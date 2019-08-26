Девушка, побывавшая в 30 странах, рассказала, как путешествовать, не тратясь на жилье

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Ирина — путешественница со стажем. С 2011 года она посетила 30 стран и все поездки планирует и совершает самостоятельно. Но самое любопытное то, что девушка почти никогда не останавливается в отелях или хостелах, не снимает квартиры, ее выбор — каучсерфинг.

Ирина рассказала AdMe.ru и нашим читателям, как она полюбила такие путешествия и что нужно знать людям, которые тоже хотят попробовать такой вариант.

Что такое каучсерфинг и зачем вообще жить у незнакомцев

Каучсерфинг (буквально с английского «обмен диваном») — глобальная сеть путешественников и принимающих гостей (хостов). Это не обмен: ты принимаешь одних гостей, а останавливаться можешь у других людей. Многие думают, что все ради экономии на жилье, но это не главное. Настоящие каучсерферы, которых с радостью принимают по всему миру, прежде всего ценят встречи, общение и возможность окунуться в местную жизнь. Также на каучсерфинге есть сервисы для коротких встреч и для организации мероприятия. Это прекрасная возможность в путешествии разделить трапезу, экскурсию, прогулку, расходы на аренду авто с другими путешественниками или местными. Поэтому можно сказать, что каучсерфинг — это соцсеть любителей путешествий, причем самая большая, с тысячами участников в каждом крупном городе.

Вы думаете, что в такой сети будут в основном молодые одинокие бедные хиппи, но это не так. Я встречала людей разного возраста, достатка, образования. Останавливалась у хостов 75 лет и 18 лет, у таксистов и докторов наук, в семьях и у одиночек, в спальном районе и в центре мегаполиса, на полу в гостиной и в выделенной мне спальне с отдельной ванной. Люди на каучсерфинге очень разные. А общее у большинства каучсерферов — открытость, легкость, любовь к путешествиям и желание общаться с людьми со всего мира.

Несмотря на неудобства жизни у чужих людей, опыт общения с местными и встречи с необычными людьми делают путешествия гораздо более наполненными событиями и впечатлениями. А отсутствие трат на проживание дает возможность путешествовать больше и дольше.

Что привело меня в каучсерфинг

Когда я в первый раз поехала за границу, поняла, что меня очень привлекает экзотика других стран, особенности местной культуры и быта. Конечно же, было общение с людьми из разных стран, местными и путешественниками, мне это очень нравилось. Я думала: «Где найти больше такого общения?» Я узнала, что в интернете есть разные сервисы для путешественников и волонтеров, а каучсерфинг — один из самых популярных и массовых, и зарегистрировалась в нескольких. Тогда я жила на Крайнем Севере, и даже туда к нам начали приезжать гости из Европы! Уже имея достаточно опыта в роли хоста, я останавливалась по каучсерфингу несколько раз в России и Казахстане. А после находила жилье через каучсерфинг в путешествиях по Америке и Европе, даже в Нью-Йорке и Праге.

Что мотивирует хостов принимать у себя гостей

Принять гостей-путешественников, людей из далеких городов и стран — это такой способ путешествовать, не выходя из дома. Конечно, это создает некие неудобства: ты впускаешь незнакомого человека в свой дом, проводишь с ним время, обеспечиваешь комфорт.

Но, принимая каучсерферов, вы часто встречаетесь с людьми из тех мест, с теми профессиями и увлечениями, с которыми вы не пересекаетесь в обычной жизни. Мои по-настоящему бюджетные путешествия начались после того, как я приняла дома 30 человек по каучсерфингу, и каждый рассказал какие-то хитрости и способы путешествия без больших денег. Многие, принимая иностранцев, учат язык. Некоторых людей каучсерферы вдохновляют на новую работу и даже новую жизнь. И конечно же, вас зовут в гости с ответным визитом.

Безопасность и каучсерфинг

В целом каучсерфинг по безопасности можно сравнить с общением с друзьями друзей. Если вы внимательно и осторожно себя ведете, все будет в порядке. Лично у меня никогда не было реальных проблем. Были пару раз неприятные ситуации — уходила или просила уйти. Вот список правил безопасного каучсерфинга: Прочитайте инструкции по безопасности на сайте каучсерфинга.

