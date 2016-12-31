Как отмечают Новый год в Китае
Для китайцев услышать 1 января «С Новым годом!» так же дико, как если бы вас зимой поздравили с 8 Марта. Китайский Новый год наступает позже западного и в отличие от банальной смены календаря несет гораздо больше смысла.
Китайский Новый год — это праздник весны. Он выпадает на один из дней между 21 января и 21 февраля. И вот что происходит в Китае за две недели до и две недели после праздника.
Во-первых, праздник весны принято отмечать дома всей семьей, то есть примерно половина Китая, работающая в больших городах, в это время возвращается домой.
Во-вторых, китайцам не положен отпуск. Нет такого пункта в китайском КЗОТе. То есть национальные выходные — единственная возможность путешествовать. Это значит, что в течение двух недель после праздника половина Китая усиленно осваивает туристические места Поднебесной.
В-третьих, в 2016 году население Китая составило (на секундочку!) 1,3 млрд человек. Теперь представьте, как 750 млн человек одновременно перемещаются с одного места на другое.
Традиции празднования китайского Нового года в провинциях и городах различаются:
- В Уданских горах (провинция Хубэй) все дома тщательно убираются, а на двери вывешивается красное с золотым изображение иероглифа Фу 福 (счастье, благосостояние) прямым или перевернутым. Так же поступают по всему Китаю. Косяки дверей также украшаются красными надписями с пожеланиями удачи в новом году. Частенько они так и висят в течение всего года и меняются накануне нового праздника.
- Здесь также распространен обычай вешать на кухне изображение «сладкого бога». Перед Новым годом хозяйки мажут его губы медом или сахарным сиропом, чтобы, когда этот бог отправиться на небеса докладывать о поведении своих подопечных, из его уст лились бы только сладкие речи.
- Новогодняя трапеза — одна из самых обильных. В Удане накануне праздника готовится свиная колбаса, которая вывешивается на улице для просушки.
- Лепка пельменей всем семейством — неотъемлемая традиция. Многие семьи лепят пельмени в форме древних денежных слитков, а в один из них кладут монетку. Год будет особенно удачным для того, кому достанется этот сюрприз.
- Блюд на новогоднем столе может быть больше 20. Среди них обязательно должна быть рыба, курица, свинина, говядина, утка — часто все блюда одновременно. В бедных семьях на стол ставится всего лишь одно мясное блюдо, но никто к нему не прикасается — чтобы показать соседям, что они могут его себе позволить, а не чтобы действительно съесть.
- Типичный подарок на Новый год — хунбао, красный конверт с деньгами, который в провинции Хубэй обычно дарят детям или старикам. Сумма зависит от благосостояния дарящего и статуса получающего. Чем старше человек, тем больше денег принято дарить.
- В первый день нового года ходят друг к другу в гости. Китайцы дарят практичные подарки: сигареты, алкоголь, большие бутыли с растительным маслом или упаковки с порционными коробочками молока. Никакой романтики, зато масса пользы.
- Новый год в Китае — красного цвета. Это связано с легендой о страшном монстре Нянь, выползающем в последний день старого года, который боится красного цвета. Также красный символизирует счастье и удачу. Ну и, в-третьих, согласно поверью, людей, чей год наступает в соответствии с китайским циклическим календарем (год Крысы, Кролика, Тигра, Быка и т. д.), ждет непростой год. Чтобы отпугнуть неприятности и притянуть удачу, им показано носить красное нижнее белье, которое в огромных количествах появляется в магазинах накануне Нового года.
Китайцы испытывают нежную любовь к фейерверкам, запуская их по любому поводу: свадьба, день рождения, похороны, переезд, новая должность. Но в Новый год вспышки и грохот от фейерверков раздаются в течение дня примерно каждые 10–20 секунд.
В общем, не пропустите повод еще раз собраться с друзьями 28 января: именно на эту дату в 2017 году выпадает первый день китайского Нового года. И не дарите ненужных плюшевых игрушек, а дарите еду — лучший подарок с точки зрения китайцев.
新年快乐！
С Новым годом!
Фото на превью kobbydagan
Masha Pipenko специально для AdMe.ru