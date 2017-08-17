Как хорошо провести отпуск и не влипнуть в историю в этих 10 странах

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Все знают, что перед путешествием нужно купить страховку, сделать копию паспорта, взять с собой аптечку на все случаи жизни и не забыть солнцезащитный крем. Но поездка в некоторые страны может быть не такой безоблачной, как обещают туристические буклеты. AdMe.ru расскажет, как сделать отдых комфортным и приятным. И чтобы ничто не омрачило его.

Турция

Турция — одна из самых популярных и безопасных туристических стран. Но даже здесь вас могут ждать сюрпризы. В нетуристических местах женщинам лучше не выходить за пределы отеля без сопровождения , не гулять в темное время и не носить открытую одежду. Захватите с собой платок.

, не гулять в темное время и не носить открытую одежду. Захватите с собой платок. В Турции вам может встретиться традиционный турецкий туалет, и выглядит он как дырка в полу. В них принято подмываться водой, поэтому туалетной бумаги может не быть или нужно заплатить за нее дополнительно. Носите с собой бумажные салфетки.

Израиль

В Израиле круглый год тепло и целых 4 моря: Средиземное, Красное, Галилейское и Мертвое. Но к некоторым вещам нужно подготовиться. В израильской пустыне обитают ядовитые змеи, пауки и скорпионы . Летом в море скапливаются медузы, а в доме можно обнаружить летающего таракана. После контакта с медузой промойте рану водой и обратитесь к врачу. Если вас укусила змея или скорпион, меньше двигайтесь, много пейте и срочно вызывайте доктора.

. Летом в море скапливаются а в доме можно обнаружить После контакта с медузой промойте рану водой и обратитесь к врачу. Если вас укусила змея или скорпион, меньше двигайтесь, много пейте и срочно вызывайте доктора. Летом в Израиле температура может достигать 40 °С и выше . Пейте воду, находитесь в тени и носите головной убор. Если вы плохо переносите жару, отложите поездку до осени или весны.

В Израиле существует угроза терактов, особенно на севере страны, неподалеку от сектора Газа. Следите за новостями и выбирайте город, где вероятность теракта низкая. Если вы услышали взрыв, лягте на землю и прикройте голову руками. Постарайтесь добраться до ближайшего бомбоубежища.

Индия

Есть десятки причин посетить Индию. Например, увидеть великолепные древние храмы, праздник красок и огней, отведать местных блюд. Но здесь могут подстерегать и неприятности. Легко подхватить инфекцию или заразиться гельминтами . Чтобы этого избежать, пейте только бутилированную воду знакомых вам брендов, купленную в магазине. Перед поездкой сделайте прививки от гепатита А и брюшного тифа.

или заразиться . Чтобы этого избежать, пейте только бутилированную воду знакомых вам брендов, купленную в магазине. Перед поездкой сделайте прививки от гепатита А и брюшного тифа. Последние несколько лет нападения на туристов в Индии не редкость. Поэтому путешествуйте по Индии большой компанией, а ехать лучше через турфирму, а не дикарем.

Египет

В Египте можно полюбоваться на древние пирамиды и задумчивого Сфинкса, искупаться в Красном море и прокатиться на верблюде. Отпуск пройдет прекрасно, если помнить о мерах предосторожности. Не купайтесь в речной воде , чтобы не заболеть шистосомозом. Плавайте в море или в бассейне с очищенной водой. Если оказались в пресноводном водоеме, постарайтесь, чтобы вода не попала в рот.

, чтобы не заболеть шистосомозом. Плавайте в море или в бассейне с очищенной водой. Если оказались в пресноводном водоеме, постарайтесь, чтобы вода не попала в рот. На коралловых рифах Красного моря живет морская звезда — терновый венец. Ее иглы ядовиты и вызывают у человека рвоту, головокружение и воспаления на коже. Если вы укололись, поместите пораженное место в горячую воду, прочистите рану, смажьте ее антисептиком и обратитесь к врачу.

и вызывают у человека рвоту, головокружение и воспаления на коже. Если вы укололись, поместите пораженное место в горячую воду, прочистите рану, смажьте ее антисептиком и обратитесь к врачу. Египет — мусульманская страна , поэтому гулять вне отеля в открытой одежде не стоит.

, поэтому гулять вне отеля в открытой одежде не стоит. В Египте распространены различные болезни. Например, гепатит А и В. Поэтому перед поездкой проверьте, что вы сделали необходимые прививки: от кори, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша и других заболеваний.

Мексика

В Мексике можно понежиться на пляжах с белым песком, выпить настоящей текилы и полюбоваться на древние пирамиды. Но помните и о безопасности. В Мексике обитает 280 видов скорпионов. Большинство из них не ядовиты, но некоторые способны убить человека один укусом. Смотрите под ноги во время прогулки.

Большинство из них не ядовиты, но некоторые способны убить человека один укусом. Если оказаться на улицах Мексики в нетрезвом виде, можно попасть за решетку. Также в Мексике можно отравиться алкоголем.

Также в Мексике можно Вода в Мексике непригодна для питья. Это признают даже сами мексиканцы. Покупайте только бутилированную воду.

Это признают даже сами мексиканцы. Покупайте только бутилированную воду. Уровень преступности высок. Туристов могут ограбить даже в общественном транспорте. Также нужно быть бдительным, снимая деньги в банкомате. Не гуляйте в одиночку по улицам вечером.

