Как хорошо провести отпуск и не влипнуть в историю в этих 10 странах
Все знают, что перед путешествием нужно купить страховку, сделать копию паспорта, взять с собой аптечку на все случаи жизни и не забыть солнцезащитный крем. Но поездка в некоторые страны может быть не такой безоблачной, как обещают туристические буклеты.
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Турция
Турция — одна из самых популярных и безопасных туристических стран. Но даже здесь вас могут ждать сюрпризы.
- В нетуристических местах женщинам лучше не выходить за пределы отеля без сопровождения, не гулять в темное время и не носить открытую одежду. Захватите с собой платок.
- В Турции вам может встретиться традиционный турецкий туалет, и выглядит он как дырка в полу. В них принято подмываться водой, поэтому туалетной бумаги может не быть или нужно заплатить за нее дополнительно. Носите с собой бумажные салфетки.
Израиль
В Израиле круглый год тепло и целых 4 моря: Средиземное, Красное, Галилейское и Мертвое. Но к некоторым вещам нужно подготовиться.
- В израильской пустыне обитают ядовитые змеи, пауки и скорпионы. Летом в море скапливаются медузы, а в доме можно обнаружить летающего таракана. После контакта с медузой промойте рану водой и обратитесь к врачу. Если вас укусила змея или скорпион, меньше двигайтесь, много пейте и срочно вызывайте доктора.
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Летом в Израиле температура может достигать 40 °С и выше. Пейте воду, находитесь в тени и носите головной убор. Если вы плохо переносите жару, отложите поездку до осени или весны.
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В Израиле существует угроза терактов, особенно на севере страны, неподалеку от сектора Газа. Следите за новостями и выбирайте город, где вероятность теракта низкая. Если вы услышали взрыв, лягте на землю и прикройте голову руками. Постарайтесь добраться до ближайшего бомбоубежища.
Индия
Есть десятки причин посетить Индию. Например, увидеть великолепные древние храмы, праздник красок и огней, отведать местных блюд. Но здесь могут подстерегать и неприятности.
- Легко подхватить инфекцию или заразиться гельминтами. Чтобы этого избежать, пейте только бутилированную воду знакомых вам брендов, купленную в магазине. Перед поездкой сделайте прививки от гепатита А и брюшного тифа.
- Последние несколько лет нападения на туристов в Индии не редкость. Поэтому путешествуйте по Индии большой компанией, а ехать лучше через турфирму, а не дикарем.
Египет
В Египте можно полюбоваться на древние пирамиды и задумчивого Сфинкса, искупаться в Красном море и прокатиться на верблюде. Отпуск пройдет прекрасно, если помнить о мерах предосторожности.
- Не купайтесь в речной воде, чтобы не заболеть шистосомозом. Плавайте в море или в бассейне с очищенной водой. Если оказались в пресноводном водоеме, постарайтесь, чтобы вода не попала в рот.
- На коралловых рифах Красного моря живет морская звезда — терновый венец. Ее иглы ядовиты и вызывают у человека рвоту, головокружение и воспаления на коже. Если вы укололись, поместите пораженное место в горячую воду, прочистите рану, смажьте ее антисептиком и обратитесь к врачу.
- Египет — мусульманская страна, поэтому гулять вне отеля в открытой одежде не стоит.
- В Египте распространены различные болезни. Например, гепатит А и В. Поэтому перед поездкой проверьте, что вы сделали необходимые прививки: от кори, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша и других заболеваний.
Мексика
В Мексике можно понежиться на пляжах с белым песком, выпить настоящей текилы и полюбоваться на древние пирамиды. Но помните и о безопасности.
- В Мексике обитает 280 видов скорпионов. Большинство из них не ядовиты, но некоторые способны убить человека один укусом. Смотрите под ноги во время прогулки.
- Если оказаться на улицах Мексики в нетрезвом виде, можно попасть за решетку. Также в Мексике можно отравиться алкоголем.
- Вода в Мексике непригодна для питья. Это признают даже сами мексиканцы. Покупайте только бутилированную воду.
- Уровень преступности высок. Туристов могут ограбить даже в общественном транспорте. Также нужно быть бдительным, снимая деньги в банкомате. Не гуляйте в одиночку по улицам вечером.
- Вместе с яркими эмоциями из путешествия по Мексике можно привезти болезни, например тиф или малярию, поэтому сделайте необходимые прививки.
