16 ярчайших образцов уличной моды с разных концов Земли

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Кажется, что в наше время модные люди на улицах разных стран одеваются практически одинаково — по западному образцу. На самом деле это не совсем так, и каждая культура привносит в современную моду что-то свое. AdMe.ru посмотрел на стильных парней и девушек со всего мира и понял, что нам есть чему поучиться друг у друга.

Иран

Вопреки принятым убеждениям, иранки любят яркую одежду. В этом государстве любительницам моды приходится выкручиваться, ведь это одна из немногих стран, где одеваться по законам шариата необходимо всем женщинам. При этом многие модницы просто небрежно набрасывают платок на голову. Такие условия создают удивительный микс с современной европейской модой.

Индия

В индийских городах молодежь и люди среднего возраста одеваются по-европейски, но не забывают и о своей национальной одежде, надевая ее по праздникам и просто так. Модницы охотно миксуют индийские ткани и орнаменты, массивные украшения и мехенди с западной одеждой, и получается довольно круто.

Южная Корея

В Южной Корее возник интересный тренд, который постепенно завоевывает и Запад, — парная одежда. Влюбленные, супруги и просто лучшие друзья любят одеваться в одном стиле, используя схожие цвета. Зародился этот обычай тысячи лет назад, когда пары демонстрировали свой статус одеждой в одной и той же цветовой гамме.

Страны Ближнего Востока

Несмотря на стереотипы об арабском мире, женщины тут вовсе не похожи на черные бесформенные мешки. Мусульманки как никто другой умеют одеваться стильно и при этом загадочно. Они выбирают многослойные летящие одежды, скрывающие фигуру, и не избегают ярких цветов.

Нигерия

Подавляющее большинство жителей Нигерии, к сожалению, живет в нищете, и им приходится думать о моде в последнюю очередь. Но у здешней элиты мода в почете. Чего стоит хотя бы местная неделя моды Lagos Fashion Week, где можно увидеть эксцентричных представителей золотой нигерийской молодежи.

Индонезия

На улицах Индонезии все одеты максимально разнообразно — сказываются сотни культур и десятки религий, смешавшихся здесь. Но неизменными остаются яркость одежды и готовность к креативу. Это относится и к женщинам, живущим по законам шариата. К примеру, они придумали надевать головные уборы поверх платков. Благодаря сложившимся условиям Джакарта, столица Индонезии, постепенно становится Парижем мусульманской моды.

Финляндия

В Финляндии считается очень крутым покупать вещи в секонд-хендах и не кичиться брендами. Также тут любят винтажную одежду и охотятся за ней. Хотя финнов многие обвиняют в том, что они не умеют одеваться, мы так не считаем. В уличной моде Финляндии гармонично сочетаются сдержанность и безумие, стиль и пренебрежение стилем.

Япония

Японцы обожают стильно одеваться. Самые яркие образы — прерогатива молодых людей. Их стиль довольно интересный, но уж слишком броский и вычурный. Люди постарше предпочитают очень сдержанную одежду. Неудивительно, если приходится работать по 15 часов в сутки, а потом бежать в переполненную подземку.