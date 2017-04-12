Как выглядят спальные вагоны в разных странах мира

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Совсем недавно о необычных местах в спальном вагоне японского поезда рассказало на своей странице в фейсбуке Посольство Японии в России. Вдохновленные яркими фото японского плацкарта, мы в AdMe.ru решили узнать, какие спальные вагоны используют в разных странах мира. Результатами мы делимся с вами.

Япония

Япония может похвастаться, пожалуй, самым необычным «плацкартом» в мире. Двухэтажные вагоны дзасэки (они же ноби ноби) курсируют в составе поезда Sunrise Izumo.

Внутри вагоны затянуты ковровым покрытием и поделены невысокими перегородками на одиночные секции, напоминающие купейные полки в российских поездах. На них можно не только сидеть, но и лежать, вытянувшись в полный рост. На ночь отсеки закрываются занавесками. Выглядит это необычно, но очень здорово.

Дзасэки пользуются популярностью, так как за них не взимают дополнительную плату, в отличие от мест других категорий.

Таиланд

Плацкартные вагоны в Таиланде относятся ко II классу комфорта. Они бывают двух типов: когда все полки с каждой стороны от прохода боковые или же только обычные поперечные полки без боковых.

По степени комфорта II класс ранжируется по наличию кондиционера или вентилятора, а каждый отсек закрывается цветными занавесками.

А если у вас возникнут проблемы с тем, чтобы заправить постельное белье, проводник вам обязательно поможет.

Китай

В Китае тоже нет недостатка в желающих прокатиться в спальном вагоне. Выглядит вагон несколько непривычно. Во-первых, отсутствуют «горячо любимые» многими боковые спальные места (вместо них откидные сиденья у небольших столиков). Во-вторых, купе состоит не из двух жилых ярусов, а из трех.

Близкими кажутся не только конфигурация и интерьер вагона, но и отдельные развлечения в китайских «плацкартах».

Канада

Спальные вагоны здесь безнадежно проигрывают чартерам авиакомпаний, автобусам и просто скоростным экспрессам. И все же они есть. Ближе всего к плацкарту вагоны в поездах дальнего следования. В них есть комфортные купе на 2 или 4 человека. Но главное, что в вагоне имеются 2-местные «боковушки». Днем это мягкие скамьи напротив друг друга, а ночью — кушетки одна под другой. Это наиболее дешевые места (не считая сидячих) в ночных поездах. Правда, их всего по 3 на вагон.

Кстати, для любителей романтики поездов есть в канадских вагонах и другие фишки. Например, общая гостиная с бесплатными фруктами и печеньем или обзорный купол, который дает возможность насладиться пейзажем.

Европа

В Европе расстояния небольшие. Поэтому ночные поезда хоть и есть, но имеют ряд особенностей. В них, как правило, 3 категории мест: сидячие (в общем вагоне или в 6-местном купе), спальные без санузла (нечто среднее между купе и плацкартом), и спальные места в купе с санузлом (аналог СВ).

Пожалуй, ближе всего к плацкарту 6-местные купе с тремя уровнями полок и раскладным столиком между ними. Конечно, дверь закрывается на ночь, но дух коллективизма витает где-то неподалеку.

В таких вагонах любят путешествовать студенты и просто группы туристов. Спальные вагоны с такими местами есть практически на всех ночных междугородных и международных маршрутах от Швеции до Португалии.

Индия

Железнодорожный транспорт очень популярен в Индии. Неудивительно, что в стране с большим количеством населения пользуются спросом спальные вагоны плацкартного типа. Они снабжены полками по обе стороны узкого прохода.

Даже в вагонах III класса в стоимость билета, как правило, включен горячий ужин. А вот матрасы и белье в комплекте предоставляются не всегда. Несмотря на то что интерьер иных вагонов кажется жутковатым, туристы часто выбирают железную дорогу, чтобы лучше узнать эту удивительную страну.

СНГ

Идея вагона, состоящего из 6-местных купе без дверей, появилась еще до революции 1917 года. В советское время, когда железнодорожный транспорт стал основным, распространение получили вагоны на 50–60 лежачих мест. Полки в них были сначала деревянными, а затем полумягкими с дерматиновой обивкой. В таком вагоне, пожалуй, ездил каждый житель России, Украины, Беларуси и других стран бывшего СССР.

Сегодня появляются новые вагоны с современными кондиционерами и туалетами. «Романтику» плацкарта нередко рискуют испытать на себе иностранцы, отказываясь от более удобного самолета в пользу поездки на поезде.