Как бесплатно путешествовать, жить в дорогих отелях и пользоваться премиальной косметикой

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Для того чтобы наслаждаться всеми радостями жизни, необязательно тратить кучу денег. Иногда достаточно знаний и немного времени, чтобы путешествовать по миру, ходить на спектакли и выставки, получать образование, заниматься спортом и пользоваться элитной парфюмерией почти бесплатно.

Мы в AdMe.ru узнали о некоторых источниках приятной и полезной халявы и с радостью делимся с вами.

Путешествия

В сообществе Vandrouki любители путешествий публикуют актуальную информацию об авиабилетах в разные точки мира со скидками и по акциям, иногда в паблике появляются ошибочные тарифы авиакомпаний, по которым можно отправиться в путешествие за сущие копейки. А еще у них есть отдельная группа, где можно найти горящие туры по цене перелета.

Сэкономить на бензине, если вы водитель, или на билете на автобус, если вы пассажир, поможет крупнейший в мире сервис поиска автопопутчиков BlaBlaCar. Например, из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться всего за 750 рублей, а из Мадрида в Барселону — за 1 460. Все пользователи верифицируют свои аккаунты, а команда сервиса тщательно проверяет профили, чтобы обеспечить безопасность поездки.

Провести выходные в загородном клубе, потратив всего 200 рублей, можно с помощью аукциона рекламных туров «Турбазар». Пользователи сайта назначают свою цену за понравившийся лот, и выигрывает тот, кто готов заплатить больше. Как правило, эта цена в десятки раз ниже рыночной. Среди лотов новые российские турбазы, отели и дома отдыха. Иногда владельцы просят оставить отзыв о проживании.

Путешествовать почти бесплатно за границей тоже возможно. На международном сервисе Workaway есть тысячи волонтерских программ по всему миру. Работа обычно связана с помощью по хозяйству или организацией мероприятий и не занимает больше 4–5 часов в день. За это волонтерам предоставляют бесплатное жилье, питание и местные развлечения.

Еда

Сэкономить на посиделках в кафе и ресторанах поможет мобильное приложение FoodMap. Многие заведения предоставляют пользователям скидку или комплимент в виде бесплатного кофе или чего-нибудь вкусного.

Приложение iDrink тоже поможет значительно сократить расходы на кафе, бары и рестораны. Просто покажите его официанту и получите 2 напитка по цене 1 или 1 напиток бесплатно. Подписка на приложение стоит 99 рублей в месяц, но доступна пробная версия на первые 30 дней пользования.

С помощью приложения «Едадил» можно тратить на покупки в супермаркете в 2 раза меньше денег. Там собраны все скидки и акции магазинов, можно настроить поиск по необходимым товарам и вашей геопозиции. А еще в приложении действует кэшбек на некоторые покупки.

Красота и спорт

Миниатюры духов, косметики и даже целые наборы можно получить совершенно бесплатно с помощью сайтов «Пробник.ру», Cosmobrand и LookUp. Там собрана информация об акциях от известных люксовых и масс-маркет-брендов косметики и парфюмерии. Например, на LookUp сейчас можно получить мини-флакон духов Armani.

Помните, несколько лет назад были популярны сайты с купонами на скидку? А потом их развелось столько, что разобраться в них стало непросто. На сайте — агрегаторе купонов «Купонатор» собраны все предложения со всех подобных сайтов. Можно сделать массаж или маникюр со скидкой 80 % или сходить в новый спа-салон с подругами по цене 1 процедуры.

Не тратить деньги на тренировки помогут известные спортивные бренды. Reebok проводит открытые уроки йоги и фитнеса, у Adidas есть свои беговые клубы, Nike регулярно проводит бесплатные тренировки в Москве, жители других городов могут бесплатно тренироваться с помощью фирменного приложения бренда. Оно поможет прокачать тело не хуже, чем профессиональный тренер.

Досуг

На портале KudaGo можно не только узнать обо всех культурных мероприятиях в вашем городе, но и найти информацию о бесплатных выставках, концертах и спектаклях. Получать новости онлайн можно, подписавшись на группы сервиса в соцсетях.

На сайте «Киноафиша» можно найти билеты со скидками, а также сравнить цены на интересующий вас фильм во всех кинотеатрах города.

Поменяться прочитанными романами или просто получить книгу в дар можно с помощью сервиса «БукРивер». На сайте вы сможете найти нужное вам издание и связаться с его владельцем. Кстати, электронными книгами там тоже делятся.

Образование

На портале «Открытое образование» собрано более 300 бесплатных онлайн-курсов от ведущих вузов России. Можно выбрать любое направление: от философии и китайского языка до программирования и ракетостроения. Заплатить придется только в том случае, если вам понадобится сертификат, подтверждающий образование. Он обойдется в 1 800 рублей для всех направлений подготовки.

Telegram-канал «Бесплатное образование» расскажет о тренингах, лекциях и курсах (многие из них проходят онлайн), которые вам совсем ничего не будут стоить.

Международный проект CreativeMornings каждый месяц устраивает бесплатные лекции с завтраком более чем в 180 городах мира. Профессионалы своего дела рассказывают о своей работе, творчестве, открытиях и делятся вдохновением. О ближайших лекциях можно узнать на официальном сайте, а в соцсети «ВКонтакте» можно найти группу единомышленников почти в каждом крупном городе России и стран СНГ.

А вы пользуетесь такими ресурсами или считаете, что бесплатный сыр только в мышеловке?