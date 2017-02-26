Этот человек уже 39 лет может летать по всему свету бесплатно

13 февраля 1978 года во время рейса из Югославии в Австралию на борту самолета женщина родила ребенка. Это был один из первых случаев родов на борту за всю историю авиаперевозок. Но нам в AdMe.ru показалось куда более интересным то, что произошло после...

Марии Тодев из Македонии было 18 лет. Она села в самолет из Белграда в Сидней, чтобы увидеться с мужем. За два часа до посадки у беременной Марии неожиданно начались роды. На помощь пришли бортпроводники и пассажиры.

Пуповину обработали с помощью виски, а крестным отцом стал пилот. Малыша назвали Йатко в честь авиакомпании JAT (сегодня она известна как AirSerbia).

Йатко — единственный человек в мире, у которого в свидетельстве о рождении указан самолет и который получил право всю жизнь летать на самолетах авиакомпании JAT в любую точку мира бесплатно.

Вы не поверите, но за 39 лет Йатко ни разу не воспользовался своим подарком. Он мог отправиться в любой конец света, но предпочел остаться и жить в Австралии. А что бы сделали вы, будь у вас такой билет?

Фото на превью facebook.com
По материалам Prva.rs, Alo.rs

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2 Комментарии
  • 26 февраля 2017
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Охренифигительно!

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