Тунис
В Тунисе чудесное море, пляжи и спа-центры. Но есть не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд.
- Периодически здесь проходят политические демонстрации и столкновения. Если вы стали их свидетелем, постарайтесь держаться подальше от толпы.
- В Тунисе действует строгий запрет на фотографирование башен, мостов и военных объектов. Перед тем как сфотографировать что-то, спросите разрешения у представителей правопорядка.
- В августе, плавая в море, есть шанс встретиться с медузами. Если такая встреча произошла, промойте ожог чистой водой и обратитесь к врачу.
- Сделайте прививки перед поездкой. Туристы часто заболевают в Тунисе гепатитом А и тифом.
ЮАР
В ЮАР, алмазном центре мира, можно посетить мыс Доброй Надежды, заглянуть на Пингвиний пляж и съездить в Зимбабве и Замбию к водопаду Виктория. Но будьте готовы к неожиданностям.
- По вечерам будьте бдительны, здесь высокий уровень преступности. Не гуляйте по трущобам в одиночку. Передвигаться в темное время суток лучше на машине. Держите окна в ней закрытыми. Ограбления на дорогах здесь не редкость.
- Будьте осторожны на дорогах в ЮАР. В этой стране левостороннее движение. Переходя дорогу, сначала посмотрите направо, а потом налево.
- Во многих общественных местах запрещено курить, можно получить штраф. Курите в специально отведенных для этого местах.
- В ЮАР обитают самые опасные животные Африки. Будьте осторожны на экскурсиях, где будут животные, а плавать лучше на пляжах, где есть металлическая сетка, которая защитит от назойливых акул.
- Не забудьте сходить к врачу перед поездкой и сделать прививки. Малярия, желтая лихорадка и бешенство здесь не редкость.
Эфиопия
В столице Эфиопии Аддис-Абебе есть памятник Пушкину, а в национальном музее можно увидеть останки древнейшего человека — Люси. Но даже в этой прекрасной стране нужно быть начеку.
- Избегайте приграничных районов с Сомали, Кенией, Суданом и Эритреей. В прошлом в этих странах были политические волнения и похищали туристов. Путешествуйте группой в сопровождении гида.
- Сезон дождей длится в Эфиопии с апреля по сентябрь в зависимости от региона. Перед поездкой выясните, какая погода будет там, куда направляетесь.
- Здесь строго относятся к фотографированию. Перед тем как сделать фото, спросите разрешения у местных жителей или полицейских.
- Изучите список болезней, которыми в Эфиопии можно заразиться, и сделайте прививки. В этой стране можно подхватить холеру, менингит, гепатит и малярию.
Нигерия
Нигерии пришлось пережить работорговлю, революции и войны за независимость. Тем не менее в этой стране есть на что посмотреть. Например, можно прогуляться по стихийным рынкам в Лагосе, увидеть уникальный природный памятник — плато Джос или отправиться к озеру Чад. Но помните, что в Нигерии не всегда безопасно.
- В Нигерии бывали случаи похищения иностранных туристов. На всякий случай не отходите далеко от отеля и не гуляйте в одиночку. Не стоит носить слишком открытую одежду.
- Здесь много ядовитых змей. Опасность могут представлять также бегемоты, слоны и крокодилы. Гуляя, будьте внимательны и смотрите под ноги, не подходите к животным. Не гладьте их и не кормите.
- Не стоит ходить босиком по песчаному пляжу и сушить мокрые вещи на открытом воздухе. Некоторые виды тропических мух могут отложить в них свои личинки, которые проникают под кожу.
Колумбия
В Колумбии можно увидеть археологический парк «Сан-Агустин» и национальный парк кофе, заглянуть в церковь Лас-Лахас и соляной собор Сипакиры. Здесь есть на что посмотреть, но путешествовать в этой стране не всегда безопасно.
- В Колумбии высокий уровень преступности. Если поймать такси на улице, можно попасть в неприятности. Такси лучше вызвать на ресепшене в отеле и пользоваться услугами официальных перевозчиков, а не частников.
- В водах Колумбии обитают акулы, пираньи и одна из самых ядовитых лягушек на Земле. При входе в море носите специальную прочную обувь, чтобы не поранить ноги. Спрашивайте у местных жителей или у гида, какие пляжи подходят для безопасного купания.