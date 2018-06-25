Как на самом деле выглядят места для экстремальных фотосессий

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Хотите удивить своих подписчиков в инстаграме экстремальным фото, но не любите рисковать? На нашей планете есть тайные места, где не нужно быть смельчаком, чтобы сделать кадр на миллион лайков.

Мы в AdMe.ru отобрали несколько эпичных мест для фотосетов по всему миру, от которых захватывает дух, если только сделать снимок в правильном ракурсе.

1. Педра-до-Телеграфо, Бразилия

Небольшая скала (Pedra do Telégrafo) недалеко от Рио-де-Жанейро. С нее открывается фантастический вид на Атлантический океан. Эффектный кадр можно сделать без особой опаски, если поймать нужный ракурс. На снимке будет казаться, что вы висите над километровой пропастью, но в реальности расстояние от поверхности земли до скального выступа чуть больше метра. Осторожность в любом случае не помешает, так как можно легко поскользнуться и покатиться вниз.

2. Педра-да-Гавеа, Бразилия

Педра-да-Гавеа (Pedra da Gávea) — скала-монолит в Рио-де-Жанейро. Высота над уровнем моря — 842 м. Здесь очень много точек, с которых можно сделать захватывающие кадры с видом на город и пляжи Атлантического океана. Но некоторые места действительно очень опасны для фотографий, и их следует делать со страховкой, которую затем можно просто стереть в фоторедакторе. Относительно безопасную, но очень эффектную фотографию можно сделать на небольшом скальном выступе. При правильном ракурсе скала как будто нависает над океаном, хотя расстояние до земли здесь не превышает нескольких метров. Не стоит пытаться здесь повиснуть на руках, если вы никогда не занимались скалолазанием, ведь это не так просто, как кажется.

3. Картофельный чипс, США

Скала (Potato Chip Rock) расположена на вершине горы Вудсон (Woodson) около городка Пауэй (Poway) в штате Калифорния. Она действительно чем-то напоминает картофельный чипс. На эффектных кадрах кажется, что под камнем находится бездна и каждый зашедший на него является отчаянным смельчаком. На самом деле камень расположен всего в 2–3 м от земли. Сюда приезжают целыми семьями, чтобы сделать захватывающий и вполне безопасный снимок.

4. Водопад Виктория, Зимбабве

Знаменитый на весь мир водопад в Южной Африке расположен на реке Замбези, на границе Замбии и Зимбабве. Высота водопада около 120 м, поэтому немыслимые кадры на его краю выглядят особо зрелищными. Но как удается людям их сделать? В верхней точке водопада есть естественная выемка — Купель Дьявола. Узкая перегородка из камней у обрыва замедляет течение и не позволяет потоку воды унести вас вниз. Экстремальные кадры возможно сделать только в засушливый сезон с сентября по декабрь, когда уровень воды низок, а течение в купели относительно слабое.

5. Дом на дереве с качелями, Эквадор

«Качели на краю света» недалеко от эквадорского городка Баньос (Baños) давно стали туристической меккой и местом для экстремальных фото. Они расположены на высоте 2 660 м над уровнем моря и привязаны к очаровательному домику на дереве. Сооружение стоит на краю склона, поэтому, если сфотографировать качели с земли, то создастся впечатление, будто человек парит в небесах на фоне горных вершин. На самом деле расстояние до земли не превышает нескольких метров, и иногда можно увидеть, что даже дети качаются на этом необычном аттракционе. Для дополнительной безопасности вас пристегивают страховкой к качелям.

6. Флюдалсьюве, Норвегия

Утес на скале Флюдалсьюве (Flydalsjuvet) нависает над Гейрангер-фьордом на высоте 307 м. Название этого удивительного места дословно переводится как «полет над каньоном». Каждый, кто приезжает сюда, обязательно делает экстремальную фотографию на краю обрыва. Хотя здесь и стоит забор, а также немало запрещающих табличек, но на рискованный снимок решаются многие. Здесь уже не удастся просто так повиснуть на руках, так как до земли действительно несколько сотен метров. Однако сделать захватывающую фотографию не составит большого труда, поскольку каменный выступ на самом деле достаточно широкий. Если не подходить близко к краю и выбрать правильный ракурс, то снимок выйдет потрясающим.

7. Водопад Сторсетерфоссен, Норвегия

Водопад Сторсетерфоссен (Storseterfossen) также расположен в окрестностях Гейрангер-фьорда. Это один из немногих водопадов, за который можно зайти и изнутри наслаждаться видом падающей воды. Но для экстремальных туристов больший интерес представляет небольшой каменный выступ на пути к водопаду. От него до земли всего лишь 2–3 м, но умелый фотограф может легко сделать эффектный кадр, как будто вы сидите на краю глубокого обрыва.

8. Ритен, Норвегия

Ритен (Ryten) — гора на Лофотенских островах высотой 543 м, западные склоны которой эффектно обрываются в Атлантический океан. Здесь можно найти небольшой каменный выступ, который при удачном ракурсе превращается в экстремальное место для съемок. На снимках кажется, что скала нависает в нескольких сотнях метров над океаном, но на самом деле расстояние до земли здесь не превышает и одного метра, поэтому можно совершенно безопасно сделать потрясающие кадры.

9. Каньон Фиш-Ривер, Намибия

Каньон Фиш-Ривер (Fish River Canyon) располагается на юге Намибии и является самым большим в Африке — 160 км в длину, 27 км в ширину и около 500 м в глубину. Наиболее эффектные снимки получаются на широких выступах, которые расположены близко к краю обрыва. Если вы сядете на один из выступов верхнего уровня, то под вашими ногами будет достаточно свободного и безопасного пространства (50–60 см до земли), чтобы при правильном ракурсе создалась иллюзия, будто вы находитесь на краю обрыва.

10. Каньон Итаимбезинью, Бразилия

Каньон Итаимбезинью (Cânion do Itaimbezinho) находится в национальном парке Апарадус-да-Серра (Parque Nacional dos Aparados da Serra) на юге Бразилии. Его глубина составляет свыше 700 м, а потому он также привлекает экстремальных фототуристов, которые отправляются сюда за эффектными кадрами. Захватывающие снимки можно сделать практически на краю ущелья, где существует несколько выступов, на которые можно сесть и сделать вид, что вы находитесь на самом краешке. Не стоит подходить близко к обрыву — лучше устроиться на безопасном расстоянии и поэкспериментировать с ракурсами для фотографии.