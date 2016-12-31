Как отмечают Новый год в Китае

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Для китайцев услышать 1 января «С Новым годом!» так же дико, как если бы вас зимой поздравили с 8 Марта. Китайский Новый год наступает позже западного и в отличие от банальной смены календаря несет гораздо больше смысла.

Китайский Новый год — это праздник весны. Он выпадает на один из дней между 21 января и 21 февраля. И вот что происходит в Китае за две недели до и две недели после праздника.

Во-первых, праздник весны принято отмечать дома всей семьей, то есть примерно половина Китая, работающая в больших городах, в это время возвращается домой.

Во-вторых, китайцам не положен отпуск. Нет такого пункта в китайском КЗОТе. То есть национальные выходные — единственная возможность путешествовать. Это значит, что в течение двух недель после праздника половина Китая усиленно осваивает туристические места Поднебесной.

В-третьих, в 2016 году население Китая составило (на секундочку!) 1,3 млрд человек. Теперь представьте, как 750 млн человек одновременно перемещаются с одного места на другое.