Туристов могут ограбить даже в общественном транспорте. Также нужно быть бдительным, снимая деньги в банкомате. вечером. Вместе с яркими эмоциями из путешествия по Мексике можно привезти болезни, например тиф или малярию, поэтому сделайте необходимые прививки.

Тунис

В Тунисе чудесное море, пляжи и спа-центры. Но есть не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Периодически здесь проходят политические демонстрации и столкновения. Если вы стали их свидетелем, постарайтесь держаться подальше от толпы.

Если вы стали их свидетелем, постарайтесь держаться подальше от толпы. В Тунисе действует строгий запрет на фотографирование башен, мостов и военных объектов. Перед тем как сфотографировать что-то, спросите разрешения у представителей правопорядка.

башен, мостов и военных объектов. Перед тем как сфотографировать что-то, спросите разрешения у представителей правопорядка. В августе, плавая в море, есть шанс встретиться с медузами . Если такая встреча произошла, промойте ожог чистой водой и обратитесь к врачу.

. Если такая встреча произошла, промойте ожог чистой водой и обратитесь к врачу. Сделайте прививки перед поездкой. Туристы часто заболевают в Тунисе гепатитом А и тифом.

ЮАР

В ЮАР, алмазном центре мира, можно посетить мыс Доброй Надежды, заглянуть на Пингвиний пляж и съездить в Зимбабве и Замбию к водопаду Виктория. Но будьте готовы к неожиданностям. По вечерам будьте бдительны, здесь высокий уровень преступности. Не гуляйте по трущобам в одиночку. Передвигаться в темное время суток лучше на машине. Держите окна в ней закрытыми. Ограбления на дорогах здесь не редкость.

Не гуляйте по трущобам в одиночку. Передвигаться в темное время суток лучше на машине. Держите окна в ней закрытыми. Будьте осторожны на дорогах в ЮАР. В этой стране левостороннее движение. Переходя дорогу, сначала посмотрите направо, а потом налево.

этой стране Переходя дорогу, сначала посмотрите направо, а потом налево. Во многих общественных местах запрещено курить, можно получить штраф. Курите в специально отведенных для этого местах.

можно получить штраф. Курите в специально отведенных для этого местах. В ЮАР обитают самые опасные животные Африки. Будьте осторожны на экскурсиях, где будут животные, а плавать лучше на пляжах, где есть металлическая сетка, которая защитит от назойливых акул.

Будьте осторожны на экскурсиях, где будут животные, а плавать лучше на пляжах, где есть металлическая сетка, которая защитит от назойливых акул. Не забудьте сходить к врачу перед поездкой и сделать прививки. Малярия, желтая лихорадка и бешенство здесь не редкость.

Эфиопия

В столице Эфиопии Аддис-Абебе есть памятник Пушкину, а в национальном музее можно увидеть останки древнейшего человека — Люси. Но даже в этой прекрасной стране нужно быть начеку. Избегайте приграничных районов с Сомали, Кенией, Суданом и Эритреей . В прошлом в этих странах были политические волнения и похищали туристов. Путешествуйте группой в сопровождении гида.

. В прошлом в этих странах были политические волнения и похищали туристов. Путешествуйте группой в сопровождении гида. Сезон дождей длится в Эфиопии с апреля по сентябрь в зависимости от региона. Перед поездкой выясните, какая погода будет там, куда направляетесь.

там, куда направляетесь. Здесь строго относятся к фотографированию. Перед тем как сделать фото, спросите разрешения у местных жителей или полицейских.

у местных жителей или полицейских. Изучите список болезней, которыми в Эфиопии можно заразиться, и сделайте прививки. В этой стране можно подхватить холеру, менингит, гепатит и малярию.

Нигерия

Нигерии пришлось пережить работорговлю, революции и войны за независимость. Тем не менее в этой стране есть на что посмотреть. Например, можно прогуляться по стихийным рынкам в Лагосе, увидеть уникальный природный памятник — плато Джос или отправиться к озеру Чад. Но помните, что в Нигерии не всегда безопасно. В Нигерии бывали случаи похищения иностранных туристов. На всякий случай не отходите далеко от отеля и не гуляйте в одиночку. Не стоит носить слишком открытую одежду.

Не стоит носить слишком открытую одежду. Здесь много ядовитых змей. Опасность могут представлять также бегемоты, слоны и крокодилы. Гуляя, будьте внимательны и смотрите под ноги, не подходите к животным. Не гладьте их и не кормите.

Не стоит ходить босиком по песчаному пляжу и сушить мокрые вещи на открытом воздухе. Некоторые виды тропических мух могут отложить в них свои личинки, которые проникают под кожу.

Колумбия

В Колумбии можно увидеть археологический парк «Сан-Агустин» и национальный парк кофе, заглянуть в церковь Лас-Лахас и соляной собор Сипакиры. Здесь есть на что посмотреть, но путешествовать в этой стране не всегда безопасно. В Колумбии высокий уровень преступности . Если поймать такси на улице, можно попасть в неприятности. Такси лучше вызвать на ресепшене в отеле и пользоваться услугами официальных перевозчиков, а не частников.

. Если поймать такси на улице, можно попасть в неприятности. Такси лучше вызвать на ресепшене в отеле и пользоваться услугами официальных перевозчиков, а не частников. В водах Колумбии обитают акулы, пираньи и одна из самых ядовитых лягушек на Земле. При входе в море носите специальную прочную обувь, чтобы не поранить ноги. Спрашивайте у местных жителей или у гида, какие пляжи подходят для безопасного купания.