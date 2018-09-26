Как в разных странах звучат идиомы с одним и тем же смыслом
Многие из нас в повседневной речи то и дело употребляют разные идиомы: «водить за нос», «деньги не пахнут», «лезть на рожон» и т. п. Произнося их, мы хотим как можно точнее и эмоциональнее выразить свою мысль. Логично, что в других странах есть свои аналоги устойчивых выражений, но по смыслу они все одинаковые. Например, русские говорят «кататься как сыр в масле», немцы — «жить как червячок в сале», французы — «жить как петух в мармеладе». Но все эти разные идиомы означают одно и то же: «жить в достатке, ни в чем себе не отказывая».
AdMe.ru узнал, какие идиомы употребляют в разных странах в одних и тех же ситуациях.
Когда желают кому-то удачи или успеха в начинании какого-либо дела
- Русские говорят: «Ни пуха, ни пера!» Отвечают обычно: «К черту!»
- Итальянцы: «In bocca a lupo!», что дословно переводится как «[Идите] в пасть волка». На эту фразу обычно отвечают «Crepi (lupo)!» — «Сдохни (волк)».
- Португальцы: «Torço por você» — «Я молюсь за вас».
- У англоязычных народов: «Break a leg!», что дословно означает «Сломай ногу!» Аналогично желают сломать ногу в Чехии и Словакии, а венгры желают сломать еще и руку.
- В Германии говорят: «Hals- und Beinbruch» — «Сломай себе шею и ноги».
Когда кто-то задает слишком много вопросов или чрезвычайно любопытен
- Русские говорят: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали» или «Много будешь знать — скоро состаришься», а также «Не суй свой нос в чужие дела».
- В англоязычных странах: «Curiosity killed a cat» — «Любопытство кошку сгубило». Аналогично говорят греки и португальцы.
- Французы: «Occupe-toi de tes oignons» — «Займитесь своим луком».
Когда говорят о легком деле, для выполнения которого не требуется особых усилий
- Русские говорят: "Проще пареной репы" / "Просто как дважды два".
- В Англии: "Easy peasy (lemon squeezy)" - "Так просто, как лимон выжать", а также
"Simple as ABC" - "Просто как алфавит".
- Во Франции: "C'est simple comme bonjour" - "Это просто как привет", "C’est un jeu d’enfants" - "Это детские игры".
Когда идет сильный дождь
- Русские говорят: "Льет как из ведра".
- В англоязычных странах: "Raining cats and dogs" - "Дождь льет кошками и собаками".
- Испанцы и немцы: "Льет как из кувшинов".
- Греки: "βρέχει ρίχνει καρέκλες" - "Дождь из ножек стульев".
- Французы: "Il pleut à vache qui pisse" - "Будто корова писает".
Когда нервничают в ожидании чего-то неприятного или непонятного
- У нас говорят: "Сидеть как на иголках".
- Во многих странах: "Сидеть на горячих углях".
- В англоязычных странах: "Like a cat on hot bricks" - "Словно кошка на горячих кирпичах".
Когда кто-то напрасно надеется на что-то, не предпринимая никаких действий, находится в состоянии неопределенного ожидания
- Русские: "Ждать у моря погоды".
- Французы: "Attendre que les alouettes vous tombent toutes rôties" - "Ждать, пока жареные жаворонки упадут в рот".
- В англоязычных странах: "To let the grass grow under one’s feet" - "Позволить траве вырасти под ногами".
- Немцы: "Hoffen und Harren macht manchen zum Narren" - "Надежда и упорное ожидание делают иного дураком".
- Испанцы: "Esperar que el olmo dé peras" - "Ожидать, что вяз даст груши".
Когда понимаешь, что кому-то бесполезно что-либо объяснять
- У русских: "Как об стенку горох".
- В англоязычных странах: "You might as well talk to a brick wall" - "С таким же успехом можно разговаривать с кирпичной стенкой".
- Испанцы, немцы, итальянцы, поляки, румыны, турки говорят что-то вроде "Все равно что говорить со стеной".
- Французы: "Autant parler à un sourd" - "Говорить как глухому".
Когда зарябило в глазах от сильной боли в результате удара по голове или лицу
- Русские говорят: "Искры из глаз посыпались".
- Французы: "Voir trente-six chandelles" - "Увидеть 36 подсвечников".
- В англоязычных странах, а также в Испании, Германии, Италии говорят что-то вроде "Увидеть звезды".
Жить в довольстве и достатке, ни в чем себе не отказывая
- Русские говорят: "Кататься как сыр в масле".
- В англоязычных странах: "To live in clover" - "Жить в клевере".
- Немцы: "Wie die Made im Speck leben" - "Жить как червячок в сале".
- Французы: "Vivre comme un coq en pâte" - "Жить как петух в мармеладе".
- Испанцы: "Nadar en la abundancia" - "Плавать в изобилии".
- Сербы и хорваты говорят: "Жить как почка в масле".
Когда говорят о ком-либо (или о чем-то), кто не умеет плавать
- Русские и сербы: "Плавать как топор".
- В англоязычных странах: "To swim like a stone" - "Плавать как камень".
- Немцы: "Schwimmen wie eine bleierne Ente" - "Плавать как свинцовая утка".
- Французы: "Nager comme un fer à repasser" - "Плавать как утюг".
- Испанцы: "Nadar a plomo" - "Плавать как свинец".
Когда говорят об очень худом человеке
- Русские и немцы говорят: "Худой как спичка".
- В англоязычных странах сравнивают худого с граблями, французы - с гвоздем, испанцы - с макарониной, украинцы - с щепкой, турки - с палочкой.
Когда кто-то испытал очень сильный страх
- Русские: "Душа ушла в пятки".
- Испанцы: "Quedarse más muerto que vivo" - "Остаться больше мертвым, чем живым".
- Французы: "Il une peur bleue" - У него голубой страх".
- Немцы: "Das Herz ist (ihm) in die Hose gefallen" - "Сердце упало (ему) в брюки"
- В англоязычных странах: "One’s heart sank into one’s boot" - "Сердце опустилось в ботинки".
Когда советуют запомнить что-либо крепко-накрепко
- Русские: "Зарубить на носу".
- Немцы: "Sich etw. hinter die Ohren schreiben" - "Записать себе за ушами".
- Испанцы: "Tenerlo presente" - "Иметь это перед собой".
- В англоязычных странах: "Put it into your pipe and smoke it" - "Положите в свою трубку и выкурите".
- Французы: "Se mettre qch dans la tête" - "Вбить кому-либо в голову".
- Турки: "Bir köşeye yazmak" - "Написать в угол".