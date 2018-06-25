Путешественники раскрыли секреты, как посещать самые дорогие города мира за сущие копейки

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Чем популярнее город у туристов, тем выше в нем становятся цены на билеты в музеи и на обзорные площадки, на еду, проживание и транспорт. Мы решили собрать несколько проверенных путешественниками способов, которые помогут значительно сэкономить или вовсе бесплатно посетить самые потрясающие места в мире.

AdMe.ru советует сохранить себе этот материал: а вдруг однажды вы окажетесь там, где и представить себе не могли?

Нью-Йорк

Если смотреть на статую Свободы с суши, то вряд ли удастся что-либо разглядеть: слишком маленькой она покажется. Если же отправиться на экскурсию к статуе, то придется смотреть на нее снизу вверх, а значит, она предстанет слишком большой.



Идеальный вариант для обзора — это отправиться в порт Whitehall Terminal и сесть на один из кораблей с надписью Staten Island Ferry. Они ходят каждые 20 минут и курсируют туда-обратно между Манхэттеном и Стейтен-Айлендом. Приятный бонус: путешествие на таком корабле обойдется вам совершенно бесплатно! К примеру, цены на экскурсию к статуе Свободы варьируются от $ 18,5 и достигают планки в $ 57 при посещении пьедестала и обзорной площадки в короне статуи.



Правда, бесплатный корабль не остановится у статуи, но памятные фотографии вы сделать точно успеете, да и смотреть на сооружение с такого ракурса гораздо приятнее. Другое дело, что сама статуя не оправдывает надежд большинства туристов: в действительности она выглядит не так внушительно, как мы привыкли видеть ее в голливудских фильмах.

Эмпайр-стейт-билдинг — самая популярная смотровая площадка города. Вид действительно потрясающий, только вот немного портит настроение большая очередь на входе и некрасивая высокая сетка на самой обзорной площадке.



Но есть альтернатива. Обзорная площадка есть и в другом небоскребе — Рокфеллер-центре. Народу здесь будет поменьше, вместо сетки установлено стеклянное ограждение, да и стоимость чуть меньше. Высота обеих площадок примерно одинаковая. К тому же вашему взору откроется весь Манхэттен вместе с Эмпайр-стейт-билдинг: вечером он подсвечивается гораздо красивее Рокфеллер-центра.

Во многих городах мира бывают дни свободного посещения, правда, именно в такие дни толпы туристов становятся еще больше. Некоторые музеи пошли дальше: к примеру, в Американский музей естественной истории и в Метрополитен-музей можно прийти, заплатив любую сумму, даже всего лишь $ 1.

Флоренция

Каждый турист во Флоренции считает своим долгом заглянуть в невероятной красоты церковь — Санта-Мария-дель-Фьоре. Туда действительно стоит сходить, к тому же можно забраться на часовню и полюбоваться потрясающим видом на город (правда, будьте готовы снова наткнуться на защитную сетку). Конечно, очередь в храм не менее потрясающая и длинная, да и сам вход на обзорную площадку будет платным.



К счастью, есть прекрасная альтернатива под названием площадь Микеланджело. Она находится на противоположном берегу реки Арно, напротив главных достопримечательностей города. Пейзаж, который откроется вашим глазам, незабываемый. И совершенно бесплатный.

Венеция

Если вы хотите прокатиться на гондоле, то будьте готовы заплатить € 80 за прогулку. Если кататься вдвоем, то получится по € 40 с каждого. В гондоле могут уместиться до 6 человек, поэтому есть смысл подыскать себе компанию и поделить стоимость на всех. Либо можно воспользоваться вапоретто — это что-то вроде городского речного трамвайчика. Одна поездка стоит € 7,5, проездной на один день — € 20.

— это что-то вроде городского речного трамвайчика. Одна поездка стоит € 7,5, проездной на один день — € 20. В городе много красивых обзорных площадок, и к каждой, конечно же, большие очереди. Бесплатно взглянуть на один из самых красивых городов на планете можно с обзорной площадки торгового центра T Fondaco Dei Tedeschi, который находится у самого моста Риальто.

Лондон

С лондонского колеса обозрения открываются по-настоящему чудесные виды, но и стоит такое удовольствие недешево: от £ 23,4 при покупке онлайн.



А вот панораму города можно бесплатно увидеть из Гринвич-парка, к тому же там приятно и просто прогуляться. Еще один парк с хорошим видом — это Примроуз-хилл. Здесь, кстати, любят гулять и сами лондонцы.

Поттероманы всей планеты мечтают попасть в Музей Гарри Поттера в Лондоне — еще бы, там есть на что взглянуть. Но если, несмотря на вашу любовь к истории о «мальчике, который выжил», вы еще и не прочь сэкономить как минимум £ 40, то попробуйте посетить бесплатные знаковые места, связанные со съемками фильмов.



Так, на вокзале Кингс-Кросс можно найти символическую табличку с платформой 9 ¾, отыскать площадь Клермонт и дом, где жил Сириус Блэк, прогуляться на рынок Лиденхолл, который стал прототипом Косого переулка. И это далеко не полный перечень «поттеровских» достопримечательностей, и все они совершенно бесплатны.

Амстердам

Быстро и недорого перекусить можно на верхнем этаже центральной библиотеки Амстердама. Здесь же, кстати, можно бесплатно насладиться панорамой города.

