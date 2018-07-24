Как выглядит модный макияж в разных странах мира

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Несмотря на то что модные тенденции приходят с мировых подиумов и диктуют единые правила, в каждой стране есть свои любимые приемы и особенности в макияже, которые всегда можно вписать в строгие требования мира моды. Хотите узнать, как выглядят модницы этим летом и какие каноны красоты задала Меган Маркл?

AdMe.ru предлагает отправиться в путешествие по 12 странам, вдохновиться и найти то, что подчеркнет ваш образ.

Австралия

Модный макияж глаз в коричневых, бежевых и бронзовых оттенках австралийские девушки подсмотрели у француженок. А Пати Дуброфф (Pati Dubroff), один из самых авторитетных визажистов в Голливуде, восхитилась подобным макияжем у Марго Робби, что говорит о наивысшей оценке образа и гарантирует ему популярность во всем мире.

Голландия

А вот голландские модницы не устояли перед образом Рианны: простая прическа, сияющая кожа, красные румяна, прозрачный блеск и белая подводка. Можно быть уверенными, что совсем скоро на улицах Голландии появятся смелые девушки в белых костюмах и с макияжем глаз как у Ри.

Испания

Самый популярный летний макияж — тропический: тени смелых цветов, насыщенные оттенки помады, яркие лаки для ногтей, и все это с голографическим эффектом. Главный девиз испанских модниц: чем провокационнее, тем лучше.

Аргентина

Популярность «макияжа без макияжа» у аргентинских девушек выросла на 50 %. И это одна из самых сложных техник — подчеркнуть естественную красоту и создать иллюзию полного отсутствия косметических средств на лице.

Польша

Цвет сезона — интенсивный оранжевый, но самый хит — это эффект влажных век, которого можно добиться с помощью блеска для губ. Макияж должен подчеркнуть характер, поэтому отдается предпочтение только ярким цветам и нескромному блеску.

Таиланд

И здесь главный цвет сезона — оранжевый. Макияж не обходится без теней, румян и помады модного оттенка. Главная цель — выглядеть моложе, а именно такого эффекта можно добиться при помощи коралловой помады и румян.

Турция

Неважно, любите ли вы яркий макияж или естественный, главное в этом сезоне — бронзовый хайлайтер и веснушки как у Меган Маркл, которые можно нарисовать карандашом или (как вариант для самых смелых) в тату-салоне. Также приветствуются все неоновые оттенки — яркие губы, тени для глаз и много сияния.

Канада

Веснушки и брови как у герцогини Сассекской полюбились не только в Турции, но и в Канаде. А главным цветом в летнем макияже стал желтый. Тем, кто не готов к ярким солнечным теням и подводкам, но хочет быть в тренде, достаточно нанести немного желтого пигмента на скулы.

Германия

В этом сезоне в косметичке каждой жительницы Германии должна быть белая тушь для ресниц. Конечно, требуется мужество, чтобы решиться на создание подобного образа, но это того стоит: белая тушь зрительно увеличивает глаза и отлично освежает весь образ, скрывая признаки усталости. Кстати, и в Германии брови Меган Маркл на пике популярности.

Италия

Главное правило макияжа итальянок — ярко, но аккуратно. Черная или темно-синяя подводка для глаз должна находиться максимально близко к ресничному краю. Для более мягкого взгляда можно сделать растушевку.

Мексика

Все, что нужно для макияжа, — сияющий бронзер, помада естественного оттенка и тушь. Так просто, но очень красиво.

Россия

В распоряжении тех, кто хочет подарить летнее настроение окружающим, все оттенки неонового: кобальт, аквамарин, желтый и розовый. Но по-прежнему на пике популярности остаются накладные ресницы и серо-лиловые оттенки помад.