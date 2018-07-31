Иностранцы поделились откровенным мнением о России, и, кажется, стереотипам пришел конец

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Нам всегда интересно, что о нас думают другие, особенно если эти «другие» — представители культур, во многом на нас непохожих. С каким настроем приезжают иностранные туристы в Россию и с какими впечатлениями уезжают? Удается ли нам их удивить? И если да, то в хорошем или в плохом смысле?

AdMe.ru изучил множество отзывов гостей и рассказывает о том, что понравилось и не понравилось иностранцам, впервые открывшим для себя Россию-матушку.

Что особенно нравится иностранцам в России?

В одном из своих видео юный лондонский блогер подсчитывает количество мифов о России, весьма распространенных за границей, которые ему удалось развеять. За время пребывания в России никто из местных не пытался атаковать или обмануть авторов блога, открыто демонстрирующих атрибуты английских болельщиков. С особенным восторгом Тео отнесся к совершенно безвозмездной помощи случайных русских. В целом, резюмирует Тео, Россия — прекрасная страна, и в нее однозначно не стоит бояться ездить.

Наша родина успела покорить сердце еще одного англичанина: Джастин Уоллей не устает постить хвалебные твиты, посвященные Казани. Турист из туманного Альбиона особенно оценил местный «фастфуд» и жалеет, что подобного нет в Великобритании; насладился видами города и оценил качество бесплатных поездов. В итоге Джастин настолько проникся духом Казани, что даже спросил подписчиков, насколько возможно найти здесь работу в сфере туризма. Что ж, мечты сбываются: вскоре он получил официальное предложение стать послом туристической отрасли Татарстана, которое Джастин счел за честь принять.

В целом многие иностранцы изменили свое представление, и в первую очередь о людях. Русские оказались далеко не такими закрытыми и холодными, какими их обычно представляют. Гости из Саудовской Аравии, Египта, Бразилии отмечают, что местные люди охотно фотографируются, от души улыбаются и стараются помочь, даже если совершенно не говорят по-английски.

«В сравнении с Японией улицы не переполнены: с утра я гулял по центру города, людей было немного: улицы широкие, можно свободно гулять пешком», — поделился мнением Аида.

Многие иностранцы, даже из таких далеких стран, как Мексика или Уругвай, находили нашу кухню полезной и вкусной.

Гости отметили насыщенность ночной жизни и большое количество достопримечательностей в каждом городе, так что жаловаться на скуку не приходилось.

«Наше любимое место здесь [в Москве]? Баня!» — смеются канадские туристы.

Молодая японка до приезда в Россию черпала сведения о нашей стране из фильмов и роликов на YouTube. «Я ожидала увидеть мафию, словить шальную пулю и стать свидетельницей страшных аварий... В общем, была готова ко всему. В итоге ничего такого я там не увидела. Мне в России очень понравилось, дороги широчайшие! Я бы хотела побывать там еще раз».

А что оставляет желать лучшего?

Что ж, красноречивым ответом на вопрос станут лица французов на фото выше, когда их спросили о качестве российских дорог. «Я приехал сюда на автодоме. Проехал Петербург, Москву, Казань... Дороги очень плохие! Много больших ям. Нам пришлось ездить как настоящим сумасшедшим русским!» — смеются путешественники.

Маловато публичных туалетов, к тому же, чтобы попасть в них, приходится выстаивать длинные очереди.

Русские мало говорят по-английски: ни в ресторанах, ни в барах, ни в отелях практически невозможно найти того, кто владел бы этим языком. Например, мексиканцы, которым самим пришлось изучать английский для путешествий, были разочарованы, что здесь он оказался практически бесполезен.

Плохой сервис. «В некоторых ресторанах официантки не хотели нас обслуживать, потому что боялись говорить по-английски. Да и в целом обслуживание — это катастрофа: занимает очень много времени, а в меню постоянно чего-нибудь нет», — огорчается группа шведов.

Для большинства иностранцев российские цены оказались вполне приемлемыми и даже низкими. «Только вот перелеты у вас очень дорогие», — сетуют перуанки.

Бывали и случаи откровенно подлого стремления поживиться за счет иностранных гостей: благодаря этому видео история семьи перуанцев, оказавшейся с чемоданами посреди улицы, получила широкую огласку. Хозяин забронированной квартиры внезапно отказал гостям в заселении и потребовал новую, гораздо более высокую плату за проживание. К счастью, авторы видео помогли неудачливым туристам решить вопрос с местом жительства. Увы, подобные ситуации не были единичными.