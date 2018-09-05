Как выглядят зубные феи в разных странах мира и что там делают с молочными зубами

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С детства мы привыкли класть выпавшие молочные зубы на ночь под подушку: мы верили, что утром добрая фея обменяет их на монеты. Кто-то, возможно, кидал их за печку в деревне по совету бабушек или дедушек. В разных уголках планеты существуют совершенно непохожие друг на друга приметы и представления о фантастических существах, которые «воруют» зубы у детишек.

Мы в AdMe.ru узнали, почему в одних странах молочные зубы забирают красивые феи, а в других за ними охотятся тролли, лепреконы, эльфы и даже мыши.

12. США

Зубная фея — сказочный персонаж, который очень популярен в англоязычных странах. В голливудских фильмах мы могли видеть ритуал, когда ребенок кладет свой молочный зуб под подушку перед сном. Утром он находит монетку или подарок вместо зуба. Американские исследователи даже подсчитали, что в США ребенок в среднем получает от «феи» $ 3,70 в качестве компенсации за зуб.

11. Испания

В Испании и латиноамериканских странах дети кладут свои выпавшие молочные зубы под подушку, чтобы их забрала не фея, а мышонок по имени Перес (Raton Perez). Персонаж был придуман в 1894 году испанским писателем Луисом Коломой (Luis Coloma), чтобы развеселить принца Испании Альфонсо XIII, который очень боялся, что у него будут выпадать молочные зубы. Сказка очень скоро превратилась в легенду, которую родители стали рассказывать своим детям. А в Мадриде даже есть музей мышонка Переса, где находится почтовый ящик, в который дети могут опустить свои выпавшие молочные зубки и записки для «зубного хранителя».

10. Франция и Бельгия

Во Франции и Бельгии этого «персонажа» называют просто Маленькая Мышка (La Petite Souris). Эта традиция происходит из еще более древней сказки XVII века, написанной мадам д’Олнуа. История повествует о фее, которая, чтобы победить злого короля, превратилась в мышь, спрятавшись под его подушкой, и сделала так, чтобы у того выпали все зубы.

9. Италия

В Италии за зубное воровство отвечает святая Аполлония Александрийская, которая считается покровительницей стоматологов. Хотя некоторые итальянские семьи, так же как и их соседи из ближайших стран, верят в легенду о мышонке (Topolino).

8. Ирландия

Анна Богл (Anna Bogle) — озорной молодой лепрекон, в которого верят все дети Ирландии. По легенде, однажды она играла в лесу и случайно выбила передний зуб. В итоге Анна долго пытается найти замену своей потере и решает, что молочные детские зубы подойдут ей больше всего. Она оставляет кусочек золота лепрекона для ребенка, чей зуб она берет, но до сих пор не может найти подходящий.

7. Эстония

В Эстонии зубная фея (Hambahaldja) собирает выпавшие молочные зубы, чтобы построить из них для себя замок. Фея сначала их долго чистит и полирует, чтобы они сверкали, словно звезды. Взамен выпавшего зуба она всегда оставляет ребенку пару монет.

6. Норвегия

В Норвегии выпавшие зубы дети кладут перед сном в стакан, а наутро в нем обнаруживают несколько монет, которые, согласно преданию, оставляет эльф Таннфе (Tannfe). Средний размер вознаграждения за зуб составляет 20 норвежских крон (около $ 2,5).

5. Финляндия

В Финляндии молочные зубы у детей ворует жуткий тролль (Hammaspeikko), который впервые упоминается в сказке норвежского писателя Турбьерна Эгнера (Thorbjørn Egner) в 1949 году. История была переведена на финский язык в конце 60-х годов и стала частью культурной традиции Финляндии. Маленькие дети верят, что страшный тролль не причинит им зла, если они будут чистить зубы каждый день. А в обмен на потерянный молочный зуб он всегда принесет подарок. Дети представляют его по-разному, но непременно с большим ртом, полным острых клыков.

4. Страна Басков

В Стране Басков (Испания) молочные зубы собирает Мэри, которая живет на крыше (Mari Teilatukoa). Здесь дети не кладут их под подушку, а по древней традиции должны забросить выпавший зуб на крышу своего дома.

3. Азиатские страны

В некоторых азиатских странах, таких как Индия, Китай, Япония, Корея и Вьетнам, когда у ребенка выпадает зуб, он бросает его на крышу, но только если это был зуб из нижней челюсти. А если зуб выпал из верхней челюсти, то его прячут в пространство под полом. После этого ребенок должен громко попросить о замене выпавшего зуба на зуб мыши. Эта традиция основана на том, что зубы грызунов растут на протяжении всей жизни. В некоторых областях Индии дети также могут зарывать зубы в землю возле больших деревьев.

2. Ближний Восток

В странах Ближнего Востока (включая Ирак, Иорданию, Египет и Судан) существует традиция подбрасывать молочный зуб в небо — к солнцу.

1. Турция

В Турции родители считают, что потерянный зуб их ребенка может повлиять на его будущее. Если они мечтают о том, чтобы их сын стал великим футболистом, то закапывают его зуб на футбольном поле. А если они хотят, чтобы их дочка стала врачом, то зарывают ее зуб около больницы.