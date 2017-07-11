Как изменились 10 популярных туристических мест в мире
Мы привыкли к современному облику достопримечательностей, любуемся ими вживую или на фотографиях. Однако некоторые из них раньше выглядели совершенно иначе.
AdMe.ru предлагает совершить небольшое путешествие в прошлое.
Вестминстерское Аббатство
Лондон, Великобритания
Собор Святой Софии
Стамбул, Турция
Театр в Араузионе
Оранж, Франция
Замок Нойшванштайн
Швангау, Бавария, Германия
Версальский дворец
Версаль, Франция
Древний город Петра
Иордания
Ласточкино Гнездо
Гаспра, Крым
Колизей
Рим, Италия
Гора Рашмор
Южная Дакота, США
Капитолий
Вашингтон, США
Фото на превью wikimedia