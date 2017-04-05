16 причин никогда не посещать Португалию
Если кто-то вам сказал, что Португалия — это страна, где для счастья есть абсолютно все, не верьте им. Это совсем не рай для души и тела, так что даже и не думайте бронировать туда билеты.
AdMe.ru нашел 15 веских причин почему от Португалии нужно держаться как можно дальше.
Португалия слишком далеко, а Мыс Рока — и вовсе самая западная точка Европы
Здесь ужасная погода. Только посмотрите на этот шторм!
А в этом диком и неприветливом море есть опасные острова — например, Мадейра
Никто в здравом уме не станет рисковать и подниматься в здешние горы
Или Азорские острова. Кажется, тут скоро проснется вулкан. Неужели вам еще не страшно?
Да что там вулкан, посмотрите на озеро Лагоа-ду-Фугу. Его не зря называют Огненным
Впрочем, если Португалия вас не поджарит, то наверняка заморозит. Держитесь подальше от хребта Серра-да-Эштрела
Все пляжи буквально оккупированы птицами — видимо, их привлекает чистейший песок и голубая вода — такая, как на пляже Алгарве
Поэтому серфинг здесь абсолютно невозможен
А какие тут темные ночи — особенно на озере Алькева. Неровен час, заблудитесь
Или, чего доброго, упадете в глубокий колодец — такой, как в Синтре
Тут слишком много старинных зданий. Признайтесь, ведь своды монастыря Жеронимуш наводят на вас тоску?
Средневековый город-музей Обидуш. Должно быть, здесь даже летом серо и скучно
Этой улице в лиссабонском районе Алфама не менее двух тысяч лет — какой ужас!
А вот еще одна древность — трамвай № 28. Удивительно, как он до сих пор функционирует?
И наконец, самое опасное в Португалии — еда. Пирожные с заварным кремом «Pastéis de Nata» явно не пойдут на пользу вашей фигуре
Фото на превью vichie81/depositphotos.com