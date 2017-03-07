Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали
Нас мало чем можно удивить: мы видели яблони в цвету и гуляли по грядкам на даче. А знаете ли вы, как растет рис, бывают ли у хурмы цветы, правда ли, что цикорий растет на каждому шагу, и что общего у артишока с чертополохом?
AdMe.ru изучает, как фрукты и овощи, которые мы обычно встречаем в супермаркете, выглядят в своей естественной среде.
Финики
Каперсы
Кардамон
Артишок
Папайя
Куркума
Цикорий
Имбирь
Рис
Хурма
Васаби
Фейхоа
Драконий фрукт
Чай
Мускатный орех
Фото на превью publicdomainpictures.net, wikimedia.org