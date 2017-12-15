Как выглядит салон самого роскошного на данный момент пассажирского самолета
Говоря о самом роскошном самолете современности, мы имеем в виду тот, на который можно купить билет. Это Boeing Business Jet 787 VIP. Клиенты его так и называют — «летающий дом роскоши». И хоть, по словам дирекции, этот самолет спроектирован с «заниженной элегантностью», его салон полон тончайших деталей, которые говорят сами за себя.
Словом, AdMe.ru уверен, что ничего дизайнеры не «занижали». Выглядит салон действительно роскошно!
Главный исполнительный директор Kestrel Aviation Стефен Велла (Stephen Vella) в салоне BBJ 787 VIP.
Добро пожаловать на борт! Ну разве можно предположить, что это вход в самолет? В салон красоты, в чей-то дом — да, но в самолет!
Ощущение домашнего уюта в салоне достигается за счет мягкой подсветки предметов мебели, иллюминаторов, обилия живых цветов и подушек.
А это большая кровать в самой настоящей спальне. В самолете. Наверное, это невероятные ощущения — засыпать на огромной кровати на высоте в несколько тысяч метров над землей.
Ну и куда же без личного душа! Тоже, наверное, отдельное удовольствие — принимать обычный душ в необычных условиях.
Цветы на импровизированном подоконнике, свеча. Если бы не иллюминаторы, догадаться о том, что это не номер в отеле, практически невозможно.
А эта часть салона так и располагает к непринужденному общению. Наверняка в такой обстановке завязываются деловые отношения мирового масштаба.
Торшеры, живые цветы, плед. Дизайнеры интерьера этого самолета знают толк в уюте. Вряд ли кто-то из пассажиров таких самолетов жалуется: «Ну вот, опять лететь... Как же мне это надоело!»
Этот летающий дом роскоши был придуман Kestrel Aviation Management и спроектирован совместно с Pierrejean Design Studio в Париже, Франция. А, как известно, французы знают толк в красоте!
Фото на превью Kestrel Aviation Management Inc.