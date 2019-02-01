Фотографии оледеневшего США: как синоптики ждут аномальные морозы до −50 °С
С 30 января на Среднем Западе США установились аномально низкие температуры — местами ниже, чем в Антарктиде. Особенно сильно полярный вихрь затронул штаты Мичиган, Висконсин и Иллинойс, в которых объявлено чрезвычайное положение. В ближайшие дни ожидается падение температуры до −50 °С. Метеорологи утверждают, что подобные погодные аномалии случаются лишь раз в поколение.
AdMe.ru следит за развитием событий и показывает, как переживают исторический циклон жители Чикаго, штат Иллинойс.
Озеро Мичиган покрылось льдом
Закрыты сотни школ, отменено более тысячи рейсов
Жители борются с обморожениями
Снегоуборочные службы работают на пределе возможностей
Национальная метеорологическая служба называет нынешнюю погоду историческим событием
Но люди не унывают. Они выдумывают кучу мемов
«Когда ты разлил кофе в Чикаго».
Любуются замерзшими на морозе спагетти
Устраивают челленджи с разлитым на морозе кипятком
Фотографируют все обледеневшее
Одеваются теплее
Познают мегаполис с другой стороны
И ласково называют свой город Чиберией
Chiberia = Chicago + Siberia
Фото на превью chicago / instagram, sandracdlo / instagram