Фотограф Ким Кён-Хун показал, насколько велика пропасть между жизнью богатых и бедных людей в Китае

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Фотограф агентства Reuters, выходец из Южной Кореи Ким Кён-Хун делает свою работу в очень сложных условиях, таких как военные зоны, бедные страны и в других опасных и стрессовых ситуациях. Он жертвует комфортной работой в безопасных, удобных местах для того, чтобы показать людям правду. AdMe.ru подготовил 36 иллюстраций, где фотограф показал, насколько разная жизнь у богатых и бедных людей в Китае.

«Я видел жизнь самых разных людей: от живущих на улице до президентов и премьер-министров, от роскошных голливудских звезд, идущих по красной ковровой дорожке, до загрязненных территорий радиоактивного излучения». На этой фотографии Ким Кён-Хун носит защитную одежду при работе в области Минамисома, опустошенной землетрясением и цунами, в 18 км от поврежденной электростанции Фукусима.

1. Гости пьют шампанское, пока ожидают начало показа мод в Пекине

Жители играют в азартные игры под уличными фонарями в переулке жилого района для рабочих-мигрантов

Китай — самая интенсивно развивающаяся страна в плане экономики и науки. Годовой ВВП сейчас на 2-м месте после США. Из провинций и отсталых районов переселенцы хлынули в крупные города, а с ними и иностранные мигранты. Богатые и нищие бок о бок показали нам, какой контраст на самом деле существует в одной стране. Эти люди совершенно по-разному питаются, одеваются, имеют совершенно разные жилищные условия и совершенно по-разному проводят свой досуг и отдых.

2. Знаменитости и другие гости посещают прием до начала показа мод, состоявшийся в Пекинском парке руин городской стены династии Мин

Жители района для рабочих-мигрантов в Пекине смотрят представление бродячего цирка

Начиная с 2013 года китайское правительство поднимает из бедности 10 млн человек ежегодно. На конец 2016 года эта цифра составила 55,64 млн человек. Но за чертой бедности находится еще почти столько же, и власти намерены справиться с этим к 2020 году. Правительство снабжает каждую нищую деревню промышленным предприятием, чтобы дать рабочие места. На фото работники собирают съедобные грибы в селе Ченло провинции Цзянси.

В 2014 году бедное население города Цзинганшань провинции Цзянси составляло почти 17 %, сегодня эта цифра упала до 1,4 %. Средний чистый доход бедных семей вырос с $ 378 до $ 680. Местное правительство помогло людям начать свой собственный бизнес или найти работу. Бедные люди смогли улучшить жилищные условия.

3. Гости осматривают старинные автомобили Rolls-Royce на самой престижной в мире выставке роскошных, редких и дорогих машин, которая проводится ежегодно в Калифорнии

Человек везет свою семью на электрическом трехколесном велосипеде в Пекине

«Когда я была ребенком, мы жили в маленьком домике, который мы построили сами на склоне горы. Отец отвозил меня на велосипеде в школу, и я часто ходила посмотреть книги в книжном магазине после школы, но я не могла себе их позволить», — рассказывает администратор офиса Ян Янлин. Из-за дешевизны и особенно из-за пробок в больших городах велосипед стал самым популярным видом транспорта. Возле многих учреждений в Китае оборудованы специальные парковочные места для велосипедов.

4. Счастливое и беззаботное детство ребенка из обеспеченной семьи в Пекине

Дети бедняков ютятся в тесной комнате коммунальной квартиры без каких-либо удобств

Китайские журналисты подсчитали, что родить и поднять на ноги ребенка обойдется не менее чем в $ 300 тыс. Чтобы заработать эту сумму, среднестатистическая семья в Китае должна отказаться от еды и копить 23 года. И хотя закон «Одна семья — один ребенок» отменили в 2015 году, большинство молодых семей не спешат пользоваться данной свободой по вполне понятным причинам.

5. Женщины на высоких каблуках во время фотосессии в Пекине

Босые ноги женщины-фермера в грязи. И это всего в 80 км от Пекина

Хотя сельское хозяйство Китая сейчас ведущее в мире по количеству продукции, финансовое положение крестьян все еще очень плачевное. Люди хлынули в города в поиске большей финансовой стабильности. В 1999 году 55 % трудоспособного населения было занято в сельском хозяйстве. Сейчас количество фермеров уменьшилось до 33 %, а к 2020 году может сократиться до 25 %.

6. Люди пьют кофе в пятизвездочном отеле в Пекине

Семьи, обедающие в жилом районе для рабочих-мигрантов в Пекине

Китайская кухня очень полезна (даже в разных ценовых категориях), поэтому китайцы — достаточно здоровая нация. Соль во всех блюдах заменили пряные травы и соевый соус. Вместо сахара — сладкие коренья и фрукты, которые добавляются в блюда. Рыбу, мясо, овощи готовят в кляре. Вместо хлеба — несоленый рис. Поэтому даже небогатые слои населения могут позволить себе полезный сбалансированный рацион, правда, сомнительного качества и не в таких приятных условиях.

