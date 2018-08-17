Как выглядит первый класс в разных авиакомпаниях (Двуспальная кровать, душ и бар прилагаются)
Полет на самолете — всегда захватывающее приключение, но частенько его могут подпортить крупногабаритные, шумные или очень маленькие попутчики. И лишь немногие из нас могут позволить себе потратить существенную сумму на роскошный уединенный «номер» в первом классе.
AdMe.ru заглянул внутрь самых комфортабельных и люксовых салонов самолетов и залов ожидания, чтобы узнать, как путешествуют состоятельные счастливчики.
1. Emirates (ОАЭ)
2. Singapore Airlines (Сингапур)
3. Virgin Atlantic (Великобритания)
4.Lufthansa (Германия)
5. British Airways (Великобритания)
Зал ожидания
6. Air India (Индия)
7. Cathay Pacific (Китай)
Зал ожидания
8. TAP Portugal (Португалия)
9. Hawaiian Airlines (США)
10. Qantas (Австралия)
Зал ожидания
11. Philippine Airlines (Филиппины)
12. Swiss International Air Lines (Швейцария)
Зал ожидания
13. Delta Air Lines (США)
14. Etihad Airways (ОАЭ)
15. Air France (Франция)
Зал ожидания
16. Japan Airlines (Япония)
Зал ожидания
17. Qatar Airways (Катар)
18. China Southern Airlines (Китай)
Зал ожидания
А вам доводилось летать первым классом? Мечтаете об этом? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью sebastian_now_ / Instagram, zachhonig / Instagram