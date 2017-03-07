Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

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Нас мало чем можно удивить: мы видели яблони в цвету и гуляли по грядкам на даче. А знаете ли вы, как растет рис, бывают ли у хурмы цветы, правда ли, что цикорий растет на каждому шагу, и что общего у артишока с чертополохом?

AdMe.ru изучает, как фрукты и овощи, которые мы обычно встречаем в супермаркете, выглядят в своей естественной среде.