Иностранцы рассказали, какие привычки и черты характера русских показались им уникальными

Меня зовут Хочан, я из Южной Кореи. Я уже давно работаю в СНГ, и сначала мне говорили, что русские очень злые и холодные. Но чем больше я жил среди них, тем больше понимал: русские хранят тепло внутри себя для тех, кто им нравится. Много раз было так, что сначала я думал: «Наверное, я ему не нравлюсь», но потом сближался с этим человеком. © Choi17 / Pikabu