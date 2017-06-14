Этих 12 вещей нет в вашем отпускном списке, но они незаменимы

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Собирать чемоданы — занятие ответственное. Забудешь что-то важное, и отпуск будет испорчен. AdMe.ru составил список неочевидных вещей, которые наверняка понадобятся вам на отдыхе.

Носки в ручной клади

Рекомендуем захватить на борт самолета пару носков или легкие мягкие балетки. Тогда во время полета можно будет снять уличную обувь, расслабиться и дать ногам отдохнуть и «подышать».

Чехол с аккумулятором

В отпуске вашему любимому смартфону придется нелегко. Он будет играть роль фотоаппарата, видеокамеры, нетбука и навигатора и разряжаться быстрее обычного. Рекомендуем захватить с собой внешний аккумулятор или чехол со встроенным аккумулятором.

Пижама

В жарких странах в отелях не принято выдавать теплые одеяла. А ночи там тем не менее могут быть холодными. Чтобы не испытывать неудобств из-за недостатка тепла, лучше взять с собой теплую пижаму. Тогда вы сможете нормально выспаться даже под тонким покрывалом.

Тональный крем на тон темнее

Девушкам, которые не могут обойтись без макияжа, нужно помнить, что привычный тональный крем на загорелой коже может выглядеть слишком светлым. Чтобы избежать эффекта маски на лице, возьмите с собой тональный крем на тон темнее.

Адаптер

Не факт, что на курорте вы найдете привычные розетки. Тогда даже зарядка телефона станет проблематичной. Заранее узнайте, розетки какого типа используются в данной стране, и прихватите с собой специальный адаптер.

Закрытая одежда

Может показаться, что в теплых странах одежда с длинными рукавами не нужна. Но это не так. Рубашки, юбки и шаровары из легких тканей помогут не обгореть на солнце во время прогулки.

Дождевик

К сожалению, от пары дождливых дней в отпуске никто не застрахован. Чтобы такая погода не заставила вас сидеть в помещении с утра до вечера, запаситесь тонким дождевиком, который практически не занимает места.

Мятные конфеты

Многие путешественники отмечают, что в отпуске из-за смены состава пищи и обезвоживания часто появляется неприятный запах изо рта, поэтому захватите с собой освежающие мятные конфеты.

Антисептик для рук или антибактериальные салфетки

Незнакомая пища и акклиматизация могут ослабить организм и увеличить риск кишечной инфекции. Пейте только бутилированную воду, ешьте в проверенных местах и как можно чаще обрабатывайте руки антисептиком или спиртовыми салфетками.

Блокнот и ручка

Любители путешествий неслучайно берут с собой канцелярские принадлежности. Иногда в поездке нужно заполнить документы, например миграционную карту, и собственная ручка поможет сэкономить время. А если вы не знаете языка страны, в которой отдыхаете, объясниться с местными жителями поможет рисунок.

Грипперы

Эти пакетики с застежкой zip-lock защитят продукты и гаджеты от песка и влаги. Такие пакетики эластичнее и прочнее обычных целлофановых, поэтому могут использоваться не один раз.

Пустое место

Из отпуска мы обычно привозим покупки и сувениры, поэтому заранее позаботьтесь о месте для них. Возьмите с собой компактную тканевую сумку, в которую можно будет положить то, что не вошло в чемодан.

Отличного вам отпуска!