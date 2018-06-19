История простого болельщика из Бразилии, которая растрогает даже тех, кто футбол терпеть не может

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Кловис Акоста Фернандес (Klovis Akosta Fernandes) — легендарный болельщик сборной Бразилии по футболу, самый преданный и узнаваемый фанат национальной команды страны. За свою жизнь Фернандес побывал в 60 странах мира, следуя за любимой командой, и посетил более 150 футбольных матчей. Кловис своими глазами видел 6 чемпионатов мира, 6 Кубков Южной Америки, 4 Кубка конфедераций и побывал на Олимпиаде.

AdMe.ru решил поделиться с вами историей, в которой простой, улыбчивый, добродушный дедушка из бразильского города Порту-Алегри благодаря своей безграничной любви к футболу стал, пожалуй, самым узнаваемым и популярным болельщиком в мире за всю историю этого вида спорта.

Кловис Акоста Фернандес

Кловис унаследовал огромную любовь к футболу и национальной сборной Бразилии от своего отца. Когда он был маленьким, в 1958 и 1962 годах его отец запускал во дворе дома фейерверки в честь триумфальной победы команды Бразилии во главе с легендарным Пеле.

Когда юный Фернандес следил по ТВ за чемпионатом мира 1970 года, у него родилась мечта: стать частью атмосферы этого грандиозного события и болеть за любимую команду с трибуны, а не сидя дома перед телевизором. Но о домашнем турнире бразильской сборной в те времена даже не приходилось мечтать. Тогда Кловис решил для себя: если Кубок мира не едет к ним в Бразилию, значит, он поедет к нему.

Кловис Фернандес и его жена Дебора

«Сильнее, чем победе Бразилии на чемпионате мира, отец радовался, только когда родились дети», — Густаво Фернандес

До 1990 года Кловис вел совершенно обычный образ жизни, растил с женой 4 детей и, как и все бразильцы, был по уши влюблен в футбол. У него была своя небольшая пиццерия, делами которой он занимался практически все свое время, годами не уходя в отпуск. Но за несколько месяцев до начала ЧМ-1990 в Италии Фернандес понял: пришло время осуществить давнюю мечту.

Дочери легендарного болельщика Маржори и Карини

Сыновья Кловиса Фернандеса — Густаво и Франко — всегда следовали за отцом

Чтобы поехать на чемпионат мира в Италию, Кловис продал свою пиццерию. С этих же денег он купил жене, которая была против такого безумия, пианино, о котором та мечтала долгие годы, и получил в итоге ее согласие. Друзья семьи Фернандес крутили у виска и утешали Дебору тем, что хорошо хоть из семьи не ушел, называя порыв Кловиса кризисом среднего возраста.

Но Гаучо (прозвище Кловиса, означающее «ковбой» по-португальски) просто хотел окунуться с головой в мир футбола и поддержать любимую команду. Для того чтобы жить месяц в Италии, пока шел чемпионат, ему даже пришлось подрабатывать в одной из пиццерий.

Несмотря на то что в том чемпионате Бразилия проиграла Аргентине и вылетела из 1/8 финала, Кловис вернулся домой совершенно другим человеком, который отныне жаждал путешествий, новых впечатлений и знакомств. На тот момент дети уже подросли и жена стала с пониманием относиться к футбольной страсти своего мужа.

На 2-й в своей жизни чемпионат мира в 1994 году Кловис отправился в Америку, взяв с собой сына Франко, которого заранее убедил выучить английский, чтобы тот помогал ему с переводом. Сам же Гаучо говорил исключительно по-португальски, будучи убежденным, что футбол — это международный язык общения. На том чемпионате Бразилия одержала победу, а небольшая группа поддержки, возглавляемая Фернандесом, получила название Gaucho da Copa (Ковбои Кубка). Об этой голосистой группировке болельщиков писали все бразильские газеты, а игроки благодарили за поддержку. А вскоре у «Ковбоев» появились спонсоры и меценаты, помогавшие им путешествовать следом за своей командой.

Фернандес со своей внучкой на ЧМ-2014 после разгромного проигрыша Бразилии

Пик популярности самого заядлого бразильского болельщика, который уже стал звездой у себя в стране, пришелся на 2014 год, когда Бразилия наконец-то стала хозяйкой чемпионата мира. Тогда любимая сборная Кловиса подарила ему самое большое разочарование за 25 лет, проиграв в полуфинале Германии с унизительным счетом 1:7. Фернандес не мог сдержать слез, а его фото, на котором он рыдая прижимает к груди свой кубок, облетели все мировые СМИ, Кловис же получил среди журналистов прозвище «самого грустного человека в Бразилии».

Усатый Гаучо раздает автографы своим поклонникам

После поражения своей команды со счетом 1:7 Кловис дает подержать кубок болельщице немецкой сборной: «Видишь, как трудно это удержать. Но вы это заслужили»

Фернандес 9 лет боролся с раком

Кловис Акоста верил, что его любимая национальная сборная Бразилии обязательно победит на ЧМ-2018 в России. Но своими глазами увидеть, суждено этому случиться или нет, у Гаучо, увы, не вышло.

Легендарный бразильский болельщик 9 лет вел борьбу с раком почки, продолжая активно поддерживать свою команду, путешествуя за нею по всему миру. Даже в самые тяжелые моменты, будучи прикованным к кровати, Кловис умудрялся улыбаться и дарить позитив всем, кто его окружал.

В августе 2015 года Фернандес отказался от очередного курса химиотерапии, приняв решение провести последние недели жизни в кругу своей большой, веселой и дружной семьи.

Внуки Кловиса Фернандеса: Эдуарда, Габриэла, Тео, Мануэла, Фелипе и Бенжамин

Густаво и Франко на ЧМ-2018 в России, уже без своего отца

Кловис Фернандес с копией Кубка чемпионата мира и в шляпе со значками городов и стран, в которых он побывал, посетил больше турниров и матчей, чем любой профессиональный футболист за всю свою карьеру. И вот в 2018 году легендарный кубок и шляпу на чемпионат мира в Россию привезли его сыновья. Это первый за последние 30 лет чемпионат, на котором среди болельщиков больше нельзя увидеть открытого и всегда улыбающегося старика. Но глядя на эту шляпу в значках и кубок, понимаешь, что дело легендарного Гаучо еще живо.