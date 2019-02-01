Фотографии оледеневшего США: как синоптики ждут аномальные морозы до −50 °С

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С 30 января на Среднем Западе США установились аномально низкие температуры — местами ниже, чем в Антарктиде. Особенно сильно полярный вихрь затронул штаты Мичиган, Висконсин и Иллинойс, в которых объявлено чрезвычайное положение. В ближайшие дни ожидается падение температуры до −50 °С. Метеорологи утверждают, что подобные погодные аномалии случаются лишь раз в поколение.