Токио

Чуть ли не каждую неделю в одном из районов Токио проводятся мацури — красочные фестивали и праздники. К примеру, это может быть Ханами — фестиваль любования цветением сакуры, костюмированные парады с танцами и музыкой и многое другое. Мацури обычно совершенно бесплатны для посетителей. Подробнее о грядущих мероприятиях можно узнать здесь.

Обязательно стоит взглянуть на огромный перекресток в Сибуя, где каждые несколько минут огромные толпы людей ловко маневрируют с одной стороны дороги на другую. Лучше всего наблюдать на этим зрелищем чуть сверху: хороший вид открывается из окон близлежащей кофейни Starbucks, а также с моста, который соединяет станцию Сибуя с комплексом Shibuya Mark City. Не забудьте посетить и памятник знаменитой собаке Хатико, который также находится поблизости.

Гонконг

Star Ferry — это паром, курсирующий между островом Гонконг и полуостровом Коулун. Поехав на нем, можно убить сразу нескольких зайцев: перебраться из одной части города в другую и взглянуть на Гонконг с воды и противоположного берега. Зрелище откроется весьма эффектное, к тому же не потребует много денег: стоимость поездки составит примерно 2,5 гонконгских доллара, что, по сути, чуть ли не самый дешевый аттракцион для туриста в этом городе.

Но самую незабываемую панораму города стоит искать на пике Виктория. Его высота составляет 554 м над уровнем моря! Добраться сюда можно на трамвае-фуникулере либо на автобусе № 15, который отходит от станции Central, — здесь очереди будут гораздо меньше, да и поездка получится в несколько раз дешевле. Также здесь расположены смотровая площадка с биноклями, ресторан, Музей мадам Тюссо и некоторые другие развлечения.

Париж

На обзорную площадку Эйфелевой башни всегда большие очереди, но в Париже достаточно и других мест с не менее захватывающими видами. К тому же, поднявшись на башню, вы не увидите главную достопримечательность города — саму Эйфелеву башню. Вот некоторые доступные обзорные площадки. На крыше Центра Помпиду есть своя обзорная площадка. Она совершенно бесплатна при покупке билета, а экспозиция этого музея современного искусства также заслуживает внимания, так что сюда однозначно стоит заглянуть.

есть своя обзорная площадка. Она совершенно бесплатна при покупке билета, а экспозиция этого музея современного искусства также заслуживает внимания, так что сюда однозначно стоит заглянуть. Купол базилики Сакре-Кер. Придется подниматься пешком по узеньким лестницам и заплатить примерно € 5, но круговая панорама, открывающаяся отсюда, однозначно того стоит. К тому же здесь обычно не так много народа, как на крыше собора Нотр-Дам-де-Пари, хотя и туда стоит заглянуть по возможности.

Придется подниматься пешком по узеньким лестницам и заплатить примерно € 5, но круговая панорама, открывающаяся отсюда, однозначно того стоит. К тому же здесь обычно не так много народа, как на крыше собора Нотр-Дам-де-Пари, хотя и туда стоит заглянуть по возможности. Триумфальная арка: с этой достопримечательности также можно увидеть весьма впечатляющую панораму, да и туристов здесь значительно меньше, чем у той же Эйфелевой башни. Стоимость посещения составит около € 10.

с этой достопримечательности также можно увидеть весьма впечатляющую панораму, да и туристов здесь значительно меньше, чем у той же Эйфелевой башни. Стоимость посещения составит около € 10. Чуть ли не единственная бесплатная обзорная площадка находится на верхнем этаже «Галереи Лафайет» — фешенебельного торгового центра. Здесь также есть удобные мягкие кресла и кафе.

И еще несколько советов

Во многих городах мира местные энтузиасты периодически устраивают бесплатные обзорные экскурсии . Информация об этих встречах может попасться на сайте Couchsurfing, а также в различных пабликах и группах на Facebook.

. Информация об этих встречах может попасться на сайте Couchsurfing, а также в различных пабликах и группах на Facebook. Еще больше бесплатных событий можно найти, если погуглить подобное сочетание: Paris for 0 euro.

можно найти, если погуглить подобное сочетание: Paris for 0 euro. Если вам срочно понадобился интернет в Европе, Турции, США и Канаде, то можно купить SIM-карту Vodafone Smart Passport. Ее стоимость составит € 3 в сутки.

в Европе, Турции, США и Канаде, то можно купить SIM-карту Vodafone Smart Passport. Ее стоимость составит € 3 в сутки. Перед поездкой стоит изучить систему проездных и стоимость единых карт туриста . Иногда попадаются весьма выгодные предложения, особенно если вы собираетесь много передвигаться и посещать музеи и популярные достопримечательности, а временами на проездные даже бывают скидки и акции.

. Иногда попадаются весьма выгодные предложения, особенно если вы собираетесь много передвигаться и посещать музеи и популярные достопримечательности, а временами на проездные даже бывают скидки и акции. Если собираетесь в музей , проверьте, нет ли возможности посетить его бесплатно в определенный день . Общая рекомендация для всех музеев: билет обычно выгоднее покупать заранее через интернет, а приходить по возможности пораньше.

, проверьте, нет ли возможности . Общая рекомендация для всех музеев: билет обычно выгоднее покупать заранее через интернет, а приходить по возможности пораньше. Чтобы сэкономить на экскурсиях при посещении музеев, заранее скачайте офлайн-путеводители и бесплатные аудиогиды.