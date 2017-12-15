Как выглядит салон самого роскошного на данный момент пассажирского самолета

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Говоря о самом роскошном самолете современности, мы имеем в виду тот, на который можно купить билет. Это Boeing Business Jet 787 VIP. Клиенты его так и называют — «летающий дом роскоши». И хоть, по словам дирекции, этот самолет спроектирован с «заниженной элегантностью», его салон полон тончайших деталей, которые говорят сами за себя.

Словом, AdMe.ru уверен, что ничего дизайнеры не «занижали». Выглядит салон действительно роскошно!