7. Женщина оплачивает счет в магазине одежды иностранного бренда класса люкс

Семья проходит мимо уличного торговца, продающего женскую одежду на рынке для рабочих-мигрантов

В Китае очень много мелких и микробизнесов, таких как торговля одеждой и мелочевкой, которые обычно передаются по наследству от родителей, а им от их родителей и т. д. Часто такие люди работают на улице по нескольким причинам: во-первых, аренда помещения влетает в копеечку, во-вторых, товар всегда на виду и есть свой постоянный контингент покупателей. Поменять место — значит заново нарабатывать клиентов.

8. Женщина в шубе держит на руках собаку в книжном магазине в аэропорту

Собака ищет еду в мусорном ведре в жилом районе для рабочих-мигрантов

Отношение к животным такое же невозможно разное, как и сама жизнь в Китае. Домашних животных любят, бездомных животных жесточайшим образом убивают — так просто, как раздавить таракана. Китайцы четко разделяют четвероногих друзей и «будущий обед». В общем, беременным, слабонервным и детям гуглить не рекомендуется.

9. Мальчик пользуется туалетом внутри универмага в торговом центре

Общественный туалет в наполовину снесенном районе города, где будут построены новые небоскребы

Если вы живете в отеле или элитном районе и курсируете до офиса и назад, то проблему туалетов можете даже не заметить. Но стоит сойти с этого маршрута, сразу столкнетесь с вонью и жутким видом общественных уборных. Собственно, туалет — это просто дырка в полу. Не только в общественных местах, но и в квартирах.

10. Люксовые магазины мировых брендов в торговом комплексе

Местный магазин в жилом районе для рабочих-мигрантов

Магазины в Китае есть на каждом углу, равно как и многочисленные закусочные, которые обычно занимают первые этажи всех жилых домов и пестрят всеми цветами радуги. Продаются в них продукты, всевозможная дешевая мелочевка и предметы первой необходимости. Люксовые же магазины в центре крупных городов не скупятся на аренду павильонов в отдельных торговых центрах.

11. Сотрудник салона показывает, как проходит лечебный массаж всего тела и ухаживающие процедуры в спа

Разный уровень отдыха и комфорта. Уставшая женщина-фермер прилегла отдохнуть на поле. Ребенок моет голову в тазике на улице среди груды мусора

Многие простые китайцы просыпаются в 5 утра, чтобы успеть приготовить еду, позавтракать, собраться на работу. О трудолюбии и дисциплине китайских рабочих знает весь мир. Они работают и на жаре, и в холоде, ведь надо крутиться, чтобы обеспечить себя и семью. И устают они по-настоящему.

12. Новый высотный жилой дом в Пекине

Многоквартирный дом 90-х годов постройки на окраине Пекина

В крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, съемное жилье, по самым скромным подсчетам, обойдется в $ 450 за месяц + коммунальные услуги около $ 30. В целом же разброс цен такой: Комната в коммунальной квартире в центре города — $ 465

3-комнатная квартира в центре города — $ 1 490

3-комнатная квартира в спальном районе города — $ 845

Квартира-студия в спальном районе города — $ 915

Комната в коммунальной квартире в спальном районе города — $ 287

13. Повара готовят еду в ресторане в богатом районе Пекина. Люди обедают на сумму около $ 60–80

Уличный торговец делает лапшу в своем импровизированном ресторане в полуразрушенном старом жилом районе. Мужчины обедают на улице на сумму около $ 1,60

Порция обеда в кафе для местных стоит в диапазоне $ 1–2,5

Комплексный обед с мясом в кафе — $ 7,41

Сосиски жареные на улице — $ 0,37

Пельмени с говядиной / свининой в кафе за 12 шт. — $ 0,75

Макароны с тушеными овощами на улице — $ 0,99 Чтобы сэкономить, большинство рабочих-мигрантов вынуждены перекусывать едой у уличных торговцев, закрывая глаза на антисанитарию, и уже привычно обедать на корточках прямо на улице.

14. Женщина гуляет с собакой в ​​богатом жилом и коммерческом районе города

Человек идет по переулку в наполовину снесенном старом жилом районе

В то время как в Великобритании и США цены на жилье постепенно снижаются, в Китае цены на недвижимость растут стремительнее, чем в других странах. Это привлекает инвесторов и заграничных покупателей, ведется активное строительство в городах. Самим же китайцам жилье, даже вторичное, часто не по карману.

15. Представитель Пекинского института первой социальной защиты домов престарелых в своей спальне в доме престарелых

Пожилой человек в инвалидной коляске перед своим домом в жилом районе для рабочих-мигрантов

Китайцы с большим почтением относятся к пожилым людям. Человек 60–70 лет считается не старым, а мудрым. Однако не все могут обеспечить себе достойную старость. Больше 35 млн пожилых людей не способны к самообслуживанию, из них 12 млн полностью лишены дееспособности. Инвесторы вкладывают средства в продвижение элитных домов престарелых, которых уже больше 40 тыс. Тем не менее многие бедные слои населения не могут себе позволить такую услугу и вынуждены жить в нищенских условиях.

Конечно, Китай не единственная в мире страна контрастов, таким разнообразием могут «похвастаться» многие. А что вы знаете о Китае?