Факты о жизни в Японии, которые вызывают кучу вопросов у иностранцев

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Интернет пестрит обилием фактов про Японию, большинством из которых, пожалуй, уже трудно кого-либо удивить. Про японскую пунктуальность, трудоголизм, про острова с животными и квадратные арбузы не знает разве что ленивый. Но есть неочевидные вещи, которые с легкостью могут поставить в тупик даже самого большого любителя японской культуры. Например, в чем идея «комнаты безделья»? Существует ли магазин, где продается всего одна книга? Почему и куда исчезают японцы? Ответы на эти и некоторые другие, не менее интересные вопросы вы найдете в этой статье.

AdMe.ru узнал 14 необычных фактов о Японии и японцах, ознакомившись с которыми вы посмотрите на Страну восходящего солнца другими глазами.

1. «Исчезающие» японцы

Для японцев нет ничего страшнее потери общественного уважения. Проваленный экзамен, увольнение с работы, развод, долги — эти и другие жизненные неудачи часто приводят к попытке избавить себя и свою семью от обсуждений со стороны общества. Кто-то совершает самоубийство, а кто-то просто навсегда исчезает из жизни близких. Ежегодно в стране пропадает от 80 до 100 тыс. человек. Обычно пропавших не ищут ни государство, ни даже семьи, решающие, что их близкие совершили самоубийство. К слову, тема «исчезающих граждан» в стране — табу, ее стараются не поднимать лишний раз. Для тех, кто решил исчезнуть, есть 2 пути. Первый — район Санья, трущобы в пределах Токио. За репутацию города бродяг и мафии район убрали со всех карт, чтобы не портить облик столицы. Жить там очень сложно из-за условий и тяжелой работы. Второй путь — остаться в родном городе, сменить работу и постараться не попадаться на глаза родных и друзей.

2. Отаку как способ бегства

Еще один вид бегства, популярный в Японии среди молодых людей, — отаку, когда человек убегает «в себя», ведя параллельную жизнь в качестве героя любимого аниме. Некоторые, решив стать отаку, наряжаются в костюмы выбранных персонажей и могут надолго пропадать в альтернативной реальности. Одни создают ее дома, обложившись аниме-атрибутикой и связанными с персонажем вещами и ведя жизнь затворников, другие предпочитают проводить время в клубах района Акихабара, где продаются разные товары для тех, кто считает себя отаку.

3. Родственники и возлюбленные напрокат

Любовь нельзя купить, но можно взять в аренду профессионального актера, который станет тем, кем его попросит стать клиент. Можно даже на пару дней взять в аренду младенца — найдутся агентства, которые дадут его «напрокат». И одно из таких — Family Romance, созданное более 8 лет назад Исии Юити (Ishii Yuichi). Главная цель агентства — помогать людям пережить утрату или справиться с одиночеством. Но приходится иметь дело с разными заказами. Например, играть роль изменщика или извиняться за допустившего ошибку предпринимателя. Был даже случай, когда агентству заказали целую свадьбу с участием 50 актеров. Заказчице она обошлась в $ 18 млн. У такой работы есть обратная сторона: чаще всего актеры одиноки и боятся потеряться среди своих ролей. Мало кто знает их настоящих — рассказывать о себе им нельзя, поэтому людей привлекают лишь созданные ими образы.

4. Города за стенами

Нет, это не кадры из фильма «Тихоокеанский рубеж» (Pacific Rim), где похожие стены строились для защиты от кайдзю (монстров), выплывающих из разлома на дне океана, это современная Япония. После Великого землетрясения в восточной Японии, произошедшего в 2011 году и ставшего причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», правительство страны взялось за защиту прибрежных городов. Было решено возвести 12-метровые стены, которые в случае цунами должны принять на себя основной удар и если не предотвратить возможную катастрофу, то дать людям больше времени на эвакуацию. Изначально местные жители поддержали создание стен, но спустя время их мнения разделились. Одни чувствуют себя некомфортно: стены вышли слишком высокими и закрывают вид на море, а многие горожане и вовсе чувствуют себя в заключении. А другие считают, что стена — это гарантия того, что катастрофа 2011 года больше не повторится.

5. Агентства извинений

Терпеть не можете извиняться, а сделать это нужно? Специально для таких случаев в Японии есть агентства, которые сделают это за вас. Более того, «эксперты по извинениям» из подобных компаний — неплохие психологи, подкованные в своем деле, и, пожалуй, смогут вытащить даже из самых тяжелых на первый взгляд ситуаций. Цены в таких агентствах варьируются в зависимости от вида извинений и самого агентства. В среднем за извинение лично берут около $ 240 и $ 96 за извинения по телефону или по e-mail. Некоторые агентства берут почасовую оплату (в среднем $ 33 за час). Некоторые, наоборот, предпочитают не выкладывать прайс в открытый доступ, а консультировать по телефону — обычно в таких агентствах есть необычные опции из разряда извинений перед особенно чувствительными или же крайне вспыльчивыми людьми.

6. «Комната безделья» для сотрудников

Неугодных сотрудников обычно увольняют. В Японии же правила увольнения во многих крупных компаниях сильно отличаются и им это крайне невыгодно. Так, досрочный выход на пенсию в Sony означает выплату пособия в размере 54 месячных окладов сотрудника. Не желая платить такие суммы, компании придумали для себя выход: переводить работников в «комнаты безделья», где те получают самые скучные задания. Весь день читают специальную литературу, смотрят по несколько часов ролики и т. д. А в конце дня каждый обязан представить отчет о проведенной им «работе». В Sony не видят ничего плохо в «комнатах безделья». А вот критики считают, что главная цель подобных комнат — заставить сотрудников чувствовать себя забытыми и бесполезными и попросту уволиться.

