Как выглядит самая недооцененная архитектура мира — африканская

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Большинство из нас с легкостью отличит пагоду от вигвама или иглу, а готику от барокко. Американская, азиатская и особенно европейская архитектура известна всем, кто любит путешествовать, или читать, или даже просто листать красивые фотографии в интернете. С Африкой сложнее. Можете ли вы вспомнить что-то кроме египетских пирамид, некрополей или узорчатых марокканских домов? Между тем архитектура Африки разнообразна, ярка и порой больше похожа на декорации к фантастическому фильму, чем на здания, построенные в практических целях.

AdMe.ru приглашает на обзорную экскурсию по Африке, которую вы вряд ли видели.

Южная Африка

Мелроуз-хаус в Претории. Здесь в 1902 году подписали Феринихингский мирный договор, после которого южноафриканские республики того времени стали частью Великобритании.

Образец архитектуры народности ндебеле в Леседи, южноафриканском музее под открытым небом.

Вход в усадьбу южноафриканской художницы Эстер Малангу. Стены украшены традиционной росписью ндебеле, которую выполняют только женщины. Эстер всемирно известна, ее рисунки украшают здания по всему миру.

Каждый орнамент несет определенное значение. Иногда он обозначает социальный статус людей, живущих в доме, иногда сообщает о скорой свадьбе, порой узор — это молитва или даже протест.

Нубия

Нубия — историческая область в среднем течении Нила, на территории современных Египта и Судана.

Древнейшим нубийским поселениям около 8 000 лет, они существовали в одно время с Иерихоном.

Стены традиционных нубийских домов покрываются известью, а потом раскрашиваются в яркие цвета и украшаются фигурной кладкой.

Но нубийцы, которым пришлось переселиться после возведения Асуанских плотин, нередко оставляют дома белыми.

Египет

Участок, где сейчас стоит дворец Сакакини, был подарен египетским пашой одному из главных подрядчиков строительства Суэцкого канала. Подрядчику пришлось осушить москитные болота, чтобы итальянская компания смогла построить на их месте роскошную виллу.

Собор Святого Марка — это резиденция главы Коптской православной церкви, завершенная и открытая в 1968 году. Когда здание было почти достроено, тогдашний папа римский, Павел VI, вернул египтянам часть украденных у них в 828 году мощей святого Марка, которые хранятся в соборе по сей день.

В оазисе Сива находился знаменитый оракул Амона, поэтому древние египтяне постоянно приезжали сюда за предсказаниями. Теперь сюда прибывают в основном туристы, чтобы посмотреть на руины храма, где жил прорицатель. По легенде здесь бывал и Александр Македонский, которого оракул признал богом.

Мечеть Эль-Гуна находится в одноименном курортном городке на Красном море.

Белый монастырь был основан примерно 2 500 лет назад и прославился благодаря святому Шенуте, который стремился собрать здесь одну из величайших библиотек Египта. Его труды помогли миру узнать о коптской литературе. Позднее книги из собрания монастыря в результате многочисленных войн и вторжений оказались разбросаны по всему миру, сегодня их можно найти, например, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и Британской библиотеке в Лондоне.

Габон

Так выглядит главное здание посольства России в Либревиле. Оно было построено в 1991 году по проекту архитектора Красильникова.

Сомали

Это центральный банк Сомали в столице страны, Могадишо.

Алжир

Отель «Красный оазис» находится в городе Тимимун, знаменитом тем, что все здания в нем красят в цвета охры.

Мечеть Кетшава была основана в 1612 году, но с 1845-го по 1962-й, во время французского правления, использовалась как собор Святого Филиппа.

Мечеть Мешуар была построена в 1310 году. Ее несколько раз реставрировали турки, в 1840 французы устроили здесь церковь, а потом — склад при военном госпитале. Мусульманские богослужения вновь начали проводиться здесь только после получения Алжиром независимости.

Мадагаскар

До середины XIX века здания в Антананариву строились из дерева, тростника и т. п. Горожане верили, что только растительные материалы подходят для домов живых людей. Камень считался мертвым материалом, поэтому им отделывали могилы.

