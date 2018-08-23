Иностранцы рассказали, что думают о русском языке и о том, почему он считается одним из самых сложных в мире
С каждым днем все больше людей на планете решаются освоить «великий и могучий». Причины у всех разные: одни хотят узнать значение популярного слова «бабушка», другие мечтают о грандиозном путешествии по России и личном общении с местными жителями, а третьих пленит культура, и язык становится одним из ключей для постижения загадочной русской души. Пройдя через все ужасы изучения алфавита и падежей, иностранцы поделились своим опытом и впечатлениями, а мы собрали все самое интересное в одной статье.
Грамматика
- Страшный сон для иностранца — составить предложение со словом «идти». Стоит только представить множество вариантов склонений и однокоренных слов, как тут же хочется остаться дома и никуда не выходить.
- Самый распространенный вопрос среди людей, которые начали изучать русский, — как узнать, какой предмет лежит, а какой стоит? И в доказательство тому, что в этом правиле невозможно разобраться, приводят известный пример: на столе стоит стакан и лежит вилка. Можно воткнуть вилку в стол и тогда она будет стоять. Вывод: стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные. Но тарелка и сковорода на столе стоят. А вот если тарелку положить в сковороду, то она будет лежать. С посудой ничего непонятно, а что с животными? Если на стол залезает кошка, то она сядет на попу, а вот птичка будет сидеть, несмотря на то что она стоит на ногах. В русском языке птица будет стоять на столе, только если сделать из нее чучело. Получается, что сидеть могут только животные? Нет, например, у сапога нет попы и он не живой, но он все равно сидит на ноге.
- Больше всего меня удивило в русском языке то, что нужно говорить сорок, а не четырдесят.
Странные буквы
- Я видел твердый знак, когда изучал алфавит, а потом он не встречался мне в словах около года и я про него забыл. И когда профессор увидел, в какое замешательство я пришел, когда обнаружил эту букву, он сказал: «Изучая русский язык, будьте готовы постоянно удивляться».
- Я не понимаю, как можно произнести звук «оо». Например, в словах «сообщения» или «тихоокеанский».
- Как-то на лекции я сказала учительнице из Британии, что у нас в алфавите есть две буквы, которые не имеют звука (ь и ъ). Но в больший шок она пришла после того, когда я добавила, что при чтении они произносятся.
- Энтузиазм выучить русский моего друга-испанца разбивается о попытки воспроизвести Ы. Он говорит, что механизм произнесения этого звука — вне его разумения.
Звучание
- Русский язык похож на многие языки, которые включили в записи задом наперед.
- Как говорила американка, с которой я жила, «русский очень похож на китайский. Наверное, потому, что вы граничите. То, что слышу я, больше похоже на звуки, издаваемые больной птицей: „Черек щик чик чт чт чтрбыг“».
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Знакомый британец (преподаватель английского) сказал, что не в первый раз замечает такую вещь: русские понимают лишь в том случае, если иностранец говорит на «angry Russian» («злой русский»), если сказать спокойным и мягким тоном, то вас не поймут.
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Как-то в общежитии в Германии мы с другом разучивали фразы на клингонском (выдуманный язык). Мы не заметили, как в соседнюю комнату зашли немцы, и, когда мы, красные от стыда, спросили, не слишком ли их напугали наши дикие крики, они ответили, что все нормально, они думали, что все это время мы разговаривали на русском.
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Самым смешным «словом» для британцев оказалось «потому что», и однажды они попросили объяснить значение этого слова. Оказалось, что «потому что» им слышится как одно слово «патамушта» и они думали, что это что-то вроде шаманского проклятия или вызова духа из преисподней.
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Мой молодой человек из Германии сказал: «Русский — это почти то же самое, что язык миньонов».
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Знакомый австриец просил всех, кто говорит на русском, произнести: «Нижний Новгород». Он считал это сочетание звуков произведением искусства.
Особенности русских людей
- Я долго думал над тем, что означает слон на табло в вагоне метро. Мне подсказали, что это каламбур, связанный с русским словом, написанным на двери: «не приСЛОНяться».
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Я заметил, что русские всегда пишут смайлики без глаз.
А вот как иностранцы их интерпретируют:
) - полуулыбка;
)) - довольно обычная улыбка, вроде :);
))) - смеется вслух;
)))) и более — вы бы точно не захотели встретиться с таким человеком в реальной жизни.
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Если вы слышите кубинский диалект испанского языка, но при этом люди не открывают рот, значит, это русский.
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Русские имена сложно запомнить. Мало того что некоторые их переводят (Hope — Надя или Light — Света), так потом выясняется, что у одного имени есть еще много вариантов: Светлана, Светик, Светуля.
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Меня всегда удивляет, что русские не могут просто пожелать удачи и обязательно что-то добавляют, например: «Хорошего вам отдыха, погоды и удачно доехать!»
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Чтобы вычислить русского в толпе иностранцев, я подходил к людям со словами: «Hi! I’m Chris» («Привет! Я Крис»).
Как отвечал канадец: «Hi! Do I know you?» («Привет! Мы знакомы?»)
Как отвечал итальянец: «Whata can I helpa you with a?» («Я могу вам чем-то помочь?»)
Как отвечал русский: «Hello. And what?» («Привет. И что?»)
А вы попадали в курьезные ситуации при общении с иностранцами?
Фото на превью Jokye / reddit