7. Платные объятия

В Японии, где проблема одиночества стоит довольно остро, многие находят для себя выход в посещении заведений, где это чувство хотя бы ненадолго притупляется. Например, популярностью пользуются места вроде Soineya (дословно — «магазин совместного сна») и ему подобные, где можно просто поспать рядом с красивой девушки. Никакого интима, просто сон и объятия. Обычно в подобных заведениях платят за вход (порядка $ 27) и далее все по фиксированному прайсу. Так, 20 минут сна обойдутся клиенту еще в $ 27, а за час придется заплатить около $ 54. За отдельную плату возможен выбор некоторых дополнительных услуг. Например, можно спать, обнявшись, погладить девушку по голове, смотреть друг другу в глаза в течение определенного времени, положить голову друг другу на колени и т. д. — у каждого пункта своя цена по прайсу.

8. Ночные клубы для разговоров с девушками

Еще один способ справиться с одиночеством в Японии — клубы кябакура, где можно поговорить и выпить в приятной компании собеседницы. За деньги, конечно. Бюджетные заведения обойдутся в $ 27 за 40−60 минут, более изысканные — в $ 45−137 за 45−90 минут. Девушек, работающих в кябакура, часто называют современной версией гейш — kyaba-jo, или хозяйкой, и их задача — развлекать беседой и напитками. В традиционном кябакура девушки не оказывают никаких интимных услуг, поэтому клиента могут выгнать из клуба даже за попытку обнять собеседницу. Подобные клубы пользуются популярностью у бизнесменов, а также как способ поощрения компанией своих сотрудников. Но, конечно, основные клиенты таких клубов — это одинокие мужчины и те, кому не хватает тепла и внимания в семье.

9. Кафе с местами для одиноких людей

Moomin Bakery & Cafe — это уютное местечко в Токио, которое в сети уже прозвали «кафе-антиодиночество». Ко всем посетителям, которые пришли сюда одни, за столик подсаживают огромных плюшевых муми-троллей, в компании которых можно перекусить или просто выпить кофе. Идея быстро пришлась по душе как японцам, так и многочисленным туристам, отчего в Moomin Bakery & Cafe часто большие очереди и приходится ждать столик. Те же, кто не хочет ждать, всегда могут купить что-нибудь в булочной при кафе.

10. Проект микродомов

Микродома (они же kyosho jutaku) стали популярны в Японии в 1990-е, когда цены на жилье стали резко расти. В отличие от жилых комплексов, они не занимают много места и отлично размещаются на крошечных клочках земли, которые непригодны ни для чего иного. Часто «лоскуты», за которые берутся дизайнеры, не больше парковочного места для машины. Иногда и вовсе приходится браться за асимметричные площадки — они обычно стоят дешевле и пользуются спросом. Видя подобный клочок земли, кажется, что места там не хватит абсолютно ни на что. Но дизайнеры не раз доказывали обратное: несмотря на их размер, жить в таких домиках намного уютнее, чем в тесных квартирках обычных комплексов.

11. Клуб потребителей

Sample Lab — магазин в Японии, в котором можно первыми попробовать или протестировать образцы той или иной продукции — от соусов и алкогольных напитков до косметики и многого другого. Чтобы стать членом «клуба потребителей», нужно быть старше 16 лет, знать японский и платить ежегодный членский взнос в размере примерно $ 9. Также при каждом посещении магазина вносится чуть меньше $ 3. Это сделано, чтобы исключить всех «любителей бесплатных вещей» и чтобы клуб состоял из действительно заинтересованных в той или иной продукции людей. Одна из особенностей магазина в том, что за посещения и анкеты каждому начисляются баллы, влияющие на количество продукции, которую можно попробовать.

12. Вендинговые автоматы, в которых можно купить все

Вендинговые автоматы — очень популярное явление в Японии. Отсутствие продавцов и необходимости аренды помещения, низкая преступность, а также большое количество наличных денег в ходу — все это лишь добавляет им популярности. Кроме того, около них обычно не встретишь больших очередей, работают они круглосуточно, да и стоят на каждом шагу. Поэтому стоит ли удивляться тому факту, что купить в них можно все? Ну или почти все. В ассортименте, предлагаемом такими автоматами, есть почти любые продукты, в том числе и яйца. В них можно купить игрушки, сувениры, тапки, галстуки и зонты. А еще есть те, в которых продается белье. В том числе женское ношеное. Вы же не думали, что мы шутим насчет «купить все»?

13. Магазин одной книги

Юшику Мариока (Yoshiyuki Morioka), владелец маленького (размером с небольшую комнату) книжного магазинчика Morioka Shoten, выбирает одну книгу, копии которой будут продаваться в его магазине в течение недели. Посетители Morioka Shoten говорят, что его можно даже назвать «книжный магазин, который организует выставку, посвященную одной-единственной книге»: он каждый раз меняется под издание. Так, продавая книгу по флористике, хозяин расставляет в магазине цветы, о которых в ней написано. Поэтому создается впечатление, что ты не просто входишь в книжную лавку, а попадаешь в книгу, которая представлена в магазине.

14. Кресла для объятий

Еще один выход для одиноких людей, которым хочется объятий, но кто не решится обнимать за деньги незнакомого человека или тем более спать с ним в одной кровати, — так называемые кресла для спокойствия. Они имеют форму гигантской куклы с очень длинными руками, которые можно обернуть вокруг себя. Это кресло — детище компании UniCare, и приобрести его можно в среднем за $ 419. Оно отлично подойдет тем, кому одиноко и не хватает тепла, а кроме того, как замечают в самой компании, с ним можно разговаривать. Еще одна функция кресел: они могут воспроизводить старую японскую музыку, которая особенно придется по вкусу пожилым людям. А именно для них в первую очередь и было придумано это кресло.