История новозеландской туристки, которая 4 дня дожидалась спасателей в пустыне и выжила
Однажды утром Клэр Нельсон (Claire Nelson), путешеcтвенница из Новой Зеландии, в одиночку отправилась в пустынный парк для пешей прогулки. Клэр совершала такой поход далеко не в первый раз, и опыт одиночных прогулок с элементами скалолазания у нее был. Однако в этот день все пошло не так: взобравшись на большой валун, она упала, получила травму и, оказавшись обездвиженной, в течение четырех дней дожидалась помощи на жаре. Как остаться в живых и что делать, когда кажется, что это конец, — в нашем материале.
AdMe.ru решил разобрать ошибки, которые допустила Клэр, и напомнить основные правила безопасности.
Утром Клэр согласовала маршрут похода с сотрудниками парка. Убедившись, что тропа находится в идеальном состоянии, она отправилась в путь.
Согласование маршрута было правильным поступком, но нужно было также согласовать и сроки выхода на связь. Договориться, например, спустя шесть часов о контрольном звонке — сразу по завершении прогулки.
Пройдя три километра, Клэр сделала остановку. Она взобралась на огромный камень, но поскользнулась и упала с него. Удар пришелся на левый бок, и девушка повредила тазовую кость. Она попыталась встать, но поняла, что не сможет больше передвигаться, и прекратила попытки.
Это правильно: получив травму, нужно постараться привлечь к себе внимание и, обеспечив безопасность, оставаться на месте. Передвижение может оказаться смертельно опасным.
Хорошее решение: избегать дополнительных опасностей — не взбираться высоко, не трогать незнакомые растения, избегать контактов с животными.
Это фото сделано за пять минут до падения.
Клэр признается, что сначала запаниковала, но затем быстро переключилась на решение срочных задач. Ей нужно было справляться с болью после падения, укрываться от солнца, экономить воду.
Это правильно: нужно постараться остановиться на решениях, которые нужно принять здесь и сейчас. Паника и негативные мысли отнимут много времени и сил, успокоиться будет очень сложно, в таком состоянии можно совершить много глупых поступков.
Вода у Клэр закончилась уже на следующий день после падения, несмотря на запас в несколько литров.
Это было ошибкой: воду рекомендуется экономить. Не просто пить, а намочить платок или участок одежды и высасывать воду из них. Также полезным будет положить в рот камешек или пуговицу, тогда слюноотделение позволит уменьшить жажду.
Клэр попробовала позвонить спасателям, но телефон был вне зоны действия сети.
Важно: отправляясь в отдаленную местность, нужно учитывать, что телефон может разрядиться или потеряться. Нужно запастись альтернативными девайсами. Рекомендуется взять GPS-трекер, сигнальную ракету, а также использовать специальное устройство, которое работает независимо от сотовой сети.
Клэр старалаcь распределять время: в первой половине дня она кричала и звала на помощь, во второй — укрывалась от солнца.
Это правильно: активные действия лучше совершать в отсутствие жары — в утренние часы, вечером или ночью.
На четвертый день Клэр услышала звук летящего вертолета. Потом — как спасатели зовут ее по имени. Она стала кричать в ответ, но это оказалось безрезультатным. Клэр принялась размахивать палкой для ходьбы с намотанной на нее одеждой. Спасатели наконец заметили ее.
Правильно: сигнальная палка была верным решением.
Неправильно: перед походом нужно вооружиться средствами привлечения внимания, в числе которых — сигнальная ракета, фонарь, свисток. Если вы не утратили возможности передвигаться — выложить на земле сигнал бедствия.
Клэр рассказывает, что спасатели были удивлены, найдя ее. Она смеялась от счастья и радовалась спасению. Спасатели привыкли находить людей в крайне плачевном состоянии. Клэр доставили в больницу, где она прошла курс лечения.
Это правильно: хорошее настроение и позитивные мысли всегда полезны и помогают быстрее вернуться к обычной жизни.
Основная проблема, как признается сама Клэр, состояла в том, что она изначально недооценила опасность своего похода. Даже будучи опытным путешественником, нужно планировать разные варианты исхода событий и соответственно готовиться к ним.
Какие правила выживания вы запомнили благодаря урокам ОБЖ в школе? Приходилось ли вам пользоватья своими знаниями? Делитесь в комментариях!
Фото на превью Claire Nelson