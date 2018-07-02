История новозеландской туристки, которая 4 дня дожидалась спасателей в пустыне и выжила

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Однажды утром Клэр Нельсон (Claire Nelson), путешеcтвенница из Новой Зеландии, в одиночку отправилась в пустынный парк для пешей прогулки. Клэр совершала такой поход далеко не в первый раз, и опыт одиночных прогулок с элементами скалолазания у нее был. Однако в этот день все пошло не так: взобравшись на большой валун, она упала, получила травму и, оказавшись обездвиженной, в течение четырех дней дожидалась помощи на жаре. Как остаться в живых и что делать, когда кажется, что это конец, — в нашем материале.

AdMe.ru решил разобрать ошибки, которые допустила Клэр, и напомнить основные правила безопасности.

Утром Клэр согласовала маршрут похода с сотрудниками парка. Убедившись, что тропа находится в идеальном состоянии, она отправилась в путь. Согласование маршрута было правильным поступком, но нужно было также согласовать и сроки выхода на связь. Договориться, например, спустя шесть часов о контрольном звонке — сразу по завершении прогулки.

Пройдя три километра, Клэр сделала остановку. Она взобралась на огромный камень, но поскользнулась и упала с него. Удар пришелся на левый бок, и девушка повредила тазовую кость. Она попыталась встать, но поняла, что не сможет больше передвигаться, и прекратила попытки. Это правильно: получив травму, нужно постараться привлечь к себе внимание и, обеспечив безопасность, оставаться на месте. Передвижение может оказаться смертельно опасным. Хорошее решение: избегать дополнительных опасностей — не взбираться высоко, не трогать незнакомые растения, избегать контактов с животными.

Это фото сделано за пять минут до падения.

Клэр признается, что сначала запаниковала, но затем быстро переключилась на решение срочных задач. Ей нужно было справляться с болью после падения, укрываться от солнца, экономить воду. Это правильно: нужно постараться остановиться на решениях, которые нужно принять здесь и сейчас. Паника и негативные мысли отнимут много времени и сил, успокоиться будет очень сложно, в таком состоянии можно совершить много глупых поступков.

Вода у Клэр закончилась уже на следующий день после падения, несмотря на запас в несколько литров. Это было ошибкой: воду рекомендуется экономить. Не просто пить, а намочить платок или участок одежды и высасывать воду из них. Также полезным будет положить в рот камешек или пуговицу, тогда слюноотделение позволит уменьшить жажду.

Клэр попробовала позвонить спасателям, но телефон был вне зоны действия сети. Важно: отправляясь в отдаленную местность, нужно учитывать, что телефон может разрядиться или потеряться. Нужно запастись альтернативными девайсами. Рекомендуется взять GPS-трекер, сигнальную ракету, а также использовать специальное устройство, которое работает независимо от сотовой сети.

Клэр старалаcь распределять время: в первой половине дня она кричала и звала на помощь, во второй — укрывалась от солнца. Это правильно: активные действия лучше совершать в отсутствие жары — в утренние часы, вечером или ночью.

На четвертый день Клэр услышала звук летящего вертолета. Потом — как спасатели зовут ее по имени. Она стала кричать в ответ, но это оказалось безрезультатным. Клэр принялась размахивать палкой для ходьбы с намотанной на нее одеждой. Спасатели наконец заметили ее. Правильно: сигнальная палка была верным решением. Неправильно: перед походом нужно вооружиться средствами привлечения внимания, в числе которых — сигнальная ракета, фонарь, свисток. Если вы не утратили возможности передвигаться — выложить на земле сигнал бедствия.

Клэр рассказывает, что спасатели были удивлены, найдя ее. Она смеялась от счастья и радовалась спасению. Спасатели привыкли находить людей в крайне плачевном состоянии. Клэр доставили в больницу, где она прошла курс лечения. Это правильно: хорошее настроение и позитивные мысли всегда полезны и помогают быстрее вернуться к обычной жизни.

Основная проблема, как признается сама Клэр, состояла в том, что она изначально недооценила опасность своего похода. Даже будучи опытным путешественником, нужно планировать разные варианты исхода событий и соответственно готовиться к ним. Какие правила выживания вы запомнили благодаря урокам ОБЖ в школе? Приходилось ли вам пользоватья своими знаниями? Делитесь в комментариях!