Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Нас мало чем можно удивить: мы видели яблони в цвету и гуляли по грядкам на даче. А знаете ли вы, как растет рис, бывают ли у хурмы цветы, правда ли, что цикорий растет на каждому шагу, и что общего у артишока с чертополохом?

AdMe.ru изучает, как фрукты и овощи, которые мы обычно встречаем в супермаркете, выглядят в своей естественной среде.

Финики

Каперсы

Кардамон

Артишок

Папайя

Куркума

Цикорий

Имбирь

Рис

Хурма

Васаби

Фейхоа

Драконий фрукт

Чай

Мускатный орех

Фото на превью publicdomainpictures.net, wikimedia.org

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12 Комментарии
  • 7 марта 2017
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