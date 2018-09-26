Как в разных странах звучат идиомы с одним и тем же смыслом

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Многие из нас в повседневной речи то и дело употребляют разные идиомы: «водить за нос», «деньги не пахнут», «лезть на рожон» и т. п. Произнося их, мы хотим как можно точнее и эмоциональнее выразить свою мысль. Логично, что в других странах есть свои аналоги устойчивых выражений, но по смыслу они все одинаковые. Например, русские говорят «кататься как сыр в масле», немцы — «жить как червячок в сале», французы — «жить как петух в мармеладе». Но все эти разные идиомы означают одно и то же: «жить в достатке, ни в чем себе не отказывая».

AdMe.ru узнал, какие идиомы употребляют в разных странах в одних и тех же ситуациях.

Когда желают кому-то удачи или успеха в начинании какого-либо дела

Русские говорят: «Ни пуха, ни пера!» Отвечают обычно: «К черту!»

говорят: «Ни пуха, ни пера!» Отвечают обычно: «К черту!» Итальянцы: «In bocca a lupo!», что дословно переводится как «[Идите] в пасть волка». На эту фразу обычно отвечают «Crepi (lupo)!» — «Сдохни (волк)».

«In bocca a lupo!», что дословно переводится как «[Идите] в пасть волка». На эту фразу обычно отвечают «Crepi (lupo)!» — «Сдохни (волк)». Португальцы: «Torço por você» — «Я молюсь за вас».

«Torço por você» — «Я молюсь за вас». У англоязычных народов: «Break a leg!», что дословно означает «Сломай ногу!» Аналогично желают сломать ногу в Чехии и Словакии , а венгры желают сломать еще и руку.

народов: «Break a leg!», что дословно означает «Сломай ногу!» Аналогично желают сломать ногу в и , а желают сломать еще и руку. В Германии говорят: «Hals- und Beinbruch» — «Сломай себе шею и ноги».

Когда кто-то задает слишком много вопросов или чрезвычайно любопытен

Русские говорят: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали» или «Много будешь знать — скоро состаришься», а также «Не суй свой нос в чужие дела».

говорят: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали» или «Много будешь знать — скоро состаришься», а также «Не суй свой нос в чужие дела». В англоязычных странах: «Curiosity killed a cat» — «Любопытство кошку сгубило». Аналогично говорят греки и португальцы .

странах: «Curiosity killed a cat» — «Любопытство кошку сгубило». Аналогично говорят и . Французы: «Occupe-toi de tes oignons» — «Займитесь своим луком».

Когда говорят о легком деле, для выполнения которого не требуется особых усилий

Русские говорят: "Проще пареной репы" / "Просто как дважды два".

говорят: "Проще пареной репы" / "Просто как дважды два". В Англии : "Easy peasy (lemon squeezy)" - "Так просто, как лимон выжать", а также

"Simple as ABC" - "Просто как алфавит".

: "Easy peasy (lemon squeezy)" - "Так просто, как лимон выжать", а также "Simple as ABC" - "Просто как алфавит". Во Франции: "C'est simple comme bonjour" - "Это просто как привет", "C’est un jeu d’enfants" - "Это детские игры".

Когда идет сильный дождь

Русские говорят: "Льет как из ведра".

говорят: "Льет как из ведра". В англоязычных странах: "Raining cats and dogs" - "Дождь льет кошками и собаками".

странах: "Raining cats and dogs" - "Дождь льет кошками и собаками". Испанцы и немцы : "Льет как из кувшинов".

и : "Льет как из кувшинов". Греки : "βρέχει ρίχνει καρέκλες" - "Дождь из ножек стульев".

"βρέχει ρίχνει καρέκλες" - "Дождь из ножек стульев". Французы: "Il pleut à vache qui pisse" - "Будто корова писает".

Когда нервничают в ожидании чего-то неприятного или непонятного

У нас говорят: "Сидеть как на иголках".

говорят: "Сидеть как на иголках". Во многих странах : "Сидеть на горячих углях".

: "Сидеть на горячих углях". В англоязычных странах: "Like a cat on hot bricks" - "Словно кошка на горячих кирпичах".

Когда кто-то напрасно надеется на что-то, не предпринимая никаких действий, находится в состоянии неопределенного ожидания

Русские: "Ждать у моря погоды".

