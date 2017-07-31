Эти 12 самых странных городов мира поразят даже тех, кто видел все
Каждый город на Земле уникален, но иногда попадаются суперстранные экземпляры, в существование которых сложно даже поверить.
AdMe.ru нашел самые необычные города на планете. Часть из них вполне подходит, чтобы провести там несколько дней отпуска.
1. Город, где нельзя умирать
В одном из самых северных поселений в мире — городе Лонгйир, Шпицберген, официально нельзя умирать. Кладбище в городе есть, но оно уже 70 лет не принимает усопших.
Все потому, что тела из-за постоянного холода не разлагаются и могут привлечь диких зверей. Людей, которые скоро умрут, перевозят на самолетах в другие города Норвегии.
2. Город, находящийся в двух государствах
Городов, находящихся в двух странах одновременно, не так уж мало. Но этот — самый необычный.
Бюзинген-ам-Хохрайн — эксклав Германии на территории Швейцарии. Экономически это часть Швейцарии, административно — Германии.
- Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк.
- Здесь два почтовых индекса: швейцарский и германский.
- Жители используют и немецкие и швейцарские телефонные номера.
- Футбольный клуб «Бюзинген» — единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии.
3. Самый «адский» город
В штате Мичиган, США, есть городок под названием Hell (Ад). Точно не известно, откуда взялось это название, но жители охотно поддерживают «адский» имидж города.
Туристы с радостью фотографируются на фоне табличек «Добро пожаловать в Ад», а в здешнем сувенирным магазине продают документы на владение 1 кв. дюймом земли в Аду, конечно же, за $ 6,66.
4. Город — китайская копия
Китайцы научились копировать все. А как насчет скопировать город? Чтобы граждане Китая имели возможность погулять по европейским улочкам, не выезжая из страны, было решено возвести копию австрийского городка Халльштатта.
Сначала была построена церковь, потом и улицы, которые выглядели в точности как оригинальные. Кстати, недвижимость в китайском Халльштатте стоит дороже, чем в австрийском.
5. Последний свободный город
Слэб-Сити — это место в Калифорнии, где селятся в основном бродяги, пенсионеры, хиппи и те, кому некуда идти.
Люди в этом городе живут в трейлерах и импровизированных лачугах без водопровода, электричества и адресов. Коммунальных служб в Слэб-Сити тоже нет, как и налогов и платы за квартиру. Звучит все это странно, но многие, кто здесь был, говорят, что находиться тут очень комфортно. Жители называют свой город «последним свободным местом в США».
6. Пещерный город
Матмата — город на юге Туниса, в котором сохранилось много берберских домов, состоящих из землянки и нескольких пещер. В 1970-х годах в городе построили наземные жилища, но многие местные жители предпочитают по старинке жить в пещерах.
Поклонники «Звездных войн» узнают это место, ведь это дом Люка Скайуокера.
7. Город под одной крышей
Весь город Уиттиер на Аляске разместился в 14-этажном здании бывшей армейской казармы. В этом же доме находятся все магазины, полицейский участок, клиника и церковь.
Это было сделано для того, чтобы экономить на отоплении, ведь почти круглый год здесь холодно и ветрено. К слову, население города — всего 220 человек.
8. Самый синий город
В Марокко есть удивительно красивый городой Шавен, стены, двери и даже лестницы которого выкрашены в оттенки синего и голубого.
Дело в том, что когда-то тут жили иудеи, которые красили свои дома в синий — священный для них цвет. Иудеев уже сотни лет нет в этом месте, но традиция осталась.
9. Город инопланетян
В 1947 году близ города Розуэлл, США, упал неопознанный летающий объект. Что это было — спорят до сих пор. Но Розуэлл приобрел всемирную известность как город инопланетян.
Тут проводятся фестивали, посвященные инопланетному вторжению, даже McDonald’s украшают изображения гуманоидов.
10. Город в открытом море
Нефтяные Камни — это промышленный город в Азербайджане, который расположен на металлических эстакадах в открытом море. Вырос он вокруг месторождения нефти.
К слову, постоянного населения в городе нет. Тут живут около 2 тыс. рабочих, которые приезжают сюда на несколько месяцев для работы вахтовым методом.
11. Город в скале
Городок Сетениль-де-лас-Бодегас в Испании привлекает туристов со всего мира. Все потому, что он врезан в огромную базальтовую скалу и составляет с ней единое целое.
Здесь есть улицы, гуляя по которым вместо привычного неба над головой вы можете увидеть нависающие скалы. Приезжим кажется, что эти скалы вот-вот обвалятся, но они простояли так века.
12. Город, где больше мертвых, чем живых
В городе Колма, Калифорния, целых 17 кладбищ. Здесь на каждого живого приходится более тысячи мертвых!
Все из-за того, что когда-то власти решили убрать все кладбища из близлежащего Сан-Франциско и всех усопших перезахоронили здесь.
Раньше население города составляли только могильщики, флористы и изготовители памятников, но в 1980-х годах здесь стали появляться люди и других профессий. Сегодня девиз города звучит так: «Это здорово — быть живым в Колме!».
Фото на превью Jesse! S?/flickr, Rebecca Cook/reuters