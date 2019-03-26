Как быстро найти скрытую камеру в съемной квартире Airbnb

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За последние годы произошло сразу несколько нашумевших историй о том, как пользователи Airbnb (онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья) находили в съемных домах и квартирах камеры наблюдения. Они могут применяться, чтобы следить за поведением гостей, а могут преследовать и более зловещие цели. В любом случае камера в комнате заставляет многих чувствовать себя неловко и скованно.

Какими бы тревожными ни были такие истории, помните, что все они — исключение, а не правило. Большинство людей, предоставляющих вам жилье, уважают вашу личную жизнь и пространство. Если вы все же переживаете, что кто-то может следить за вами на съемной квартире или в номере отеля, проверьте это. AdMe.ru знает несколько приемов, которые помогут убедиться, что помещение не находится под видеонаблюдением.

1. В первую очередь проверьте ванную и спальню

Скрытые камеры, как правило, устанавливают в спальне или ванной. Условие не обязательное, но все же эти помещения нужно проверить в первую очередь. Начните с простого: подумайте, где бы камеры поставили вы. Старое правило «чтобы поймать преступника, думай как преступник» и в этом случае отлично срабатывает. Осмотрите комнату и выберите места, с которых она просматривается лучше всего. В первую очередь обращайте внимание на верхние углы спальни, стены и предметы в непосредственной близости от ванной / кровати.

22-летняя путешественница была в Швейцарии со своей подругой. Девушки обнаружили мобильный телефон под раковиной в ванной комнате в арендованном через Airbnb помещении.

2. Осмотрите электроприборы

Например, детекторы дыма — полезная деталь в доме, а в некоторых странах даже обязательная. Но сейчас в широком доступе камеры, которые выглядят как эти датчики. Они похожи только внешне. При ближайшем осмотре у камеры найдутся линза камеры (а в датчиках нет ничего похожего на линзу) и карта памяти либо слот для нее.

«Моему коллеге показалось странным, что в арендованном через Airbnb помещении был детектор движения в спальне, и вуаля: оказалось, что это IP-камера, подключенная к сети (он съехал в 3 часа ночи, сообщил в поддержку и получил возмещение)».

Отдельного внимания заслуживают любые электроприборы в спальне или ванной, которые кажутся вам подозрительными. Обращайте внимание на странные отверстия или линзы, зарядные устройства там, где этого не должно быть. Такие вещи должны настораживать: зачем будильнику, даже современному, подключение к сети? В любом случае, если вы увидели подозрительную технику, посмотрите ее марку и номер и просто загуглите. Большую часть таких камер покупают в простых магазинах, и вы быстро выясните, что это.

Пара, которая приехала в Торонто на отдых и использовала услуги сервиса Airbnb, обнаружила скрытую камеру в будильнике на тумбочке. При этом камера была направлена прямо на кровать. Дуги Гамильтон, один из двоих путешественников, сказал, что только спустя 20 минут заметил часы и понял, что с ними что-то не так. Он сказал, что испытывал беспричинный жуткий дискомфорт. Когда парень отключил зарядное устройство и снял лицевую панель будильника, оказалось, что внутрь встроена камера. Поддержка Airbnb быстро отреагировала на инцидент, удалив владельца дома с платформы, и официально заявила о политике нетерпимости к подобным случаям.

3. Исследуйте мелкие предметы

Главная отличительная черта камер — это, конечно же, объектив. Их могут прятать в небольших предметах — вплоть до дверных ручек, абажурах, комнатных растениях и рамах для картин. Есть даже миниатюрные камеры, которые выглядят как шурупы. Проверьте мелкие детали. Например, даже в мягкой игрушке вместо глаза может располагаться крошечная камера. Не уверены в том, что сможете найти прибор? Залепите жвачкой все подозрительные отверстия — и проблема решена.

4. Проверьте ящики и шкафы

А также подозрительные углы и/или отверстия (например в мебели). Внимательно осмотрите книжные полки: в них легко спрятать камеру. Обязательно осмотрите ящики, тумбочки и шкафы. Иногда камеры находятся в неожиданных местах, но даже поверхностный осмотр поможет их обнаружить.

«Мы нашли скрытую камеру, направленную на кровать, в помещении, арендованном для Нового года с помощью Airbnb».

Инструкция: как найти камеру при помощи смартфона

Используя только смартфон, можно обнаружить скрытые камеры. Конечно, это не дает 100 % результата, но ведь камеры в съемном жилье и устанавливают не профессионалы.

Способ № 1: Используйте фонарик

В первую очередь вы можете поискать отблески от объектива камеры. Для этого выключите свет и закройте жалюзи, чтобы в комнате было максимально темно. Затем пройдите с включенным фонариком по комнате, внимательно наблюдая за эффектом. Если заметите отблески, вероятно, это спрятанный объектив.

