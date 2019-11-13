Иностранцы рассказали, какие привычки и черты характера русских показались им уникальными
Многие привычки русских кажутся иностранцам непонятными. Например, это странное обыкновение поздравлять друг друга с удачно прошедшим мытьем: «С легким паром!» Или привычка пить березовый сок, будто других мало.
Мы в AdMe.ru уверены, что узнать о себе мнение со стороны всегда полезно и любопытно. Тем более если речь идет об обыденных для нас вещах. Некоторые из них показались зарубежным гостям странными, зато другие вдохновили восторженно поделиться впечатлениями.
- Австралийцам очень нравится хлебосольность русских. Их приятно удивляет, что хозяева зовут к столу и угощают, даже когда это быстрый визит вежливости. В Австралии не принято кормить гостей, если только это не званый ужин и не особый повод собраться, например день рождения.
- Я ездила в волонтерский лагерь, там была международная компания. Самыми милыми им показались отчества. Говорят, что «третье имя» звучит очень красиво, что встречали их в литературе (Анну Каренину читали очень многие, не знаю, в честь экранизации ли) и не понимали, почему резко в сюжете появлялось так много имен. © katesaidgo / The Question
- Для моего итальянского друга Луиджи в диковинку, когда на праздниках русские выносят и ставят на стол сразу все угощения, что есть в доме. Дело в том, что в Италии каждое блюдо выносят отдельно и раскладывают гостям по тарелкам порционно.
Также он в восторге от обычая русских произносить душевные тосты, чокаясь бокалами. Обстоятельный и плотный завтрак — еще одна хорошая русская привычка. Итальянцы в основном ограничиваются чашкой кофе.
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Знакомый англичанин изумлялся, как русские умудряются держать огромных собак в маленьких квартирах. Бедная большая собака в маленькой квартире скучает, громко лает, вызывает неодобрение соседей и иногда даже бывает сослана на балкон. Собака на балконе — непостижимое явление для британца.
- Мой знакомый француз в восторге, что русские женщины всегда при макияже, с маникюром и на каблуках.
- Я вышла замуж за немца и переехала в Германию. Здесь не любят заморачиваться с подготовкой к праздникам, поэтому еду охотнее купят готовую, чем будут лично изощряться у плиты. А русские всегда сами готовят свои фирменные блюда, причем делают это с гордостью и удовольствием.
Местных впечатляет русская креативность в оформлении праздника. Немец купит пачку конфетти за € 3, а русский — красивой цветной бумаги за € 0,5 и вырежет из нее гирлянды, флажки, а из остатков еще и конфетти «надыроколит».
- Приятель моих друзей приехал в Россию из Ирана. Он считает, что русские — хорошие люди, только терпения им не хватает. Всегда куда-то торопятся, зачем-то нервничают, беспокоятся.
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Меня зовут Хочан, я из Южной Кореи. Я уже давно работаю в СНГ, и сначала мне говорили, что русские очень злые и холодные. Но чем больше я жил среди них, тем больше понимал: русские хранят тепло внутри себя для тех, кто им нравится. Много раз было так, что сначала я думал: «Наверное, я ему не нравлюсь», но потом сближался с этим человеком. © Choi17 / Pikabu
- Чехам очень нравится русская привычка не приходить в гости с пустыми руками, а еще тот факт, что на самый обычный вопрос «Как дела?» русский человек никогда не ограничится лаконичным «Нормально», а обстоятельно поделится всеми интересными новостями.
- Один мой друг из Бельгии смотрел на меня круглыми глазами, когда узнал про русскую примету не целоваться через порог на прощание. Мои объяснения, что это старый обычай еще с тех времен, когда люди большое значение придавали вере в добрых и злых духов, его не убедили.
- Мои подруги из Черногории восхищены тем, какое значение русские женщины придают уходу за собой. В ванных комнатах черногорок не теснятся батареи флакончиков, баночек и тюбиков, а косметолога они посещают в основном для того, чтобы сделать чистку лица или вколоть ботокс.
- Венесуэльцы сами по себе люди дружелюбные, но в общении с иностранцами нередко сталкиваются с тем, что те до последнего держат дистанцию в общении. А русские очень располагают к себе тем, что, независимо от своего финансового статуса, выказывают искреннее расположение к человеку и охотно «братаются».
- Сербы не понимают, как колбасу и редиску можно заливать холодным кефиром или квасом и испытывать удовольствие от поедания такого странного блюда.
- Израильский коллега рассказывал, как его впечатлили начитанность и эрудированность русских. Еще ему нравится, что русские очень организованные и чистоплотные: когда они откуда-то съезжают, всегда за собой убирают.
- Американцам нравится привычка русских встретиться и просто гулять — по парку, например, или по городу.
«Мы обычно предпочитаем что-нибудь делать, когда тусим с друзьями: например, пьем кофе или смотрим фильм, или идем в ресторан. Мы никогда просто не гуляем. Я бы очень хотела, чтобы люди в Америке любили просто гулять, потому что это здорово и абсолютно бесплатно». © Бриджет Барбара / YouTube
- Один мой знакомый из Индии говорит, что русские очень смелые и сильные и что у него есть друг, который наполовину русский, наполовину индиец. Так он силач по сравнению с остальными.
Еще индиец восторгается тем историческим фактом, что русские предпочли сжечь Москву, а не отдать ее французам. «Мы бы так никогда не смогли...» — вздыхает он.
- В Испании не принято дарить букеты просто так. Барселонка Нурья объясняет:
«Если вы видите на улице человека с букетом цветов, то это либо очень старая бабушка-юбилярша, которую в день рождения поздравили букетом, либо человек, который только что был в больнице (и букет ему подарили, чтобы порадовать)». Поэтому обычай русских дарить цветы даже по незначительным поводам (допустим, чтобы не приходить с пустыми руками) восхищает непривычных к такому испанцев.
- Моя знакомая кореянка считает очень милым слово «сука» и не понимает, как такое короткое и красивое слово может выражать что-то оскорбительное. И при этом ее коробит от русского «спасибо», потому что оно звучит очень похоже на корейское ругательство 씨발 — читается «щи баль» (в переводе на русский означает «чертов». — Прим. ред.). © Eugene Goryunov / The Question
- Я провел несколько недель в России, и было очень приятно общаться с людьми, которые говорят то, что думают, мне в лицо, а не за моей спиной. Кто-то из русских утверждал, что моя шляпа смотрится по-идиотски, а кто-то заявлял, что моя точка зрения о футболе в корне ошибочна. Это было круто! © usernamesaretehhard / Reddit
Как, по-вашему, чем еще Россия может впечатлить иностранцев?
Фото на превью usernamesaretehhard / Reddit