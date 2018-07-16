Как не напрягаясь привести свое тело в идеальный вид, когда вы на отдыхе (И дело тут не только в физической нагрузке)

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Отпуск — это замечательное время, которое не только дает нам возможность передохнуть от работы, но и получить новые впечатления, знакомства и крутые фоточки. Но отпуск может стать еще и замечательной возможностью привести себя в отличный вид. Посмотрите наши советы, как получить красивое тело, которые одинаково понравятся и любителям активного отдыха, и тем, кто не мыслит свой релакс без посиделок на пляже.

Мы в AdMe.ru сами попробовали эти упражнения и смело можем утверждать, что они работают.

6. Вместо мяса ешьте морепродукты

На основе диеты без мяса, которое заменяется морепродуктами, выросло даже целое направление — пескетарианство. Но мы не призываем вас отказаться от мясной пищи полностью. Просто замените курицу, говядину и свинину на морских обитателей, пока вы в отпуске. Тем более что это так удобно, если ваш отдых проходит около воды. Некоторые девушки умудряются неплохо сбросить вес благодаря такой замене.

5. Ходите правильно

О пользе ходьбы мы писать не будем, все и так знают, как это здорово. Но для того чтобы сделать ее еще более эффективной, попробуйте наши советы: Поднимите голову, смотрите прямо и опустите плечи.

На ступню наступайте с пятки на носок, а от земли отталкивайтесь лишь пальцами ног.

Используйте руки, раскачивая их в направлении, противоположном движению ног.

Ходите не менее получаса в день (а лучше 45 минут). Особенно это легко делать на пеших экскурсиях. И красотами полюбуетесь, и здоровью поможете.

4. Замените напитки свежевыжатыми соками и кокосовым молоком

Это один из самых вкусных способов похудения в отпуске. Замените напитки на свежевыжатые соки, и эффект будет заметен сразу. Если хотите извлечь из этого метода максимум, то следуйте нашим советам: Берите свежевыжатые соки с мякотью.

За 20 минут до приема пищи выпейте стакан сока. Так вы уменьшите аппетит, а организм получит свои витамины.

Попробуйте необычные соки из зелени, огурцов и овощей (только остерегайтесь кинзы и базилика, усиливающих аппетит), но не больше 60 мл (пищеварительная система тоже должна привыкнуть).

Экспериментируйте со специями! Да-да, если добавить в свой сок душистый или кайенский перец, корицу, то вы не только метаболизму поможете, но и существенно разнообразите свое «соковое меню» (только не забудьте его процедить перед употреблением).

Не пейте соки из пакетов, замените их на местные «аналоги», кокосовое молоко, фреши и т. д.

3. Используйте песок

Отличным способом сбросить лишние килограммы на море станут игры на песке, такие как пляжный волейбол, бег по песку, фрисби. В пляжный волейбол могут играть даже двое, главное, чтобы был мячик. Нагрузка за счет сопротивления песка увеличивается значительно. Но вам будет так весело, что вы этого даже не заметите. Тот же принцип действует и при беге, и при иных упражнениях на пляже.

2. Плавайте больше 20 минут

Вы начнете сжигать лишний жир только через 20 минут интенсивной нагрузки. Вот несколько советов, чтобы плавание точно помогло избавиться от лишнего веса: Активно плавайте не менее получаса и в среднем от 600 до 800 м. Если совсем новичок, то можно начать со 100−300 метров. Но без передышек.

Идеальная температура воды должна быть от 24 до 28 °С, и морская вода тут будет как нельзя кстати.

Чередуйте стили (баттерфляй, кроль, брасс и т. д.) и интенсивность.

1. Делайте упражнения в воде

Аквааэробика весьма эффективна, а ее облегченная версия подойдет для любого водоема. Делайте такой комплекс каждый раз, когда заходите в воду: Встаньте прямо, вода должна доходить до горла. Выпрямите руки и делайте махи ногами, стараясь достать пальцами ног до ладоней. 3 подхода по 10−15 раз.

Бегите на месте. Постарайтесь максимально закидывать ноги назад, дотронуться пятками до ягодиц и двигать руками, как при обычном беге. Постарайтесь продержаться 10 минут.

Сделайте лимфодренажное массажное упражнение. Руками в замке быстро водите вдоль тела, создавая своеобразную волну. Водите вдоль всего тела примерно 5−10 минут.

Лягте на воду, разведите руки ладонями вниз и подтягивайте колени к груди. Качайте пресс таким способом — примерно 3 подхода по 10−12 раз. Если слишком сложно, подтягивайте ноги по очереди.

Завершите аэробику прыжками в воде. Прыгая, поднимайте руки вверх. 3 подхода по 15−20 раз будет достаточно.

Надеемся, наши советы помогут вам избавиться от всего лишнего за время отпуска. Но, может, и у вас есть свои фирменные способы похудеть? Расскажите нам.