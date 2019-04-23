История о бесстрашном датчанине, приключений которого хватило бы на несколько жизней (Ему даже «Оскар» дали)

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Датчанин Питер Фройхен был одним из великих путешественников ХХ века. О его экспедициях в Гренландию ходили легенды, писали книги и снимали фильмы. Фройхен выживал в тяжелых климатических условиях, проехал половину Гренландии на собачьей упряжке, сам ампутировал себе пальцы, снял оскароносный фильм и написал несколько книг.

Этого огромного 2-метрового мужчину обожала не только Дания, но и весь мир. Люди со всей Европы приезжали на его лекции о далекой и загадочной Гренландии. Мы в AdMe.ru настолько прониклись историей Питера Фройхена, что просто не могли ею не поделиться.

Датская экспедиция в Гренландию.

Питер родился в самой обыкновенной семье. Отец Фройхена был предпринимателем и надеялся, что сын пойдет по его стопам — станет изучать финансы. Питер же не горел желанием считать цифры и поехал в Копенгагенский университет поступать на медика. Через 2 года медицина ему наскучила, и на волне моды на Арктику он отправился в Гренландию в качестве члена датской экспедиции. Там исследователи прожили 2 года (1906–1908 гг.), погружаясь в культуру иннуитов — местного населения, изучали местность и составляли карту береговой линии Гренландии. Часть экспедиции погибла, а у выживших стала заканчиваться провизия. Остров пришлось покинуть, но, как оказалось, совсем ненадолго.

Жизнь в Гренландии

Густав Тоструп (слева) и Питер Фройхен.

Питер долгое время жил месте с иннуитами. Изучал их жизнь, быт и культуру. Но этого ему показалось мало, и он решил испытать себя на выносливость. Фройхен ушел от аборигенов в холодную гренландскую пустыню и какое-то время жил один. Однажды на него напал белый медведь. Хоть бой был неравный, Фройхен вышел победителем. Он сделал из шкуры убитого соперника огромную шубу в пол, которую с гордостью демонстрировал. Вместе с путешественником Кнудом Расмуссеном Фройхен решил открыть для местного населения торговую точку. Они обменивали продукты, оружие и горючее на пушнину. Торговали честно, не обманывая местное население. Миссионеров Питер откровенно недолюбливал и был против того, что они навязывали христианство местным жителям. Связываться с 2-метровым Фройхеном не хотелось никому, поэтому приезжие вели себя тихо, аборигенов не обижали.

Торговля была слишком скучной для Фройхена и Расмуссена, потому они принялись активно исследовать остров. За время проживания у иннуитов они изучили большую часть территории, проехали на собачьей упряжке больше 10 тыс. км. Мужчины пересекли ледниковый щит Гренландии, нашли стоянку древних людей, сделали несколько географических открытий и смогли нарисовать подробную карту Гренландии.

Женитьба

Женился он, конечно же, на иннуитке, ее звали Наравана Мекупалук. Жену свою Питер любил до умопомрачения. Она часто сопровождала ее в поездках и принимала все причуды мужа. В браке родились 2 детей: старшего сына назвали Мекусак Аватак Игимакссусукторангуапалук, а младшую дочь Еттэ Тукумингуак Касалук Палика Хагер.

Питер Фройхен с дочерью.

Пробовали они жить в Дании, но что-то не получилось, и семья уехала обратно в Гренландию. Мекупалук сопровождала его в нескольких экспедициях. Питер продолжал заниматься торговлей, исследовал остров и совершал новые географические открытия. Фройхен прожил с женой 10 лет. Она умерла от испанки. И чтобы пережить свое горе, Питер отправился дальше изучать Арктику.

Экспедиция по Арктике

В Гренландии Питер фотографировал местных жителей.

Оставив детей с родственниками покойной жены, Фройхен уехал в длительную экспедицию по всей Арктике через Гренландию, Канаду, Аляску и Берингов пролив. На Аляске он чуть не погиб. Во время снежной бури Питер отстал от своих товарищей. Идти дальше было бессмысленно, и он уснул, спрятавшись под санями. Утром Питер понял, что сани сильно занесло снегом, который от его дыхания превратился в ледяную глыбу.

Экспедиция на собаках.

Попытки разбить лед голыми руками оказались безрезультатными, а никаких инструментов под рукой не было. Тогда Питер не растерялся и... сделал стамеску из собственных замороженных фекалий. Ею он прорезал путь на волю. Добравшись до лагеря, Фройхен понял, что отморозил пальцы на ноге. Тут ему пригодились знания медицины. Без анестезии и обезболивающих, в полевых условиях он самостоятельно ампутировал пальцы. И спас себе жизнь.

Возвращение в Данию

Вскоре он вернулся в Данию и пошел к врачу. Врач велел ногу ампутировать и выдал Фройхену деревянный протез. Питера это нисколько не огорчило. Денег, заработанных во время торговли с иннуитами, ему хватило на покупку собственного острова, дома и на свадьбу с подругой детства Магдаленой. Фройхен стал главным редактором женского журнала «В гостях и дома». Он читал лекции студентам, издал книгу, вступил в партию социал-демократов, писал аналитические статьи в журнал «Политика».

Но и этого Фройхену оказалось мало. В 1932 году вместе с Metro-Goldwyn-Mayer он снова поехал в Арктику, чтобы снять кино о коренных народах севера. Фильм назвали «Эскимос». Питер написал к нему сценарий и даже сыграл роль злодея. Успех был оглушительным, а «Эскимос» получил «Оскар».

Питер начал консультировать кинокомпании, помогал снимать фильмы об Арктике, еще раз снялся в кино, возглавил Датскую федерацию бокса, создал Датский клуб авантюристов, организовывал туры в другие страны и дважды побывал в СССР. Фройхена обожала вся Дания. В 1940 году немецкие войска захватили страну. Фройхен ушел в сопротивление. Он занимался разведкой, устраивал саботажи и прятал беженцев. Через 3 года власть полностью перешла к нацистской Германии. Она постановила казнить всех участников сопротивления. Питера арестовали и приговорили к смертной казни. Каким-то чудом он сбежал. С помощью друзей он перебрался сначала в Швецию, а потом в США. Магдалена решила остаться в Дании и не поехала за мужем.

Эмиграция в США

В 1945 году он женился на дизайнере Дагмар Гейл. В США Питер чувствовал себя очень востребованным. Он продолжал читать лекции и консультировать кинокомпании. В 50-е начался бум телевидения, который не обошел Питера стороной. Он решил участвовать в телевикторине и... выиграл $ 64 тыс.! Питер работал в ООН и читал лекции. Фройхену снова стало скучно. Его манила ледяная арктическая даль. Питер собрался в очередное путешествие на Аляску. На военно-воздушной базе его хватил сердечный приступ. Умер Фройхен быстро, ему был 71 год. Прах Фройхена был развеян над Гренландией, на горе Дундас, которую он исследовал.

Вот таким человеком был Питер Фройхен — могучим мужчиной, победившим белого медведя и приручившим суровую Арктику. Последним викингом на земле.