Как я побывала в Нью-Дели и почему всем рекомендую ехать туда, а не в Гоа

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Всем привет! Меня зовут Алия, и сейчас я расскажу, как жила в Нью-Дели. Проще всего — сложить шорты и купальник в чемодан и полететь в Гоа. Но интереснее всего — посетить эпицентр экзотики, древних традиций и невероятных храмов Нью-Дели. Так я и поступила: собрала все «за» и «против» и все же рискнула открыть для себя настоящую Азию.

Я поделилась с AdMe.ru своей историей путешествия по столице Индии и дала рекомендации о том, что с собой брать, чего бояться и к чему быть готовыми.

Что брать с собой?

Теплые носки, особенно если вы едете в период с ноября по февраль. Многие заблуждаются и берут летние вещи, полагая, что Индия — это жаркая страна. Да, но жарко только в ее южной части. Нью-Дели же располагается на севере и отличается муссонным климатом и холодной зимой. Более того, когда зимой в Дели приходит сток холодного воздуха с Гималаев, в городе стоит сильный туман, который вдыхать, поверьте мне, не лучше, чем наш морозный воздух. Не забывайте, что в Индии в квартирах нет отопления и спать там зимой без теплой одежы — то же, что спать в коробке на улице. Кто обладает хорошей привычкой закупаться в поездку мешками лекарств? Даже несмотря на то что Индия — экзотическая страна, вам не о чем беспокоиться. Если вы хотя бы раз читали упаковку от лекарств, то наверняка замечали, что большинство привычных нам таблеток производится в Индии. Если заглянуть в историю, можно проследить, как в 1950-60-х годах многие фармзаводы в Индии проектировали русские, а медиков и специалистов-фармакологов обучали в СССР. Так что все нужные вам лекарства вы сможете там найти без проблем, к тому же обойдутся они вам в несколько раз дешевле. Во всех аптеках мира вас поймут, если вы покажете латинское название, которое легко можно найти в интернете. Так что умереть вам там точно не дадут. Более того, оставьте пустое место в чемодане для аюрведических лекарств и средств, которые возьмете домой из Индии.

Если у вас совсем ограничен бюджет, запаситесь влажными салфетками и туалетной бумагой. Цена туалетной бумаги самого плохого качества в столице — ₽ 50, маленькой упаковки влажных салфеток — ₽ 70.

Захватите с собой водку. Но не чтобы употреблять или заниматься нелегальной торговлей (водка в Индии стоит ₽ 2–5 тысяч!). Поверьте, это лучший антисептик. А если она не пригодится вам, оставьте другу-индийцу: он будет рад, ведь для них это своего рода деликатес.

Запаситесь сушеным мясом или палкой колбасы. Серьезно! Мясные блюда в кафе стоят дорого: даже маленькая порция с кусочками куриного филе обойдется вам в ₽ 500. Но всегда можно найти кафе с недорогими бургерами: только в качестве котлеты будет или филе ягненка, или куриное филе — о говядине даже не думайте. Тем, кто решил сам приготовить мясо, можно попытаться найти мясные магазины. Но так как они очень неприметные, то найти их будет сложно. И где гарантия, что мясо окажется свежим?

Возьмите с собой шоколад, если не хотите переплачивать за просроченный. Купить там непросроченный, например батончик Sniсkers, невозможно. Вам повезет, если он окажется свежим. Кстати, там он продается половинками и даже четвертинками. К слову, цена на Milka — около ₽ 300–400 за плитку. Но, к счастью сладкоежек, в Индии есть шоколад подешевле — Dairy Milk, за маленькую плитку — около ₽ 40. Интересно, что Kinder Joy и Kinder Surprise стоят там всего ₽ 40, в то время как у нас ₽ 80–100. И не забудьте местную валюту — рупии. В Нью-Дели искать обменный пункт — это то же самое, что искать секретный клуб. Во всех официальных банках вам не обменяют доллары, а тем более рубли. Для того чтобы попасть в скрытые от глаз туристов места, нужен знающий местный друг, который и отведет вас туда. Многие обменные пункты скрываются, например, в магазине сувениров, и производят обмен денег нелегально, без каких-либо чеков. Но будьте осторожны, вас могут обмануть: обязательно берите с собой кого-нибудь из местных. И еще один нюанс: тратьте деньги до последней пайсы (копейки), так как потом возникнут проблемы с обменом: наши банки принимают только идеальные купюры, а рупии обычно очень грязные и мятые. К тому же в аэропорту Нью-Дели обменять можно максимум 10 тыс. рупий, больше — только с «рецептом». В общем, идеальный вариант для Индии — расплачиваться картой. Но, увы, и карты не везде принимают. Однако для туристов есть специальный магазин — «24Seven», где принимают и карты и доллары. Цены там, конечно, выше, чем в местных магазинах. А в местных магазинах выше, чем на рынках. Типичная экономическая цепочка.

Что поесть?

Всем любителям поострее — добро пожаловать в рай! Традиционные наборы «Тхали» — поднос с мисками для бата (вареный рис), чапати или роти (лепешки) и дала (острый горох). Цена за такой набор — ₽ 100–200.

