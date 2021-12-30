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18 достопримечательностей, которые внутри оказались еще круче, чем снаружи

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Есть такие достопримечательности, услышав названия которых можно без труда нарисовать их у себя в голове. Ведь в кино, книгах, на открытках и магнитиках мы видели их сотни раз. Но в большинстве своем образ этих сооружений мы можем вспомнить только снаружи, а представить, как они выглядят изнутри, — задача посложнее.

Мы в AdMe.ru решили заполнить пробелы в наших знаниях и посмотреть, что находится внутри всемирно известных достопримечательностей.

Пизанская башня, Пиза

Эйфелева башня, Париж

Храм Святого Семейства, Барселона

Колизей, Рим

Тауэрский мост, Лондон

Башня «Накагин», Токио

Храм Лотоса, Нью-Дели

Великая Китайская стена

Атомиум, Брюссель

Древний город Петра

Статуя Свободы, Нью-Йорк

Центр «Хан Шатыр», Нур-Султан

Музей Гуггенхайма, Бильбао

Биг-Бен, Лондон

Кафедральный собор, Бразилиа

Знак Голливуда, Лос-Анджелес

Пирамида Лувра, Париж

Пирамида Хеопса, Гиза

Какую достопримечательность вы бы хотели увидеть изнутри своими глазами?

Фото на превью marina99 / Depositphotos.com, Depositphotos.com
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