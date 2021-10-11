Как никому не известный украинский парень стал ведущим «Орла и решки», а потом блогером с миллионами подписчиков

Программа «Орел и решка» открыла для нас немало новых имен. И среди них, без сомнения, есть простой парень, который, попав в очередной сезон тревел-шоу в качестве соведущего Насти Ивлеевой, завоевал сердца миллионов. Широкая улыбка, ясный взгляд, футболки с названиями городов — такой он, Антон Птушкин.

Сегодня AdMe.ru проследит путь Антона: от никому не известного парня, снимающего любительские видеоролики в поездках, до одного из крупнейших тревел-блогеров в русскоговорящем YouTube. А в бонусе мы расскажем о главном видео Птушкина.

Кто такой Антон Птушкин

Антон Птушкин — обычный украинский парень, о котором до 2017 года, когда он успешно прошел кастинг на ведущего программы «Орел и решка», мало кто слышал. После полутора лет участия в проекте он покинул его, но путешествовать не перестал. Сейчас у него свой канал на YouTube о путешествиях с аудиторией почти 5 млн зрителей.

Антона воспитывала мама, папа погиб, когда сыну был всего годик. Мама — детский врач. Она внимательно следит за творчеством сына и периодически спрашивает, как понять, кто поставил дизлайк.

По образованию Антон социолог, но поработать успел много где, и ни разу по профессии. Был диджеем, арт-директором ночного клуба, разрабатывал и организовывал квесты, был ведущим мероприятий. А еще он придумал радиостанции «LoungeFM» и «Радио Пятница» и был радиоведущим.

«Бедные и голодные побеждают богатых и сытых» — философия Птушкина о том, что «недозарабатывание» дает человеку стимул развиваться и добиваться целей.

Свое первое видео, которое можно было бы классифицировать как тревел-влог, Антон снял в Нью-Йорке, когда прилетел туда с друзьями на выступление своей подруги-диджея, еще до участия в «Орле и решке».

Антон коллекционирует автомобильные знаки со всего мира. Сейчас, когда о его хобби знает уже очень много людей, знаки в качестве сувенира ему иногда присылают подписчики.

«Орел и решка»

Для кастинга на шоу нужно было снять короткий ролик о любимом месте в Киеве. В тот день, когда Птушкин с другом пришел на предварительный просмотр, оператор проекта был занят, так что Антон решил не ждать, а сделать видео самостоятельно.

Соведущей Антона в программе «Орел и решка. Перезагрузка» стала Настя Ивлеева. Уже тогда она была популярным блогером. Однако до проекта он о ней даже не слышал. «Я вообще не знал, кто такая Ивлеева. Мы познакомились за час до начала съемки первой программы. Мне говорили: „Будет блогер Настя Ивлеева“. Ну окей, я не особо в теме. И мы изначально не очень общались. Но теперь, когда мы столько всего вместе пережили, она мой бро».

«Съемка в „Орле и решке“ — это такой каскад впечатлений. Обычный съемочный день: в 11 утра первый раз в жизни прыгаешь с парашютом, а через 3 часа первый раз в жизни видишь Большой каньон. Думаю, мы сильно загнались. Когда так много впечатлений, они замыливаются».

Однажды Антон и Настя Ивлеева поспорили на желание. Настя утверждала, что после того, как она запостит сторис с Антоном в своем инстаграм-профиле, к нему за сутки придут больше 1 000 подписчиков. Птушкин же сомневался. Необходимая для победы Ивлеевой тысяча человек подписалась за первые 15 минут. Всего за сутки пришло 14 тысяч пользователей. Девушка пообещала: «Голый ты, конечно, не будешь по Парижу бегать». В итоге Антон прогуливался по вечерней Праге в одних трусах и бабочке и угощал прохожих фруктами.

Для съемок «Перезагрузки» в каждом новом городе Антон делал уникальную футболку с его названием или тематическим принтом. После выхода из проекта большую часть футболок он продал на благотворительной барахолке.

В апреле 2018 года на церемонии вручения одной из самых престижных украинских телевизионных премий «Телетриумф» выпуск о Майами выиграл в номинации «Украинский формат — развлекательная телепрограмма / шоу».

После получения премии создатели программы пошли на нестандартный шаг. Статуэтку переплавили и сделали из нее почти 70 памятных медалей. Именно столько человек принимали участие в работе над победившим выпуском. Эту историю Антон рассказал у себя на канале и показал свою медаль. «Эти полтора года были одними из самых ярких в моей жизни. И это во многом благодаря команде, которая работает над созданием шоу».

В 2018 году, спустя полтора года, Птушкин покинул проект. С его участием было снято 65 выпусков. На своем канале Антон сказал, что решение уйти не было вызвано разногласиями, с командой он остался в хороших отношениях. А еще отметил, что «Орел и решка» разбудили в нем желание путешествовать. И с этим желанием он принялся за работу над своим тревел-блогом.

О тревел-блоге на YouTube

Уже в августе, через 2 месяца после завершения работы в «Орле и решке», Птушкин выложил на своем канале видео, в котором попросил подписчиков помочь ему потратить $ 10 тыс., заработанные на проекте. Конечно, на путешествия. Но уже в одной из первых поездок (на Фарерские острова), в которую он отправился на машине, почти весь бюджет был потрачен. «Микроб» — так Антон называет свой Smart — сломался. Вытащить и отремонтировать машину оказалось удовольствием не из дешевых.

