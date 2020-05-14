Гималаи показались впервые за 30 лет. И еще 14 событий, о которых мы не привыкли слышать

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Иногда природа способна нас удивить похлеще закрученного голливудского фильма. И стать свидетелем таких явлений действительно большая удача, ведь для их возникновения необходим целый ряд условий. Эти события могут даже натолкнуть нас на мысль о том, что мы попали в сказку или перенеслись на какую-то другую планету.

Мы в AdMe.ru неизменно восхищаемся матерью-природой. Поэтому сегодня расскажем о некоторых явлениях, способных заново влюбить нас в мир, в котором мы живем.

1. Комета Хейла — Боппа замечена над древним каменным Стоунхенджем

Комета Хейла — Боппа обогнула Солнце в 1997 году и стала одной из самых ярких комет в истории. Это был настоящий подарок небес, так как ее можно было наблюдать невооруженным глазом более 18 месяцев (рекордный срок).

2. Дырокольное облако — разверзнувшиеся небеса

Представьте пасмурный день и горизонт, затянутый густыми облаками. И вдруг вы видите большую дыру, сквозь которую проглядывает небо. Можете сразу гнать прочь мысль об НЛО, потому что данное явление называется дырокольным облаком. Оно наблюдается, когда большое количество крошечных кристаллов льда погружается в слой облаков, вызывая испарение капель воды в нем. Обычная, но совершенно потрясающая физика.

3. Туман, который выглядит как белая радуга

Увидевший эту радугу может решить, что потерял способность различать цвета. Сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь. Такая радуга, в отличие от обычной, состоит не из капель воды, а из крошечных частиц тумана. Поскольку они имеют меньший размер, то отражают только беловатый цвет, создающий это жутковатое и таинственное марево.

4. Лава вместо моря на гавайском пляже

В мае 2018 года произошло извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Он выбросил пепел в воздух на 9 км, а потоки его густой лавы достигли Тихого океана, уничтожив по пути самое большое местное пресноводное озеро. Лава добралась и до пляжей, наполнив залив Капохо, и захватила новые территории в море почти на 1 км.

5. Комета Уэста приблизилась к Солнцу в 1976 году

В 1976 году комету Уэста описывали как один из самых ярких объектов, проходивших через внутреннюю часть Солнечной системы. Ее ядро раскололось на 4 фрагмента, благодаря чему ее длинный хвост выглядел особенно впечатляюще. В то время это был один из немногих наблюдаемых процессов разрыва комет.

6. Пирокластический поток, вызвавший вулканическую молнию

Наблюдать извержение вулкана — само по себе ошеломительное занятие, но есть еще одно явление, способное придать происходящему больший размах. Когда вулкан извергается, он испускает пирокластический поток — быстро движущуюся смесь горячего газа и пепла. Иногда сила, с которой он объединяет эти вещества, в сочетании с чрезвычайно высокими температурами становится причиной поразительного шоу с молниями.

7. Редкий радужный водопад сфотографировали в Йосемитском национальном парке

Лишь немногие счастливчики видели вживую, как водопад Брайдлвейл в Йосемитском национальном парке превратился в радугу. Солнечный свет причудливо отразился от капель воды, создав такой эффект. Очевидно, природе не нужен фотошоп, для того чтобы производить впечатление.

8. На побережье Хорватии обнаружили замерзшие волны

Зимой 2012 года сильный шторм всколыхнул чудовищные волны, которые раз за разом обрушивались на скамейки и фонарные столбы на набережной города Сень в Хорватии. Из-за минусовых температур вода быстро превращалась в изморозь, отчего побережье вдоль города было сплошь покрыто слоями льда, как взбитыми сливками.

9. Пустыня ожила и «взорвалась» цветом

«Суперцветение» в Калифорнии обычно происходит раз в 10 лет. Для этого требуется идеальное стечение обстоятельств: стабильный дождь, теплая температура и слабый ветер. Тогда пустыня превращается в красочную картину, где одновременно расцветают тысячи полевых цветов. Просто услада для глаз.

10. Солнечные столбы образуются над морским льдом на Чукотском море

Отражение света в крошечных кристаллах льда, парящих в атмосфере, может создать подобный солнечный столб. В закатном свете это явление выглядит особенно завораживающе.

11. В 2018 году за храмом Парфенон взошла голубая кровавая «суперлуна»

Полные лунные затмения, которые выпадают на «суперлуну», относительно редки. В XXI веке насчитывается 87 полных лунных затмений, из которых только 28 являются суперлунными. В позапрошлом году можно было наблюдать уникальное событие, случившееся впервые за несколько десятилетий: в небе взошла гигантская луна, залитая ярким красным светом.

12. Радужные облака

Если при взгляде на небо вам кажется, что в нем плавают гигантские мыльные пузыри, это не галлюцинация, а настоящие радужные облака. Этот потусторонний эффект возникает, когда однородные капли воды рассеивают закатный свет.

13. Гималаи показались впервые за 30 лет

В апреле 2020 года резкое снижение уровня загрязнения вернуло вид на великолепный горный хребет Дхауладхар. Эти вершины являются частью Гималаев, и теперь их можно наблюдать даже из Джаландхара, расположенного в 230 км.

14. Снегопад весной в Токио

Сам по себе снег в Токио — явление не исключительное, но вот то, что он выпал в апреле, во время цветения сакуры, — настоящее чудо. Обычно снег в этой области выпадает в январе и феврале. Нынешний снегопад пришелся на весну впервые за 32 года.

15. Полуночный закат отражается в исландском водопаде

В летние месяцы в Исландии солнце остается видимым даже в полночь по местному времени, и закат в 1:30 ночи — это просто поразительное зрелище. Момент, когда сумеречный свет падает на 60-метровый водопад Сельяландсфосс, запомнится на всю жизнь.