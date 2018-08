Иностранцы рассказали, что думают о русском языке и о том, почему он считается одним из самых сложных в мире

Чтобы вычислить русского в толпе иностранцев, я подходил к людям со словами: «Hi! I’m Chris» («Привет! Я Крис»).

Как отвечал канадец: «Hi! Do I know you?» («Привет! Мы знакомы?»)

Как отвечал итальянец: «Whata can I helpa you with a?» («Я могу вам чем-то помочь?»)

Как отвечал русский: «Hello. And what?» («Привет. И что?»)