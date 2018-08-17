Как выглядит первый класс в разных авиакомпаниях (Двуспальная кровать, душ и бар прилагаются)

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Полет на самолете — всегда захватывающее приключение, но частенько его могут подпортить крупногабаритные, шумные или очень маленькие попутчики. И лишь немногие из нас могут позволить себе потратить существенную сумму на роскошный уединенный «номер» в первом классе.