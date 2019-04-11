Греческая Астипалея стала первым островом в мире, где запрещено курить, и это обнадеживает

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За последнее десятилетие в море было собрано более 60 миллионов окурков. По данным некоммерческой экологической организации Ocean Conservancy, сигаретные фильтры являются самым распространенным видом мусора в Мировом океане. Бабочка Эгейского моря, как неофициально называют греческий остров Астипалея, поставила перед собой цель стать первым островом в мире, где запрещено курение.

Мы в AdMe.ru поддерживаем каждый проект, способствующий защите окружающей среды, и спешим поведать вам подробности об Астипалее и ее движении против табачного дыма.

Многие греческие пляжи завалены мусором, в том числе и сигаретами. Каждый год команда добровольцев из местной некоммерческой организации очищает пляжи по всей стране.

Мэр острова заявил об идее «Астипалея без сигарет», сказав следующее: «Это осознанный выбор жителей и посетителей острова, а не результат политических мер». Для продвижения этой идеи был даже придуман специальный хештег #AstypaleaSmokeFree.

И островитяне, и местные власти поощряют гостей острова бросить курить, направить свою энергию на здоровые привычки, например езду на велосипеде, и стать частью культуры, свободной от табака. Странный, но примечательный факт: проект этого маленького острова спонсирует крупнейшая греческая табачная компания Papastratos.

Стремясь к «бездымному будущему», Астипалея прилагает много усилий для укрепления благополучия и поддержания здорового образа жизни местных жителей и туристов. Здесь также стараются повысить осведомленность людей о проблеме загрязнения пляжей окурками.

К слову сказать, задача, поставленная властями Астипалеи, не так проста, ведь Греция входит в число стран с самым высоким уровнем потребления табака в Европе. Европейцы также косо смотрят на тех, кто не соблюдает установленные запреты на курение табака в общественных местах и в помещениях.

Во время интервью местного мэра спросили, запрещено ли теперь курильщикам появляться на Астипалее. И он ответил: «Нет, конечно же! На самом деле все наоборот. Мы приветствуем курильщиков и надеемся, что если они хотя бы некоторое время проведут на острове, где запрещено курение, то, возможно, решат избавиться от своей привычки и начнут вести более здоровый образ жизни».

Бонус: эти 2,5-литровые бутылки доверху наполнили сигаретами с пляжа всего за 2 часа