Самоса — уберите букву О, и получится наша самса, только без мяса. По сути, это треугольный пирожок с острой жареной картошкой и луком. Вместе с самосой обычно продают жареные брокколи.

Панир. Тот, кто жил в деревне, помнит, как бабушки складывали творог в пакет, прессовали его и выжимали из него всю воду. Так вот панир — прессованный творожный сыр. Что только с ним не делают индийцы: жарят, как шашлычки, выпекают, как пирожки, и смешивают с острым соусом, как кашу.

Доса — тонкая хрустящая лепешка из рисовой муки. Подается в качестве хлеба к таким соусам, как чатни, карри, дал, или как самостоятельное блюдо с начинками из овощей, сыра и лука со специями.

Момосы — острые пельмени с начинкой из курицы и лука, сметанно-сливочным соусом и острым кетчупом. Начинку можно выбирать самому: сладкие с шоколадом и жареные с сыром — мои самые любимые. Цена — от ₽ 40 за 4 штуки, за жареные — ₽ 150, сладкие — ₽ 80.

Райта — освежающее блюдо, за основу которого берется йогурт, добавляются помидоры, огурцы, зелень и горчичные зерна.

Индийское мороженое кулфи. Его можно купить на каждом шагу всего за ₽ 10–20. Разнообразие вкусов огромное! Мое самое любимое — «Писта», с фисташками и кардамоном. Мм, отличное сочетание!

Кхир — рисовый пудинг с орехами, изюмом, корицей и кардамоном. Точно такой же десерт есть и в Турции.

Алу и гоби («картофель» и «цветная капуста») — в общем, рагу с овощами и специями. Довольно неплохо.

Чай масала — то, без чего не выживет ни один индиец. Сладкий напиток на основе черного чая с добавлением специй, молока и сахара. Миксуют корицу, имбирь, кардамон, гвоздику, шафран, фенхель, черный перец и подают в маленьких одноразовых чашках.

Экзотические фрукты. Самыми необычными мне показались сметанное яблоко, внешне похожее на зеленого ежика (если пофантазировать), и саподилла, внешне напоминающая картошку.

Знаете, что вам понравится? То, что там есть сервис по доставке еды — Ubereats — с недорогой едой и доставкой максимум за ₽ 10! Ну разве не чудо? Привезут за полчаса все что захотите и куда пожелаете. И на заметку: самый вкусный кофе вы найдете в Сoffee Day.

Что посмотреть (бесплатно)?

Храмовый комплекс Чаттарпур — один из самых больших в Дели, его площадь — 24 га. Он расположен по обе стороны от дороги: с одной стороны находится центральный храм, где можно оставить пожертвования, с другой — огромная статуя бога Ханумана. Чтобы быстрее найти вход в центральный храм, ищите место, где все снимают и сдают обувь.

Рынок Сароджини вместо главного туристического базара. Шарфы — ₽ 50, обувь — ₽ 300, сумки — ₽ 200, а на выходе, если вы не заблудитесь, — Burger King и масса других кафе. Приезжайте туда днем, потому что вечером там не протолкнуться.

Храм Лотоса — главный храм религии бахаи в форме распускающегося цветка лотоса. В него запускают небольшими группами, прежде информируя о том, что в зале нельзя разговаривать. Место действительно удивительное и обладает особым умиротворяющим действием. На заметку: по понедельникам храм не работает.

Красный закат. Ради этого стоит проснуться хотя бы раз в 5–6 утра и увидеть будто нарисованное красное, как спелое яблоко, солнце. Это стоит того.

Лоди Гарден — уютный городской парк, на территории которого находятся гробницы. Место очень притягательное и красивое, что, естественно, привлекает местных жителей и туристов. Все приходят сюда за частичкой нирваны и вдохновением.

Фестиваль Дивали для Индии самый главный праздник. Он проводится так же, как у нас Новый год, только без речи президента: салюты, хлопушки, украшения, сладости, подарки. А еще на Дивали у них принято играть в карты на реальные деньги.

Что еще экзотического можно посмотреть кроме достопримечательностей? Предсвадебную церемонию прямо на улице! У индийцев принято демонстрировать всей округе свой новый статус. Средний класс пляшет и кидается 10 рупиями или монетками, состоятельные заказывают целую сцену на колесиках, знаменитого певца и разбрасываются тысячными купюрами.

Или как танцуют в местных клубах. Ради интереса хотя бы раз сходите в индийский клуб или на местное мероприятие, чтобы посмотреть на микс традиционных танцев с клубными треками. Уверена, после этого вам захочется танцевать так же.

Где жить и что покупать?

