Как я проехала автостопом по Черногории и почему это путешествие так сильно повлияло на мою жизнь

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Меня зовут Любовь, мне 21 год, я студент факультета рекламы. Как и все, я люблю путешествовать, но делаю это не совсем обычным способом, а конкретно — автостопом. Мне нравится преодолевать себя и видеть места, где я бываю, с позиции людей, которые там живут. Это не совсем легкий способ путешествовать, полный подводных камней и опасностей. Так почему я выбрала именно его?

Специально для AdMe.ru я решила рассказать о своем путешествии автостопом по Черногории и о том, как это повлияло на меня.

Черногория — маленькая страна, которую можно объехать за 7–8 часов. Природа Черногории напоминает Исландию: здесь есть и горы, и море. Лучше всего объезжать ее на машине, чтобы в полной мере насладиться ее красотой, или автостопом — как и сделала я. Кроме того, туда не нужна виза.

Почему автостоп?

Выбрала я именно такой способ путешествовать неслучайно: хотелось бросить себе вызов, дать волю фантазии и испытать что-то новенькое. Это хороший способ узнать страну изнутри: познакомиться с местными жителями и услышать истории, которые они рассказывают. Кроме того, мне никогда не нравилось изучать страну экскурсионными турами.

Это я. Ловлю машину возле города. Меня переполняет чувство свободы, а вокруг пейзажи — как в сказке.

Что нужно для автостопа? В первую очередь это желание, которое позволит противостоять трудностям и справляться с ними. Также это стойкость и некоторый фатализм — умение принимать течение событий таким, какое оно есть, и получать от этого удовольствие. Из материальных вещей понадобится следующее: палатка, коврик, спальник;

удобная обувь;

теплая и легкая одежда;

походный рюкзак, куда все вышеперечисленное поместится.

Наш первый день в Тивате. Смотрим на потрясающий закат.

Сначала я продумала примерный план посещения городов и мест по порядку, составила карту передвижения, отметив нужные населенные пункты. Для того чтобы разработать маршрут, я изучала в Google достопримечательности и читала блоги людей, которые уже ездили по Черногории. Мы добрались из России до Тивата на самолете и затем отправились по основным городам маршрута. Я поехала со своим молодым человеком: парой путешествовать очень удобно. Это более безопасно, нежели одной, и вызывает доверие у водителей.

Схема передвижения. Выехав из Тивата, мы побывали в таких городах, как Котор, Пераст, Будва, Цетине и Подгорица​​, Колашин, Мойковац, Жабляк (по порядку).

Начать было очень просто — мы вышли из аэропорта, подняли палец вверх и ждали. И так делали на протяжении всей поездки. Иногда приходилось ждать машину около 30 минут, но, как правило, нас брали в течение 15 минут. На юге мы жили в палатке в кемпингах, где были места, чтобы помыться, постирать вещи, приготовить еду, набраться сил и двинуться дальше, — это очень удобно. Стоили они, как правило, 2–3 евро за ночь. В день мы не тратили больше 10–15 евро. Этого хватало на то, чтобы купить свежих фруктов, знаменитого черногорского хлеба и поужинать в кафе (8–10 евро). Честно говоря, я давно не ела таких вкусных продуктов, как в Черногории. А главное, все было по максимально доступным ценам. Обязательно стоит попробовать следующие национальные продукты и блюда: каймак — нечто среднее между сыром и сливками;

чорба — наваристая похлебка из рыбы (или мяса) и овощей;

ракия — сербская фруктовая водка;

пршут — вяленое (или копченое) мясо.

Котор. Вид с горы на залив. Долго поднимались в гору из района Старого города.

Тиват — город, в котором очень низко летают самолеты, прямо над пляжами. С шезлонга можно увидеть, как самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу. Я заходила в море, ложилась спиной на воду и смотрела на то, как они проносятся прямо надо мной.

— город, в котором очень низко летают самолеты, прямо над пляжами. С шезлонга можно увидеть, как самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу. Я заходила в море, ложилась спиной на воду и смотрела на то, как они проносятся прямо надо мной. Будва — там мы нашли ресторан Obala на берегу моря, в котором можно было попробовать все морепродукты по довольно бюджетным ценам. Например, порция мидий на двоих обошлась нам в 8 евро.

— там мы нашли ресторан Obala на берегу моря, в котором можно было попробовать все морепродукты по довольно бюджетным ценам. Например, порция мидий на двоих обошлась нам в 8 евро. Котор, Пераст — города, которые напомнили нам Италию. Узкие улочки, старые дома и крепости из камня, везде растут фруктовые деревья. Главная достопримечательность — Которский залив, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. За 10 евро можно взять в аренду велосипед на день и объехать залив полностью. Кроме того, в Которе, на мой взгляд, самая лучшая пиццерия — Caffe Pizzeria Pronto.

— города, которые напомнили нам Италию. Узкие улочки, старые дома и крепости из камня, везде растут фруктовые деревья. Главная достопримечательность — Которский залив, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. За 10 евро можно взять в аренду велосипед на день и объехать залив полностью. Кроме того, в Которе, на мой взгляд, самая лучшая пиццерия — Caffe Pizzeria Pronto. Цетине — культурная столица Черногории. Спокойный, тихий, маленький городок, в котором можно найти тишину и уединение. Рядом находится национальный парк «Ловчен», а также гора, с которой открывается потрясающий вид.

— культурная столица Черногории. Спокойный, тихий, маленький городок, в котором можно найти тишину и уединение. Рядом находится национальный парк «Ловчен», а также гора, с которой открывается потрясающий вид. Жабляк — город на севере. Национальный парк «Дурмитор» близ него славится древними лесами, чистым воздухом и потрясающе красивыми горами. Там мы попали в очень атмосферное кафе Krcma Nostalgija — пили горячее вино из глиняных кубков и очень вкусно поели.

Объехали Которский залив. Стояла страшная жара, но на велосипедах было в самый раз — дул «вкусный» бриз, перемешанный с запахом песка и цветов.

Черногория очень маленькая. На юге из города в город можно добраться в среднем за 20–30 минут. Однако стоит учитывать, что дороги состоят из серпантинов, и они попеременно то спускаются вниз, то поднимаются вверх, поэтому на велосипеде ехать будет гораздо дольше. От моря до Подгорицы (столицы страны) можно добраться за 1 час. До Цетине — 50 минут езды. А дорога от Подгорицы до первого северного города страны — Колашина — также займет чуть больше часа.

Поднимаемся на гору Ловчен в окрестностях Цетине. Было очень страшно не успеть подняться до заката, ведь в горах темнее и рано холодает, а мы пошли налегке.

К сожалению, не в каждом городе есть кемпинги. Если мы попадали в такой город, то старались найти место, где можно поставить палатку так, чтобы ее не было видно, иначе можно было легко «познакомиться» с местными полицейскими. Иногда мы ночевали в хостелах. В Жабляке, например, хостел стоил 10 евро за ночь, а в Которе 25 евро, так как город сам по себе был достаточно дорогим.

Живописная деревня на севере страны.

Автостоп — идеальный способ путешествия, если хочешь слушать истории из первых уст, знакомиться с культурой и заводить новых друзей. Многие люди приглашали к себе в гости, кормили и старались узнать как можно больше обо мне и о моей стране. Язык не был преградой в общении. Особенно после рюмки ракии понимать друг друга становилось проще простого. Как-то раз в горах начался сильный ливень. Рядом проезжала семья, они увидели нас и решили подвезти, чтобы мы не промокли.

Национальный парк «Дурмитор» — место, где облака практически соприкасаются с землей. А еще в горах часто пасутся стада овец.

Не бойтесь