Всегда имейте запасной план, деньги на хостел или отель. Чаще проблемы случаются, когда ночевать негде и идешь к первому откликнувшимся хосту без отзывов. Не делайте так!

Принимайте и останавливайтесь у людей только с отзывами, от 8−10. Смотрите, с каких аккаунтов написаны отзывы (не пустые). Прочитайте парочку, можно написать письмо и уточнить информацию у кого-то из авторов отзывов.

Лучше предварительно немного пообщаться с хостом / гостем. Можно попросить показать паспорт и визу, поговорить до вселения по телефону / видео, дать ссылку на фейсбук / «ВКонтакте».

В серьезной ситуации свяжитесь со службой безопасности на каучсерфинге, у них могут быть данные паспорта и другие контакты участника.

Безопасность для девушек на каучсерфинге

Многие подумают, что девушкам не стоит останавливаться у мужчин. Но хост-мужчина принимает серферов-женщин — это самый распространенный вариант каучсерфинга. Просто стоит более внимательно выбирать себе хостов и гостей. При заполнении своего профиля не добавляйте откровенные фото и слова, которые могут быть неверно истолкованы. Например, не стоит писать, что вы любите танец живота. Если вам написали что-то странное в отзыве, свяжитесь с администрацией сайта и попросите удалить.

В жизни тоже ведите себя более скромно. Помните: ежедневный для России наряд и макияж зачастую будет выглядеть в Европе вечерним, клубным вариантом и привлекать внимание.

Конечно же, опираемся на отзывы и разбираемся, кто их писал. Стоит ли останавливаться у мужчины, который принимает только девушек модельной внешности? Сами тоже пишите отрицательные отзывы в случае неприятных ситуаций, чтобы другие девушки были предупреждены.

Найдите в профиле, а лучше уточните, где вы будете спать. Вы не поверите, но немало хостов предлагает разделить с ними кровать, причем людям разного пола.

Знайте, что немало мужчин надеется на возможность более близкого общения и предлагает его, но при этом спокойно относится к отказу.

Чего ждать от жилья

Внимательно относитесь к выбору хостов, читайте или уточняйте условия. Вариантов может быть великое множество! Шикарная вилла или хижина без света в лесу. Отдельная комната со своей ванной или угол, куда можно постелить спальный мешок. И даже требование спать в одной кровати с хостом! Одни хосты дают ключи, другие оставляют под ковриком, чтобы заехали сами, некоторые работают с утра до ночи, и нужно уйти, когда хозяев нет дома. Могут кормить и водить в рестораны, а могут запрещать пользоваться кухней. Встречают в аэропорту или живут далеко, куда не ходит общественный транспорт. Объединяет всех одно: люди дают вам то, что у них есть, — свой дом.

Как начать путешествовать самостоятельно

Запомните, что все запланировать и проконтролировать нельзя. Даже в пакетном туре бывают форс-мажоры. Но когда вы путешествуете самостоятельно, вы можете менять планы в зависимости от вашего желания и обстоятельств.

Чтобы избежать проблем, лишних расходов и сделать поездку яркой, вот несколько советов: Покупайте медицинскую страховку!

Имейте запас денег или друзей, которые их пришлют. Рассчитывать бюджет нужно с учетом затрат на общественный транспорт и питание, цены легко гуглятся.

Летайте в низкий сезон, совмещайте несколько городов или стран в одной поездке. И берите маленький рюкзак — это мобильность и отсутствие платы за багаж.

Жилье выбирайте по отзывам и расположению. Не всегда гостиница на окраине выгодна с учетом цены проезда из центра. При бронировании жилья указывайте карту с минимальным остатком. В случае чего с вас не снимут деньги.

Ходите в бесплатные дни / часы в музеи, на бесплатный пеший тур. Посетите на местные фестивали, мероприятия. Можно пригласить на совместную прогулку соседей по хостелу, найти местных через мероприятия и встречи на каучсерфинге.

И хватит уже серьезно готовиться — просто поезжайте!