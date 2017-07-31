Эти 12 самых странных городов мира поразят даже тех, кто видел все

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Каждый город на Земле уникален, но иногда попадаются суперстранные экземпляры, в существование которых сложно даже поверить. AdMe.ru нашел самые необычные города на планете. Часть из них вполне подходит, чтобы провести там несколько дней отпуска.

1. Город, где нельзя умирать

В одном из самых северных поселений в мире — городе Лонгйир, Шпицберген, официально нельзя умирать. Кладбище в городе есть, но оно уже 70 лет не принимает усопших. Все потому, что тела из-за постоянного холода не разлагаются и могут привлечь диких зверей. Людей, которые скоро умрут, перевозят на самолетах в другие города Норвегии.

2. Город, находящийся в двух государствах

Городов, находящихся в двух странах одновременно, не так уж мало. Но этот — самый необычный. Бюзинген-ам-Хохрайн — эксклав Германии на территории Швейцарии. Экономически это часть Швейцарии, административно — Германии. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк.

Здесь два почтовых индекса: швейцарский и германский.

Жители используют и немецкие и швейцарские телефонные номера.

Футбольный клуб «Бюзинген» — единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии.

3. Самый «адский» город

В штате Мичиган, США, есть городок под названием Hell (Ад). Точно не известно, откуда взялось это название, но жители охотно поддерживают «адский» имидж города. Туристы с радостью фотографируются на фоне табличек «Добро пожаловать в Ад», а в здешнем сувенирным магазине продают документы на владение 1 кв. дюймом земли в Аду, конечно же, за $ 6,66.

4. Город — китайская копия

Китайцы научились копировать все. А как насчет скопировать город? Чтобы граждане Китая имели возможность погулять по европейским улочкам, не выезжая из страны, было решено возвести копию австрийского городка Халльштатта. Сначала была построена церковь, потом и улицы, которые выглядели в точности как оригинальные. Кстати, недвижимость в китайском Халльштатте стоит дороже, чем в австрийском.

5. Последний свободный город

Слэб-Сити — это место в Калифорнии, где селятся в основном бродяги, пенсионеры, хиппи и те, кому некуда идти. Люди в этом городе живут в трейлерах и импровизированных лачугах без водопровода, электричества и адресов. Коммунальных служб в Слэб-Сити тоже нет, как и налогов и платы за квартиру. Звучит все это странно, но многие, кто здесь был, говорят, что находиться тут очень комфортно. Жители называют свой город «последним свободным местом в США».

6. Пещерный город

Матмата — город на юге Туниса, в котором сохранилось много берберских домов, состоящих из землянки и нескольких пещер. В 1970-х годах в городе построили наземные жилища, но многие местные жители предпочитают по старинке жить в пещерах. Поклонники «Звездных войн» узнают это место, ведь это дом Люка Скайуокера.

7. Город под одной крышей

Весь город Уиттиер на Аляске разместился в 14-этажном здании бывшей армейской казармы. В этом же доме находятся все магазины, полицейский участок, клиника и церковь. Это было сделано для того, чтобы экономить на отоплении, ведь почти круглый год здесь холодно и ветрено. К слову, население города — всего 220 человек.

8. Самый синий город

В Марокко есть удивительно красивый городой Шавен, стены, двери и даже лестницы которого выкрашены в оттенки синего и голубого. Дело в том, что когда-то тут жили иудеи, которые красили свои дома в синий — священный для них цвет. Иудеев уже сотни лет нет в этом месте, но традиция осталась.

9. Город инопланетян

В 1947 году близ города Розуэлл, США, упал неопознанный летающий объект. Что это было — спорят до сих пор. Но Розуэлл приобрел всемирную известность как город инопланетян. Тут проводятся фестивали, посвященные инопланетному вторжению, даже McDonald’s украшают изображения гуманоидов.

10. Город в открытом море

Нефтяные Камни — это промышленный город в Азербайджане, который расположен на металлических эстакадах в открытом море. Вырос он вокруг месторождения нефти. К слову, постоянного населения в городе нет. Тут живут около 2 тыс. рабочих, которые приезжают сюда на несколько месяцев для работы вахтовым методом.

11. Город в скале

Городок Сетениль-де-лас-Бодегас в Испании привлекает туристов со всего мира. Все потому, что он врезан в огромную базальтовую скалу и составляет с ней единое целое. Здесь есть улицы, гуляя по которым вместо привычного неба над головой вы можете увидеть нависающие скалы. Приезжим кажется, что эти скалы вот-вот обвалятся, но они простояли так века.

12. Город, где больше мертвых, чем живых