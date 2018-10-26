10 фактов об Армении, после которых вам захочется бросить все и отправиться в путешествие

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21 октября столице Армении исполнилось 2 800 лет, и можно позавидовать тем, кому лично посчастливилось присутствовать на этом грандиозном празднике. Но для того чтобы посетить эту гостеприимную и солнечную страну, не нужен повод. Из статьи вы узнаете, почему Ереван называют Восточным Парижем и кого вдохновили древние мокасины. А в качестве бонуса мы расскажем, как существенно сэкономить на турах, получить скидку в ресторанах и бесплатно посетить музеи.

Те, кто хотя бы раз побывал в Армении, обязательно возвращаются сюда снова — за душевным спокойствием, вкусной едой и чистым воздухом, за частичкой собственной души, которую оставляет здесь каждый турист. А для тех, кто еще не успел познакомиться с этой страной, AdMe.ru собрал самые веские причины, по которым нужно отложить все привычные маршруты и отправиться в путешествие, после которого вы вернетесь другим человеком.

Прогуляться по Восточному Парижу

В Ереване много кафе с открытыми террасами, за что туристы ласково прозвали его Восточным Парижем. И особое удовольствие — прогуляться по городу ночью: нет изнуряющей жары (а в Армении 300 солнечных дней в году), улицы ярко освещены фонарями и высокий уровень безопасности. У армян вечерняя прогулка — приятная традиция, благодаря которой они общаются и делятся новостями. Поэтому вечером на улице вы окажетесь в самой гуще событий, с вами обязательно кто-нибудь заговорит. В первый же вечер вы поймете, что одиноким тут остаться просто невозможно.

Найти душевный покой

Армения — первая страна, принявшая христианство, и именно здесь сохранились древнейшие храмы. Свое путешествие местные жители рекомендуют начинать с духовного центра — города Вагаршапат (Эчмиадзин), тем более расположен он совсем недалеко от Еревана — всего 30 минут на автобусе. Уникальные постройки находятся на вершинах гор, в ущельях и в пещерах, поэтому вы не только познакомитесь с главными мировыми святынями, но и в полной мере насладитесь природой. Отдельного внимания заслуживает монастырь Нораванк, который находится среди красных скал. Несмотря на то что добраться до него будет сложнее и дорога займет больше времени, увидеть это необычное место своими глазами просто необходимо — мурашки от изумления вам гарантированы.

Искупаться в армянском море

Одним из недостатков Армении неопытные туристы называют отсутствие моря, а опытные знают, что там есть прекрасная альтернатива. Озеро Севан — настоящее спасение от жары для путешественников и жителей окрестностей Еревана. В первую очередь посетить Севан стоит любителям рыбы: тут водятся севанский беглу (усач), храмуля, форель и раки. Можно наловить рыбу и приготовить ее на ужин самостоятельно или сделать заказ в кафе с потрясающим видом на озеро. Цены очень демократичные.

Познакомиться с современным искусством

Армяне — народ творческий, поэтому в самой столице вы увидите много выставочных залов. Обязательно посетите галерею «Каскад» — современное искусство здесь на достойном уровне, вас удивят как необычные идеи арт-объектов, так и их исполнение. Например, лев, который изображен выше, сделан из автомобильных шин.

Узнать о самобытной культуре

Настоящее сокровище Армении — это ее люди. В первую очередь благодаря им приятно знакомиться с этой страной. История армянского народа невероятно богатая и тяжелая, но мало кто может удивить такой отзывчивостью, чуткостью и гостеприимством. Кавказское радушие лучше любого психотерапевта излечивает душевные раны. Они принимают гостей как своих родных, поэтому, если вы захотите почувствовать себя частью большой семьи, остановите свой выбор не на больших отелях, а на частных гостевых домах. Хозяева расскажут интересные истории и накормят от всей души. На столе обязательно будет стоять вино или коньяк — готовьтесь к тостам.

Забыть про диеты

С какой бы целью вы ни поехали в Армению, ваш тур все равно превратится в гастрономический: шашлыки, кебабы, стейки, шаурма, хаш, долма и вкуснейший армянский хлеб. Здесь вы поймете, что такое действительно хорошо приготовленное мясо и какими должны быть на вкус натуральные фрукты и овощи.

Научиться пить кофе

В армянских жилах течет не вино и не коньяк, а сурч — именно так называют кофе армяне. Этот ароматный напиток бьет все рекорды популярности, и в течение дня пьют его очень часто, даже слишком. В каждой семье имеется свой секрет приготовления кофе, но не забудьте заглянуть в чашку, когда допьете напиток, и спросите хозяйку о толковании. Армяне любят гадания, и прогнозы, сделанные на кофейной гуще, — дело обыденное.

Купить мокасины

Достаточно сложно вспомнить, что из «самого древнего» не было найдено в Армении, вот и обувь обнаружили здесь. Изделие из цельного куска кожи, возраст которого — 5 500 лет, очень напоминало современные мокасины, и оно восхитило и вдохновило известного дизайнера Маноло Бланика. Мокасины станут как прекрасным подарком себе, так и приятным сувениром для близких друзей.

Увидеть, где живет счастье

На пути к Нораванкскому монастырю можно увидеть село, в котором на вершинах столбов построили себе дома 40 пар аистов. И это удивительное зрелище. Но нужно помнить, что зимой они улетают в места потеплее, а весной возвращаются.

Сделать привал

Если вы устали от новых знакомств и шумных застолий, то сможете сбежать туда, где тихо. Говорят, что горы, озера и леса — прекрасные слушатели, а старинная архитектура расскажет о самых грустных временах. Но, несмотря на них, все здесь сохранило надежду на счастливое будущее. Так часто нам не хватает времени, чтобы просто побыть наедине с собой и расставить в своей голове все по полочкам. Армения — то идеальное место, где можно найти спокойствие и набраться сил.

Бонус: «Ереван-карта»

"Ереван-карта" - городская официальная карта, которая поможет существенно сэкономить путешественнику и дает право на бесплатное посещение музеев, аттракционов, туров и пользование городским транспортом (в том числе и такси). Также в течение 1 года по карте предоставляются скидки в ресторанах, магазинах, отелях и в других заведениях (их более 150).

А вам захотелось собрать чемодан и отправиться в путешествие по Армении?