18 достопримечательностей, которые внутри оказались еще круче, чем снаружи

Есть такие достопримечательности, услышав названия которых можно без труда нарисовать их у себя в голове. Ведь в кино, книгах, на открытках и магнитиках мы видели их сотни раз. Но в большинстве своем образ этих сооружений мы можем вспомнить только снаружи, а представить, как они выглядят изнутри, — задача посложнее.