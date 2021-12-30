18 достопримечательностей, которые внутри оказались еще круче, чем снаружи
Есть такие достопримечательности, услышав названия которых можно без труда нарисовать их у себя в голове. Ведь в кино, книгах, на открытках и магнитиках мы видели их сотни раз. Но в большинстве своем образ этих сооружений мы можем вспомнить только снаружи, а представить, как они выглядят изнутри, — задача посложнее.
Мы в AdMe.ru решили заполнить пробелы в наших знаниях и посмотреть, что находится внутри всемирно известных достопримечательностей.
Пизанская башня, Пиза
Эйфелева башня, Париж
Храм Святого Семейства, Барселона
Колизей, Рим
Тауэрский мост, Лондон
Башня «Накагин», Токио
Храм Лотоса, Нью-Дели
Великая Китайская стена
Атомиум, Брюссель
Древний город Петра
Статуя Свободы, Нью-Йорк
Центр «Хан Шатыр», Нур-Султан
Музей Гуггенхайма, Бильбао
Биг-Бен, Лондон
Кафедральный собор, Бразилиа
Знак Голливуда, Лос-Анджелес
Пирамида Лувра, Париж
Пирамида Хеопса, Гиза
Какую достопримечательность вы бы хотели увидеть изнутри своими глазами?
Фото на превью marina99 / Depositphotos.com, Depositphotos.com
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