Как выглядят 103-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг, кинотеатр в Белом доме и еще 7 тайных мест, куда не попасть посторонним

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Как вы думаете, остались ли еще тайны у достопримечательностей, прекрасно известных всему миру? Оказывается, их не так уж и мало: даже в исхоженных туристами вдоль и поперек местах найдутся свои «тайные комнаты». Путешественники, не раз побывавшие в самых популярных уголках земли, могут и не догадываться о том, что там спрятано.

AdMe.ru удалось «пробраться» в самые секретные помещения Эйфелевой башни, Белого дома и других узнаваемых мест. Присоединяйтесь к нашему фотопутешествию.

103-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг

В одной из главных нью-йоркских достопримечательностей — Эмпайр-стейт-билдинг — есть скрытая от простых путешественников смотровая площадка на последнем, 103-м, этаже. На высоту 380 м пускают только «избранных»: глав государств, звезд кино и музыки, известных спортсменов, политиков. Правда, даже им требуется особое приглашение: надо сначала направить запрос на посещение VIP-площадки. Но оно того стоит: здесь довольно низкий балкон, ограждающей сетки нет и вид захватывающий.

Сравните 103-й этаж с общедоступными площадками на 102-м (полностью застекленная) и на 86-м (с круговым обзором на открытом воздухе, но с защитной решеткой). Разница налицо, согласны?

Квартира в Эйфелевой башне

Попасть на самую вершину этой достопримечательности легче. Покупаете билет с полным доступом и вот вы уже на высоте 276 м. Здесь путешественников будет ждать не только смотровая площадка под открытым небом, но и офис создателя башни Гюстава Эйфеля.

Восковые скульптуры инженера, его дочери Клэр и Томаса Эдисона поместили в историческую реконструкцию интерьера, с обоями, мебелью и коврами.

А вот такой ракурс простым туристам недоступен. Ведь парижане тоже не обошлись без ограничений: побывать внутри «квартиры» не удастся, разглядывать обстановку придется только с одной стороны и через стекло.

Бункер в Бруклинском мосту

В якорных опорах знаменитого моста, соединяющего Манхэттен и Бруклин, тоже есть пара секретов.

Еще во время возведения конструкции администрация города начала сдавать в аренду помещения, расположенные в его опорах. Это помогало финансировать стройку. Погреба по обеим сторонам реки активно использовались до 1930-х годов торговцами вином и шампанским.

А вот о секретном бомбоубежище с 350 тыс. пачек сухого пайка и аптечками узнали лишь в 2006-м. Его случайно нашли рабочие. Даты на коробках указывают, что обустроено убежище было еще во время холодной войны между США и СССР. Музей на этом месте организован так и не был, поэтому побывать в необычном ядерном бункере не удастся.

Внутренние ходы скульптуры «Родина-мать»

Внутрь волгоградского монумента забраться туристам не удастся вообще, в отличие от статуи Свободы в Нью-Йорке. Величественный памятник на Мамаевом кургане — железобетонная конструкция общей высотой 85 м, внутри которой есть множество «коридоров» и лестниц.

Попасть сюда может только персонал для технического обслуживания. При этом проходы есть во все части скульптуры: шлейфы, голову, руки, меч. Приглядитесь к фото: в макушке и рукоятке меча даже расположены люки, через которые промышленные альпинисты выбираются наружу.

Храм Кукулькана (Эль-Кастильо)

Пожалуй, самая известная достопримечательность Мексики, расположенная в древнем городе майя Чичен-Ица, до 2006 года была открыта для посетителей. Но из соображений безопасности и из-за разрушения ее под ногами активных туристов доступ был закрыт. Законопослушным путешественникам не удастся даже прикоснуться к пирамиде — в нескольких метрах от основания установлено веревочное ограждение.

