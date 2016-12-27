Этот сайт позволяет найти работу на год в любой точке мира

Этот сайт позволяет найти работу на год в любой точке мира

Все хотят путешествовать и в то же время зарабатывать деньги. И для многих людей, благодаря интернету, эта мечта уже стала реальностью.

AdMe.ru расскажет о сервисе, который стремительно набирает популярность в Европе и позволяет людям находить работу в любой точке мира.

Основатель сервиса Jobbatical — Кароли Хиндрикс, девушка родом из СССР.

Имея хороший опыт в создании медиа с нуля, она с легкостью нашла работу в США и поняла, что ее навыки и способности могут быть востребованы в любой части земного шара. Так и появилась идея сделать сервис.

Сейчас Jobbatical — это платформа, помогающая находить друг друга работодателям и специалистам, которые хотят поехать работать в другую страну.

Чтобы приступить к поиску работы, нужно заполнить профиль на сайте, описать свой предыдущий опыт и навыки, а также указать желаемую страну для дальнейшей работы. Работодатели ищут необходимых им специалистов, после чего связываются с кандидатами и договариваются об условиях переезда. Как правило, это небольшие рабочие контракты продолжительностью от 2–3 месяцев до года. В большинстве случаев соискателю оплачивают все расходы по переезду.

Наиболее востребованы для найма, конечно же, разработчики. Например, работодатели часто ищут специалистов, знающих Ruby, Java, PHP и имеющих навыки разработки мобильных приложений. А также дизайнеров, бизнес-девелоперов и маркетологов.

Так что теперь, если вам хочется жить на Бали или попасть в команду какого-нибудь стартапа, устроить это крайне легко — просто заполнить анкету.

Источник jobbatical
Фото на превью mainforme

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5 Комментарии
  • 27 декабря 2016
  • 5
  • 39057

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