Я жила в двух контрастных районах Нью-Дели: Малвья Нагар и Моти Нагар. Малвья Нагар — один из оживленных районов с популярным базаром — Малвья-базар. В нескольких километрах от базара располагается единственный нормальный большой торговый центр — Select City Walk. Район, так сказать, не совсем туристический, и аппартаменты здесь не лучшие, но зато недорогие. Например, комнату типа общежитской можно снять за ₽ 5–7 тыс. в месяц. Моти Нагар — один из престижных районов Нью-Дели, где находятся лучшие больницы, рестораны и жилые комплексы. Цена за комнату — в районе ₽ 15 тыс. в месяц. В подобных ЖК в стоимость аренды входят бассейн, тренажерный зал, занятия йогой, большой двор и абсолютная тишина. А это очень важно, потому что от гула машин, рикш и продавцов голова идет кругом. Не пугайтесь, если услышите, как продавцы будут громко издавать странные «бараньи» звуки: так они привлекают покупателей. Что насчет сувениров? Обязательно приобретите аюрведическую косметику. Самым популярным у них является кокосовое масло с частичками кокоса. Стоит всего ₽ 40, а пахнет так, что хочется попробовать его на вкус.

Из популярной марки Himalaya обратите внимание на крем Acne-n-Pimple (₽ 80) от рубцов и прыщей. Его можно наносить даже на слизистую. Очень хороший, советую.

Гель Patanjali (₽ 150) есть у каждого индийца. Его можно использовать как крем или средство для умывания, гель для сухих кончиков волос, шампунь, бальзам, лосьон. В общем, как душа пожелает. Кстати, если вы когда-нибудь задавались вопросом, как пахнет от индийца, так вот знайте: именно этим гелем от них и пахнет.

Натуральные таблетки Hajmola предназначены для желудка, но индийцы принимают их почти как витамины. Таблетки ужасны на вкус и неприятно пахнут, но, несмотря на это, они действительно избавляют от симптомов и, кажется, будто помогают от любого недомогания. Цена — всего ₽ 30.

Чай масала в пакетиках с готовой смесью. Для тех, кто не любит слишком сладкий чай, есть варианты с низким содержанием сахара. Цена за упаковку — ₽ 150

Сувениры. Например, фигурки Ганеша и Лакшми символизируют благополучие, процветание и счастье. Настойчивые продавцы не продадут их отдельно, так как они идут только в паре, ведь по легенде Ганеша — это сын богини Лакшми. Обязательно торгуйтесь и обратите внимание на местный акцент: «50» по-английски они произносят как «пипти», а ваше «фифти» могут не понять.

Золото. Настоящее или сувенирное — решать вам. Цена за грамм настоящего — ₽ 3 200–3 400, что значительно дороже нашего золота. Выглядит, конечно, богато, но индийское золото очень мягкое и хрупкое: одним легким движением вы можете остаться, например, без сережек за ₽ 20 тыс. Поэтому выгоднее всего приобретать круглые прочные браслеты. Сувенирное золото выглядит очень достойно, его почти не отличить от настоящего, и стоит копейки — ₽ 20–80. Вот вам тест на внимательность: 2 пары сережек — какие из них настоящие?

Ну как, догадались? Настоящие серьги — слева.

Чего бояться, чему удивляться и к чему быть готовыми?

Мусор и грязь — то, что сразу бросается в глаза в Нью-Дели. Не надевайте любимые белые кеды, иначе придется с ними распрощаться. Но вони на улицах Индии, которую многие описывают разными прилагательными, я не почувствовала.

Попрошайки и скрытая съемка. Не пытайтесь убежать от детей-попрошаек: большая вероятность, что вы спровоцируете в них азарт и они будут бегать за вами, щипаться, дергать за волосы и повторять за вами русские слова. Поэтому не материтесь. А еще не удивляйтесь, если вдруг заметите, что на вас нацелены камеры всех, кто находится с вами рядом. Для нас фото с обезьянкой — это фото с обезьянкой, а для них фото с обезьянкой — это фото с нами. Для них мы экзотика. Кстати, знаете, где проще всего набрать себе подписчиков в инстаграме? В Индии!

Обезьяны. Не смотрите на них слишком долго и не провоцируйте вспышками камер: они могут в любой момент на вас прыгнуть или украсть пакет, который вы оставили без присмотра.

Собаки спят на капоте машин, и никто на это не обращает внимания. Возможно, так они защищают себя от змей.

В квартирах нет канализации и централизованного горячего водоснабжения. Вместо этого в полу что-то вроде черной дыры, а вместо горячей воды из крана — бойлер на стене, который предварительно нужно включать, чтобы нагреть воду.

Чтобы купить сим-карту в Нью-Дели, вам понадобится фото как на паспорт: без этого карту не продадут. Цена за месяц — около ₽ 250, за 3 месяца — ₽ 500.

Туалеты в аэропорту Нью-Дели чистые и пахнут совсем не по-туалетному, чувствуется какой-то сладкий освежитель или какие-то благовония.

Что сказать, Нью-Дели хоть и с приставкой Нью-, но нового в нем практически ничего нет. Высоток там очень мало, повсюду одни трущобы, но в этом и заключается прелесть города. В столице сохранилось все то, за чем едут многие туристы: простота и открытость индийцев, их внимание, древние храмы и история. Если вы действительно хотите увидеть настоящую жизнь в Индии, то ехать стоит именно сюда.