"Ждать у моря погоды". Французы: "Attendre que les alouettes vous tombent toutes rôties" - "Ждать, пока жареные жаворонки упадут в рот".

"Attendre que les alouettes vous tombent toutes rôties" - "Ждать, пока жареные жаворонки упадут в рот". В англоязычных странах: "To let the grass grow under one’s feet" - "Позволить траве вырасти под ногами".

странах: "To let the grass grow under one’s feet" - "Позволить траве вырасти под ногами". Немцы: "Hoffen und Harren macht manchen zum Narren" - "Надежда и упорное ожидание делают иного дураком".

"Hoffen und Harren macht manchen zum Narren" - "Надежда и упорное ожидание делают иного дураком". Испанцы: "Esperar que el olmo dé peras" - "Ожидать, что вяз даст груши".

Когда понимаешь, что кому-то бесполезно что-либо объяснять

У русских : "Как об стенку горох".

: "Как об стенку горох". В англоязычных странах: "You might as well talk to a brick wall" - "С таким же успехом можно разговаривать с кирпичной стенкой".

странах: "You might as well talk to a brick wall" - "С таким же успехом можно разговаривать с кирпичной стенкой". Испанцы, немцы, итальянцы, поляки, румыны, турки говорят что-то вроде "Все равно что говорить со стеной".

говорят что-то вроде "Все равно что говорить со стеной". Французы: "Autant parler à un sourd" - "Говорить как глухому".

Когда зарябило в глазах от сильной боли в результате удара по голове или лицу

Русские говорят: "Искры из глаз посыпались".

говорят: "Искры из глаз посыпались". Французы: "Voir trente-six chandelles" - "Увидеть 36 подсвечников".

"Voir trente-six chandelles" - "Увидеть 36 подсвечников". В англоязычных странах, а также в Испании, Германии, Италии говорят что-то вроде "Увидеть звезды".

Жить в довольстве и достатке, ни в чем себе не отказывая

Русские говорят: "Кататься как сыр в масле".

говорят: "Кататься как сыр в масле". В англоязычных странах: "To live in clover" - "Жить в клевере".

странах: "To live in clover" - "Жить в клевере". Немцы: "Wie die Made im Speck leben" - "Жить как червячок в сале".

"Wie die Made im Speck leben" - "Жить как червячок в сале". Французы: "Vivre comme un coq en pâte" - "Жить как петух в мармеладе".

"Vivre comme un coq en pâte" - "Жить как петух в мармеладе". Испанцы: "Nadar en la abundancia" - "Плавать в изобилии".

"Nadar en la abundancia" - "Плавать в изобилии". Сербы и хорваты говорят: "Жить как почка в масле".

Когда говорят о ком-либо (или о чем-то), кто не умеет плавать

Русские и сербы: "Плавать как топор".

и "Плавать как топор". В англоязычных странах: "To swim like a stone" - "Плавать как камень".

странах: "To swim like a stone" - "Плавать как камень". Немцы: "Schwimmen wie eine bleierne Ente" - "Плавать как свинцовая утка".

"Schwimmen wie eine bleierne Ente" - "Плавать как свинцовая утка". Французы: "Nager comme un fer à repasser" - "Плавать как утюг".

"Nager comme un fer à repasser" - "Плавать как утюг". Испанцы: "Nadar a plomo" - "Плавать как свинец".

Когда говорят об очень худом человеке

Русские и немцы говорят: "Худой как спичка".

и говорят: "Худой как спичка". В англоязычных странах сравнивают худого с граблями, французы - с гвоздем, испанцы - с макарониной, украинцы - с щепкой, турки - с палочкой.

Когда кто-то испытал очень сильный страх

Русские: "Душа ушла в пятки".

"Душа ушла в пятки". Испанцы: "Quedarse más muerto que vivo" - "Остаться больше мертвым, чем живым".

"Quedarse más muerto que vivo" - "Остаться больше мертвым, чем живым". Французы: "Il une peur bleue" - У него голубой страх".

"Il une peur bleue" - У него голубой страх". Немцы: "Das Herz ist (ihm) in die Hose gefallen" - "Сердце упало (ему) в брюки"

"Das Herz ist (ihm) in die Hose gefallen" - "Сердце упало (ему) в брюки" В англоязычных странах: "One’s heart sank into one’s boot" - "Сердце опустилось в ботинки".

Когда советуют запомнить что-либо крепко-накрепко