Способ № 2: Скачайте специальные приложения

Есть ряд приложений, которые помогают находить скрытые камеры. Например, это Hidden Camera Detector из AppStore или его аналог на Google Play. Также вы можете использовать такие приложения, как Fing или iNet, чтобы обнаружить камеры, подключенные к сети Wi-Fi. Они предоставляют данные обо всех устройствах, подключенных к сети, и среди них вы можете обнаружить камеру. Это поможет в тех случаях, когда самостоятельно найти прибор сложно.

Пара, прилетевшая в Тайвань, обнаружила устройства записи в пожарных датчиках. Чжан Чженя, одного из гостей, насторожил красный свет датчиков, и он проверил их. Оказалось, внутри были установлены камеры, снимающие комнату и ванную.

Способ № 3: Фронтальная камера заметит скрытую съемку

Многие камеры, предназначенные для записи в темное время суток, оснащены инфракрасным излучением. Его поможет найти камера вашего телефона. Вот что нужно сделать: Откройте камеру на смартфоне и переключитесь в режим фронтальной камеры.

Проверьте способность смартфона видеть ИК-излучение. Для этого возьмите пульт телевизора, наведите его на камеру и нажмите любую кнопку. На его передней части вспыхнет лампочка, и вы увидите это через фронтальную камеру.

Выключите лампы в комнате, задерните шторы: избавьтесь от всех источников света.

Медленно двигайтесь по кругу, направив камеру на себя. Если вы увидите вспышку, скорее всего, это инфракрасный свет. Он может принадлежать не только скрытой камере, но в целом это неплохой способ ее обнаружить.

Способ № 4: Отследите устройства с поддержкой Wi-Fi

Многие камеры работают с поддержкой Wi-Fi. Если вы хотите обнаружить и отключить их, можете использовать скрипт, созданный Джулианом Оливером. Как только вы подключитесь к Wi-Fi съемного жилья, он обнаружит и отключит камеры с беспроводным интернет-соединением. Если это кажется слишком сложным, вы можете просто отключить Wi-Fi в помещении, чтобы камеры лишились интернет-соединения. Именно так поступил Джеффри Бигхэм, обнаружив в гостиной съемного дома камеру. Если вас серьезно волнует вопрос безопасности, вы можете купить тепловизор для поиска скрытых камер или детектор радиосигнала.

«Посмотрите на эту фотографию дома, найденного посредством Airbnb, где я недавно останавливался в Сиэтле. Вы заметили камеру?»

Гость Airbnb Джеффри Бигхэм нашел сразу две камеры в арендованном помещении. «Я был шокирован и сразу же отключил их от сети», — написал в своем блоге Бигхэм. Посмотрев условия аренды еще раз, он увидел, что камеры были упомянуты, но были описаны как камеры у входа. На самом деле одна из них располагалась в углу гостиной. Причем эту камеру было видно на снимках квартиры, но ее маленький размер мешал понять, что это. В условиях аренды было упомянуто, что снаружи есть камеры, но внутреннее наблюдение вообще не упоминалось. К его разочарованию, когда он связался с Airbnb, чтобы пожаловаться, компания заявила, что фотографии, демонстрирующей устройство в гостиной, достаточно для предупреждения арендаторов. И только после того, как история получила широкую огласку, представители признали, что ошибались и что наличие таких камер противоречит их политике, и вернули деньги.

Что делать, если вы нашли камеру в съемной квартире

Если нашли устройство, похожее на камеру, поищите его в интернете. Можете даже сфотографировать его, чтобы обнаружить аналог по картинке.

Вызовите полицию. Служители закона зафиксируют, что камера действительно была установлена. Важно: не отключайте камеры до приезда полиции, чтобы стражи закона убедились, что камера подключена к сети.

Если вы арендовали квартиру через сервис типа Airbnb, свяжитесь с его представителями. Как правило, пострадавшим компенсируют стоимость аренды, а владельца помещения удаляют из базы.

Напишите заявление по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Если из-за наличия скрытых камер вам был нанесен ущерб, вы имеете право потребовать возмещения убытков. Если видеозаписи с камер нигде не публиковались, вероятность доказать причиненный ущерб куда ниже. Но даже в таком случае вы имеете право добиваться возмещения морального ущерба и компенсации.

Не забывайте и об очевидных камерах, таких как встроенная камера телевизора или веб-камера на ноутбуке или ПК, если владелец дома оставил эту технику в вашем распоряжении. Просто заклейте эти камеры пластырем или изолентой, чтобы быть уверенными в том, что за вами никто не наблюдает. Эти методы защиты использует даже Марк Цукерберг, так что их стоит взять на заметку.

А у вас есть способы, которыми вы обеспечиваете себе безопасность от видеонаблюдения во время путешествий?