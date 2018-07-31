Иностранцы поделились откровенным мнением о России, и, кажется, стереотипам пришел конец
Нам всегда интересно, что о нас думают другие, особенно если эти «другие» — представители культур, во многом на нас непохожих. С каким настроем приезжают иностранные туристы в Россию и с какими впечатлениями уезжают? Удается ли нам их удивить? И если да, то в хорошем или в плохом смысле?
AdMe.ru изучил множество отзывов гостей и рассказывает о том, что понравилось и не понравилось иностранцам, впервые открывшим для себя Россию-матушку.
Что особенно нравится иностранцам в России?
- В одном из своих видео юный лондонский блогер подсчитывает количество мифов о России, весьма распространенных за границей, которые ему удалось развеять.
За время пребывания в России никто из местных не пытался атаковать или обмануть авторов блога, открыто демонстрирующих атрибуты английских болельщиков. С особенным восторгом Тео отнесся к совершенно безвозмездной помощи случайных русских. В целом, резюмирует Тео, Россия — прекрасная страна, и в нее однозначно не стоит бояться ездить.
- Наша родина успела покорить сердце еще одного англичанина: Джастин Уоллей не устает постить хвалебные твиты, посвященные Казани. Турист из туманного Альбиона особенно оценил местный «фастфуд» и жалеет, что подобного нет в Великобритании; насладился видами города и оценил качество бесплатных поездов. В итоге Джастин настолько проникся духом Казани, что даже спросил подписчиков, насколько возможно найти здесь работу в сфере туризма. Что ж, мечты сбываются: вскоре он получил официальное предложение стать послом туристической отрасли Татарстана, которое Джастин счел за честь принять.
- В целом многие иностранцы изменили свое представление, и в первую очередь о людях. Русские оказались далеко не такими закрытыми и холодными, какими их обычно представляют. Гости из Саудовской Аравии, Египта, Бразилии отмечают, что местные люди охотно фотографируются, от души улыбаются и стараются помочь, даже если совершенно не говорят по-английски.
- «В сравнении с Японией улицы не переполнены: с утра я гулял по центру города, людей было немного: улицы широкие, можно свободно гулять пешком», — поделился мнением Аида.
- Многие иностранцы, даже из таких далеких стран, как Мексика или Уругвай, находили нашу кухню полезной и вкусной.
- Гости отметили насыщенность ночной жизни и большое количество достопримечательностей в каждом городе, так что жаловаться на скуку не приходилось.
- «Наше любимое место здесь [в Москве]? Баня!» — смеются канадские туристы.
- Молодая японка до приезда в Россию черпала сведения о нашей стране из фильмов и роликов на YouTube. «Я ожидала увидеть мафию, словить шальную пулю и стать свидетельницей страшных аварий... В общем, была готова ко всему. В итоге ничего такого я там не увидела. Мне в России очень понравилось, дороги широчайшие! Я бы хотела побывать там еще раз».
А что оставляет желать лучшего?
- Что ж, красноречивым ответом на вопрос станут лица французов на фото выше, когда их спросили о качестве российских дорог. «Я приехал сюда на автодоме. Проехал Петербург, Москву, Казань... Дороги очень плохие! Много больших ям. Нам пришлось ездить как настоящим сумасшедшим русским!» — смеются путешественники.
- Маловато публичных туалетов, к тому же, чтобы попасть в них, приходится выстаивать длинные очереди.
- Русские мало говорят по-английски: ни в ресторанах, ни в барах, ни в отелях практически невозможно найти того, кто владел бы этим языком. Например, мексиканцы, которым самим пришлось изучать английский для путешествий, были разочарованы, что здесь он оказался практически бесполезен.
- Плохой сервис. «В некоторых ресторанах официантки не хотели нас обслуживать, потому что боялись говорить по-английски. Да и в целом обслуживание — это катастрофа: занимает очень много времени, а в меню постоянно чего-нибудь нет», — огорчается группа шведов.
- Для большинства иностранцев российские цены оказались вполне приемлемыми и даже низкими. «Только вот перелеты у вас очень дорогие», — сетуют перуанки.
- Бывали и случаи откровенно подлого стремления поживиться за счет иностранных гостей: благодаря этому видео история семьи перуанцев, оказавшейся с чемоданами посреди улицы, получила широкую огласку. Хозяин забронированной квартиры внезапно отказал гостям в заселении и потребовал новую, гораздо более высокую плату за проживание. К счастью, авторы видео помогли неудачливым туристам решить вопрос с местом жительства. Увы, подобные ситуации не были единичными.
Принимать у себя иностранцев, слушать их похвалы и советы однозначно здорово, но мы все знаем, когда наступает лучшая часть: это тот самый момент, когда дорогие гости уходят и можно наконец расслабиться и продолжить жить своей обычной русской жизнью.