К тому же ученые до сих пор изучают древнюю постройку: только в 2016 году удалось обнаружить вторую пирамиду внутри основной. Так что в храм на вершине матрешки-Кукулькана не попасть. А чак-мооль (статую в виде человеческой фигуры) и красного ягуара в тронной комнате теперь можно увидеть только на фото.

Большинство помещений Белого дома

Прогуляться по коридорам и заглянуть в залы могут даже иностранные туристы. В июле 2015-го посетителям разрешили делать фотографии во время туров (в предыдущие 40 лет это было запрещено). Правда, «путешествие» доступно только по части восточного крыла резиденции.

При этом самое интересное остается за кадром. Белый дом — это настоящий «город в доме». Здесь есть свой кинотеатр, боулинг, кабинет врача. Свои «офисы» есть и у штатных флористов и кондитеров. Да-да, у создателей десертов — отдельная кухня с лифтом, с помощью которого можно быстро доставить сладкие шедевры в столовую. Побывать в них не получится, как и посмотреть на современный президентский санфаянс. Кажется, это вообще одни из самых охраняемых помещений — их вы не найдете даже на фото. Ни одна из 35 ванных комнат на шести уровнях особняка не является общественной, а ближайшие доступные туалеты расположены в павильоне для посетителей в парковой зоне.

Спальня Золушки в Диснейуорлде

Если вы когда-нибудь мечтали о поездке в один из парков Уолта Диснея, наверняка видели Замок Золушки во Флориде. Если не мечтали — наверняка тоже видели. Именно поэтому мы включили сказочный дворец в список достопримечательностей с секретами. Маленькие и большие гости могут исследовать окрестности, прогуляться по волшебным внутренним залам, посетить детский салон красоты и подкрепиться в «королевской столовой» в компании Золушки.

Чего здесь сделать не получится, так это остаться на ночь. В просторный люкс нельзя попасть ни за какие деньги, как рассказывают частые посетители парка развлечений. И в списке доступных к бронированию номеров этот вы тоже не найдете. Оказаться тут можно только двумя способами: выиграть путевку в конкурсе или быть ну очень крутой знаменитостью (например Томом Крузом, если верить слухам).

You could win a Walt Disney World vacation & night in Cinderella Castle Suite! Enter now: http://t.co/TXyINwlVp2 pic.twitter.com/KKKoxdkBCZ — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) January 6, 2015

«Комната плача» в Сикстинской капелле

В одной из самых популярных достопримечательностей Папского дворца официально запрещено фотографировать (к слову, во всех остальных музеях Ватикана — разрешено). Правда, многим посетителям это не мешает все же сделать несколько кадров на телефон.

А вот нарушить запрет на посещение «комнаты плача» даже самому смелому туристу не удастся. С 1996 года конклав (собрание кардиналов для выбора Папы Римского) проходит в Сикстинской капелле: когда голосование окончено, понтифик отправляется в ризницу, где его оденут перед первым публичным появлением на лоджии собора Святого Петра. В этой комнате есть облачения трех размеров, из которых точно получится выбрать подходящий.

Тевтонское кладбище около собора Святого Петра

С другой стороны от главного собора Ватикана есть еще одна достопримечательность с секретом. Точнее, она и есть секрет. Церковь Санта-Мария-делла-Пьета притаилась на Тевтонском кладбище. Возможно, эта небольшая территория — самое тихое место в окрестностях площади Святого Петра.

Все потому, что вход охраняют швейцарские гвардейцы: доступ на кладбище официально разрешен католикам из Германии, Австрии, Италии и немногим другим. Бонус: туристы, посетившие это место с многовековой историей, делятся лайфхаком. Важно знать хотя бы пару фраз на немецком, запомнить кодовую фразу Campo Santo Teutonico и имя одного из похороненных здесь известных людей, чтобы грозные стражи с улыбкой пропустили вас на территорию.

Есть среди вас счастливчики, которым удалось попасть в подобные «секретные» места? А может быть, даже сделать там фото? Нам будет интересно на них посмотреть.