На канале Антона есть несколько форматов видео. Самые основательные, в среднем около 40 минут, так и называются — «большие выпуски», они посвящены путешествию по одной стране. Также есть просто небольшие зарисовки о путешествиях, рубрика «Страна за 5 минут».

Чтобы сделать «большой выпуск», в стране Антон проводит 7–10 дней. На последующий монтаж необходимо от 2 недель до месяца. В целом на видео уходит около полутора месяцев, потому что перед поездкой нужна основательная подготовка.

Все видео Птушкин делает сам. Съемка, монтаж, организация поездки — все от начала и до конца. В его распоряжении куча фото- и видео техники, в том числе дроны, которые позволяют блогеру дополнять свои выпуски потрясающими видами с высоты птичьего полета.

У Антона есть свои фирменные реплики. Это «касатики» — так он обращается к подписчикам — и «Путешествуйте: оно того стоит!». Обе появились случайно. Нужно было свое словечко, которое ассоциировалось бы только с блогом Птушкина. Так и возникли эти словесные визитки. «Как-то ляпнул, и вот оно пошло в народ», — смеется Антон.

Сейчас на канале почти 5 млн подписчиков, 21 «Большой выпуск» и почти 100 видео в целом.

Видео Птушкина очень атмосферны: после просмотра кажется, будто ты сам провел несколько дней на Фарерских островах или вживую увидел извергающийся вулкан на Гавайях. Сам видеоблогер объясняет такую подачу материала тем, что, как ни грустно, большая часть его аудитории вряд ли соберется в путешествие, поэтому прикладная информация вроде цен на отели интересует его подписчиков гораздо меньше, чем общее впечатление от страны.

в 2019 году Птушкин победил в номинации «Онлайн-тревел-шоу года» на Церемонии вручения призов в области веб-индустрии. Это престижная премия для создателей веб-контента.

Кроме русскоязычного канала Антон пробовал запускать тревел-блог на английском, а сейчас еще и на китайском языке, чтобы расширить свою аудиторию.

«Большие выпуски» Птушкина теперь также можно посмотреть по телевизору. Три канала из разных стран (Россия, Украина, Беларусь) включили видео в свою сетку вещания.

«Я склонен комплиментарно высказываться о странах, показывать хорошее. Есть и другие ребята, которые приедут и расскажут о сложностях, которые есть в стране. Я склонен освещать позитивные и интересные стороны», — рассказал Антон в интервью Юрию Дудю.

Развитие канала и новые форматы

Птушкин экспериментирует с форматами видео. В одном из недавних «Больших выпусков» он со своим другом-пилотом устроил настоящее авиапутешествие. Они просто взяли и арендовали малолитражный самолет и пролетели от швейцарской границы до Корсики. Ночевали в палатках, перекусывали в кафе на аэродромах и знакомились с такими же авиапутешественниками, как они сами.

Еще он снял получасовое видео о пешем походе в Карпаты. На протяжении почти всего ролика нет закадрового текста, как это бывает обычно. «Это, наверное, самый правильный вариант передачи атмосферы пешего похода зрителю», — объясняет свой эксперимент Антон.

Отдельного внимания заслуживает выпуск о фестивале Burning Man. Несмотря на то, что это видео не о путешествии, а о зрелищном мероприятии выбивается из общей стилистики канала, оно набрало более 14,5 млн просмотров.



После того как канал Антона стал набирать популярность, его начали приглашать поработать в телепроекты ведущим. «Честно, я не представляю, что может предложить телевизор сверх того, что мне уже дает YouTube, — говорит блогер. — Самое главное, что меня пленяет тут, — это свобода. И я не готов ее на что-то променять».

Птушкин делает футболки и свитшоты с шуточными принтами про путешествия. Почти на каждой вещи есть слово Wanderlust, которое переводится с немецкого как «сильное желание путешествовать».

Бонус: самое важное видео на канале Птушкина

Уже 4 года Антон Птушкин говорит своим зрителям о том, что путешествия всегда того стоят. Стоят потраченных усилий и времени, денег и иногда нервов. Потерянного в поездке оборудования, забытых в аэропорту кофт и оставленных в отелях шнуров от зарядных устройств. На его канале есть небольшое видео, которое сам Антон назвал самым важным из всего, что он делал. Видео о том, зачем людям путешествовать.

Перезагружаться. Чтобы передохнуть и, вернувшись, жить дальше.

Развиваться. Путешествия могут сподвигнуть вас выучить новый язык, освоить серфинг или научиться танцевать сальсу.

Вдохновляться. Фресками, произведениями искусства, архитектурой.

Знакомиться. «Хоть знакомства и нельзя повесить на холодильник, они — самый ценный сувенир».

Сравнивать. Традиции, законы, порядки, уровень жизни.

Понять, что наша Земля на самом деле маленькая. И все мы на ней просто соседи, будто в большой коммунальной квартире. Поэтому хорошо бы знакомиться со всеми жильцами и иногда заходить к ним в гости, чтобы жить дружно.