопреки опасениям, это было замечательно. Межкультурное общение помогает разрушить стереотипы, которые существуют относительно той или иной нации. Опытные туристы знают хорошие места, поэтому дружить с ними не только приятно, но и выгодно. Так, парень из Нидерландов, который какое-то время жил в Барселоне прежде, пригласил туристов в бар, где нужно оплачивать только напитки. Закуска в виде попкорна подавалась бесплатно в неограниченном количестве.

Достопримечательности

У меня удаленная работа, и основную часть дня я проводила за компьютером, а в перерывах прогуливалась вокруг хостела. Вечерами и в выходные я исследовала основные бесплатные достопримечательности: гору Монтжуик, парк Гуэль (выяснилось, что мой хостел находится всего в 5 минутах ходьбы от него) и, конечно, храм Святого Семейства — куда же без него. Рекомендую сходить туда и днем и вечером: при ночной подсветке сооружение принимает мистический вид, и с улицы можно разглядеть изумительную красоту витражных окон.

Если вы, как и я, поклонник архитектуры, советую посетить бесплатную экскурсию. Они проводятся практически во всех крупных туристических городах, это что-то типа демо-версии услуг туристических фирм. Оплата за прогулку с гидом отсутствует, зато чаевые очень приветствуются. Поэтому экскурсоводы заинтересованы провести мероприятие на высшем уровне. В основном такие экскурсии проводят на английском языке, но в Барселоне мне повезло присоединиться к русскоговорящей группе.

Во время экскурсии рассказывают о работах архитекторов-модернистов начала ХХ века.

Один день советую посвятить посещению площади Испании, поющих фонтанов и прогулке по паркам у горы Монтжуик. Все эти достопримечательности находятся неподалеку, поэтому их можно обойти пешком. Торговый центр Las Arenas примечателен тем, что раньше на этом месте проводили корриду. В 2012 году местные жители собрали подписи за запрет жестокого зрелища, а здание реконструировали. Рядом с «Ареной» работает лифт, который за € 1 доставляет на открытую террасу. Экономные туристы могут зайти внутрь торгового центра и подняться наверх по эскалаторам, чтобы бесплатно попасть на смотровую площадку. Оттуда вы можете насладиться прекрасным видом на площадь Испании и поющие фонтаны. Завораживающий вид открывается также у подножия музея истории Каталонии. Вы можете дойти туда с площади Испании и подняться по ступенькам или воспользоваться эскалаторами. Еще один вариант — подняться на автобусе на вершину гору Монтжуик или воспользоваться фуникулером, который ходит с некоторых станций метро (вам не нужно докупать отдельный билет — достаточно оплатить стандартную поездку). День вы можете посвятить исследованию парков и садов, которыми усеян подъем на гору. Помимо этого, тут же находятся здания Всемирной выставки 1929 года и комплекс объектов, построенных к Олимпиаде 1992 года.

Исследуя растения ботанических садов и сооружения различных эпох, спускайтесь к Национальному художественному музею Каталонии. Под вечер на ступенях у его подножия собирается народ и приходят музыканты. Идеальный закат вам обеспечен.

Прекрасным завершением вечера станет посещение поющих фонтанов. Бесплатное шоу проходит с четверга по воскресенье. С мая по сентябрь зрелище стартует в 21:30, с марта по апрель — в 19:00. В январе и феврале фонтаны не работают. Не менее интересным станет посещение парка Гуэль. Основная часть архитектурных шедевров Антонио Гауди находится в платной части, стандартный билет туда стоит € 8,5. Однако и в бесплатной части есть много интересного. Особенно стоящий вид открывается с высоты, куда можно забраться по многочисленным дорожкам парка.

Вид из парка Гуэль.

Самая высокая точка в городе расположена на горе Тибидабо. Там находится телевышка, где вы сможете насладиться панорамой с высоты птичьего полета. Правда, вход на эту смотровую площадку платный — он обойдется в € 5,6. Но большинство посетителей поднимаются на гору ради другого развлечения — посещения первого в Испании парка аттракционов. Еще одна здешняя достопримечательность — собор Святого Сердца Христова.

Вид с горы Тибидабо.

Некоторые музеи можно посетить бесплатно в определенные дни. Например, Национальный художественный музей Каталонии устраивает день открытых дверей по субботам с 15:00 и в первое воскресенье каждого месяца.

Внутри Национального художественного музея Каталонии.

Спустя 7 дней пребывания в Барселоне я посчитала расходы и обнаружила, что потратила с учетом проживания в хостеле около ₽ 14 тыс. Еда, проезд и развлечения обошлись мне в ₽ 7 тыс., но можно было бы сэкономить больше. Главная ошибка, которую я совершила, — проигнорировала советы с просторов сети о том, что покупать проездной на 10 поездок в общественном транспорте выгоднее, чем одиночные билеты. Я думала, что не буду выбираться куда-то за пределы своего района, но жажда исследовать Барселону оказалось сильнее стремления экономить. Поэтому, если ваше путешествие займет более 5 дней, рекомендую использовать именно этот вариант. Проездной называется Т10 и стоит € 9,9, в том время как одиночная поездка обойдется в € 2,2. Если вы улетаете из Барселоны, учитывайте, что до аэропорта Эль-Прат также можно добраться на метро, но обычный проездной там не действует. Придется покупать специальный билет стоимостью € 4,6, тем не менее это самый дешевый способ оказаться в аэропорту.