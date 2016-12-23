Где не стоит отдыхать в 2017 году и куда поехать вместо этого

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Для каждого из нас существуют особенные критерии хорошего путешествия. Для одного человека это веселая компания, а для другого комфортабельный номер. Но существуют и общие факторы, которые могут испортить любую поездку. AdMe.ru представляет вашему вниманию список мест, куда не рекомендуется отправляться в 2017 году, и предлагает им достойную альтернативу.

Самые высокие здания

Нет: Дубай Город готовится к всемирной выставке Expo 2020, и в преддверии этого события тут строится много грандиозных зданий. Например, небоскреб Jeddah Tower (Джидда-Тауэр), который станет самым высоким в мире. Также проводится реконструкция многих достопримечательностей, которые в 2017 году будут закрыты. Поэтому поездку сюда лучше отложить на период 2020–2021 года, когда будет проходить это масштабное мероприятие. Да: Гонконг В этом городе есть самый высокий отель в мире The Ritz-Carlton Hong Kong («Ритц Карлтон»). Любителям шопинга будут интересны люксовые бутики и аутентичные рынки, а гурманов ждут мишленовские рестораны, которые в Гонконге считаются самыми доступными в мире. Те, кто не боится морской болезни, смогут отправиться в круиз под красными парусами по Южно-Китайскому морю.

Кораллы и дайвинг

Нет: Большой Барьерный риф Под влиянием высоких температур началось массовое вымирание кораллов. Ученые считают, что ситуация со временем улучшится, но пока лучше отказаться от идеи посетить это седьмое чудо света. Да: остров Атауро Небольшой остров, который принадлежит государству-карлику Восточный Тимор, славится самым большим разнообразием кораллов и рифовых рыб на всей земле. Регион будет интересен любителям снорклинга, дайвинга и девственной тропической природы.

Огни Нью-Йорка

Нет: Таймс-сквер Существует такое понятие, как «настоящий Нью-Йорк», и оно в меньшей степени относится к площади Таймс-сквер на Манхэттене, несмотря на то что Кэрри Брэдшоу так любила этот район. Засилье неоновых вывесок, туристы и селфи-палки — вот чего тут действительно много сегодня, в отличие от истинно нью-йоркских вещей. Да: Бруклин Изначально Бруклин имел больше свободного места для застройки, чем Манхэттен, поэтому тут значительно просторнее и дышится намного легче. Уличные музыканты, уютные кафешки, тот самый Брайтон-Бич, и, конечно же, величественный Бруклинский мост — все есть в этом районе Нью-Йорка.

Таинственная Индия

Нет: Нью-Дели Столица Индии со своим очаровательным хаосом, который привлекал многих туристов, в прямом и переносном смысле погрузилась во тьму из-за смога. По оценкам экспертов, таким сильным и вредным дымовой туман не был на протяжении 17 лет. Да: Бангалор Сегодня Бангалор считается одним из самых благоприятных мест для жизни и отдыха в Индии. И если некоторое время назад город относился к категории «пенсионерских» курортов, то на данный момент это эпицентр всего самого интересного, модного и культурного, что можно найти в этой стране.

Старинные часы

Нет: Лондон Биг-Бен входит в число самых аутентичных достопримечательностей Лондона, а его ежечасный звон стал неотъемлемой частью Туманного Альбиона. Но в 2017 году впервые за 157 лет башня с часами будет закрыта на реставрацию, и это значит, что город лишится своей изюминки. Другими словами, Лондон будет немножко не тот, поэтому лучше приехать сюда через 3 года, ведь именно столько, по прогнозам, будут длиться реставрационные работы. Да: Прага Пражские астрономические часы (третьи по возрасту в мире), которые также называются орлой, — один из главных аттракционов столицы Чехии. Над циферблатом есть несколько небольших окошек, которые открываются с боем курантов, а в них появляются маленькие фигурки, символизирующие пороки человека. Ну а еще Прага — это готическая архитектура, уютные мощеные брусчаткой улочки и другие свойственные старинному городу достопримечательности.

Падающие башни

Нет: Пиза Что мы знаем о Пизе, кроме того, что тут есть падающая башня? Несколько старинных церквушек и атмосферных ресторанчиков, которые есть в городе, мало чем отличают его от других провинциальных поселений. Поэтому основной поток туристов сосредоточен возле наклонной колокольни, и каждый приезжий пытается сделать миллионную по счету фотографию, на которой он «подпирает» башню. Да: Абу-Даби Падающая башня в столице Объединенных Арабских Эмиратов была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как небоскреб с самым большим наклоном в мире. Угол наклона у этой конструкции составляет 18 градусов, что почти в 4,5 раза больше, чем у Пизанской колокольни. Кроме башни в Абу-Даби есть много других масштабных сооружений, в числе мечеть шейха Зайда, являющаяся одной из самых больших в мире, Диснейленд Ferrari для взрослых, дворец Каср аль-Хосн с действующим музеем.

Испанские острова

Нет: Ибица Сегодня Ибица — один из самых модных курортов Европы. Вряд ли вы сможете уединиться в какой-нибудь очаровательной бухточке, ведь почти каждый квадратный сантиметр острова занят молодыми туристами. Зажигательные танцы под неумолкающую клубную музыку и улетные коктейли — основные достопримечательности Ибицы, поэтому тем, кто планирует хоть немного отдохнуть в путешествии, следует рассмотреть другое направление. Да: Аква Амарга Тех, кому все-таки очень хочется в Испанию, приглашает остров Аква Амарга. До недавнего времени никому не знакомый, сегодня этот регион превратился в один из самых престижных курортов. Живописные отели в андалузском стиле, затерянные райские бухты, окруженные скалами. И все это в сочетании с качественным сервисом. Что еще нужно для запоминающегося отдыха?

Нетронутая природа

Нет: Исландия В Исландии прохладно даже летом- температура колеблется где-то в районе отметки +10 °С. А еще в этой стране почти всегда дует ветер и часто идет дождь. Но туристы согласны были терпеть все причуды погоды ради фьордов, вулканов и других чудес природы, не тронутой человеком. Но все достопримечательности Исландии теряют свое очарование на фоне большого количества туристов, которые очень полюбили это направление в последнее время. Да: Новая Зеландия Страна длинных белых облаков — так называют этот регион местные жители. Удивительное место, где главенствует природа. Гейзеры, водопады, озера, холмы и ледники на этом острове практически повсюду. Еще в Новой Зеландии можно наблюдать за китами, любоваться фьордами и тысячелетними ледниками.