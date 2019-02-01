Фотографии оледеневшего США: как синоптики ждут аномальные морозы до −50 °С

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С 30 января на Среднем Западе США установились аномально низкие температуры — местами ниже, чем в Антарктиде. Особенно сильно полярный вихрь затронул штаты Мичиган, Висконсин и Иллинойс, в которых объявлено чрезвычайное положение. В ближайшие дни ожидается падение температуры до −50 °С. Метеорологи утверждают, что подобные погодные аномалии случаются лишь раз в поколение.

AdMe.ru следит за развитием событий и показывает, как переживают исторический циклон жители Чикаго, штат Иллинойс.

Озеро Мичиган покрылось льдом

Закрыты сотни школ, отменено более тысячи рейсов

Жители борются с обморожениями

Снегоуборочные службы работают на пределе возможностей

Национальная метеорологическая служба называет нынешнюю погоду историческим событием

Но люди не унывают. Они выдумывают кучу мемов

«Когда ты разлил кофе в Чикаго».

Любуются замерзшими на морозе спагетти

Устраивают челленджи с разлитым на морозе кипятком

Фотографируют все обледеневшее

Одеваются теплее

Познают мегаполис с другой стороны

И ласково называют свой город Чиберией

Chiberia = Chicago + Siberia

Фото на превью chicago / instagram, sandracdlo / instagram

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