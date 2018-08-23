Иностранцы рассказали, что думают о русском языке и о том, почему он считается одним из самых сложных в мире

Русский язык похож на многие языки, которые включили в записи задом наперед.

Как говорила американка, с которой я жила, «русский очень похож на китайский. Наверное, потому, что вы граничите. То, что слышу я, больше похоже на звуки, издаваемые больной птицей: „Черек щик чик чт чт чтрбыг“».

Знакомый британец (преподаватель английского) сказал, что не в первый раз замечает такую вещь: русские понимают лишь в том случае, если иностранец говорит на «angry Russian» («злой русский»), если сказать спокойным и мягким тоном, то вас не поймут.

Как-то в общежитии в Германии мы с другом разучивали фразы на клингонском (выдуманный язык). Мы не заметили, как в соседнюю комнату зашли немцы, и, когда мы, красные от стыда, спросили, не слишком ли их напугали наши дикие крики, они ответили, что все нормально, они думали, что все это время мы разговаривали на русском.

Самым смешным «словом» для британцев оказалось «потому что», и однажды они попросили объяснить значение этого слова. Оказалось, что «потому что» им слышится как одно слово «патамушта» и они думали, что это что-то вроде шаманского проклятия или вызова духа из преисподней.

Мой молодой человек из Германии сказал: «Русский — это почти то же самое, что язык миньонов».