Эта политика была официально закреплена королевским указом, который отменили только в 1860-х. В немалой степени изменениям способствовали европейские миссионеры, которые научили местных жителей делать кирпичи.

Гробница племени махафали построена именно из камня.

А это дворец Махадрихоно и королевские гробницы на Королевском холме Амбухиманга. Эти постройки входят в комплекс зданий, который является единственным значимым архитектурным объектом Мадагаскара, сохранившимся в первоначальном виде.

Так получилось, потому что Рува, бывший королевский дворец, сгорел в 1995 году, накануне включения в список наследия ЮНЕСКО. При этом именно дворец Рува долгое время был единственным каменным зданием столицы. Когда правители Мадагаскара приняли христианство, к дворцу была пристроена часовня.

Эфиопия

Раньше эфиопские императоры бесконечно кочевали и жили в шатрах. Но в XVII веке Фасиледэс прервал традицию, построив первую в истории страны постоянную резиденцию, крепость Фасил-Гебби.

Помимо крепости, при Фасиледэсе была возведена королевская библиотека.

Христианская церковь Емрехана построена в XXI-I веках в архитектурном стиле Аксумского царства, прекратившего существование в XX веке. Росписи на стенах нефа считаются старейшими сохранившимися росписями Эфиопии.

Древний город Аксум, где, по легенде, бывала царица Савская, до сих пор обитаем и считается главным религиозным центром Эфиопии.

Одна из главных достопримечательностей Аксума — церковь Марии Сионской. Эфиопские христиане верят, что именно здесь хранится ковчег Завета, в котором спрятаны изначальные каменные скрижали с высеченными на них десятью заповедями. Зданий у церкви два: на фото чуть выше — более современное, на следующем — древнее.

Нигер

Национальный музей Нигера находится в Ниамее. При нем есть зоопарк и лингвистический исследовательский центр.

Зиндер — второй по величине город Нигера. Его старейшая часть — это квартал Бирни, застроенный представителями народности хауса. Именно в Бирни можно увидеть дворец султана с фотографии.

Бенин

При соборе Божией Матери Милосердия в Котону работает маленький книжный магазин, в котором можно купить не только религиозные тексты, но и книги местных писателей.

В крупнейшей озерной деревне Бенина, Ганвье, здания построены на сваях. Поселение было основано на мелководье для защиты от агрессивного соседнего племени. Сработало.

Тунис

На архитектуру Туниса сильно повлияли французы, так что на улицах города можно увидеть множество зданий, будто привезенных прямиком из Парижа.

Больше всего их в восточной и северной частях города, где жили европейцы, приехавшие по долгу службы. Авеню Хабиба Бургибы было специально сделано похожим на Елисейские поля.

Регион Сахель

Сахель — это регион из 10 стран, которые отделяют Сахару от более плодородных земель. Здесь сложился собственный архитектурный стиль. Мечеть Лабаранга, яркий его образец, была построена в XIV веке из глины и камыша, это старейшая мечеть Западной Африки. Иногда ее называют западноафриканской Меккой.

А это великая мечеть Дженне в Мали, самое большое глинисто-наносное здание в мире. Немусульманам запрещено входить в мечеть, после того как в 1995 году здесь была проведена довольно откровенная фотосъемка для журнала Vogue.

Мечеть Миссири была построена для суданских солдат, которые находились во французском Фрежюсе в 1930 году. Для большего сходства с образцами традиционной архитектуры ее покрасили настоящей охрой.

Кения

Момбаса — второй по величине город Кении. Здесь издавна жили арабы, поэтому их влияние очень заметно в облике города, но более престижные районы города европеизированы, потому что там жили португальцы.

Дом африканского наследия находится в национальном парке Найроби. Посетители музея могут увидеть около 6 000 предметов декоративно-прикладного искусства, здесь даже есть традиционная ванна народа суахили.

Камерун

Представители народности масгум строят традиционные дома из глины и соломы, и главная их особенность в том, что они получаются максимально крепкими и надежными при минимальном расходе стройматериалов.

А так выглядят традиционные жилища пигмеев.

Если бы вам предложили побывать в любой стране Африки бесплатно, куда бы вы отправились?