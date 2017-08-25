Эти ребята отправились в медовый месяц 5 лет назад и передумали возвращаться
В 2012 году Майк и Энн Ховард из США отправились в медовый месяц, который затянулся на целых 5 лет. Решив, что жизнь проходит мимо, они бросили работу, обещавшую повышение обоим, и решили реализовать свою давнюю мечту о кругосветном путешествии.
За это время они побывали на всех континентах и увидели более 50 стран. Самое продолжительное свадебное путешествие в мире ребята описали в книге, которая вдохновляет и дает практические советы тем, кто только мечтает о дальних уголках планеты.
Свои приключения Майк и Энн начали с джунглей Амазонки.
Бразилия, привал в джунглях
«Мы подумали, что ждать, когда в 65 лет мы уйдем на пенсию и сможем осуществить мечту о путешествиях, — это достаточно рискованный план», — говорит Майк.
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Стремление узнавать новые места, заводить друзей и погружаться в другую культуру в итоге пересилило страх пары перед жизнью в дороге, без постоянной работы, вдалеке от родных.
12-километровый каякинг в Новой Зеландии
Снежные вершины в той же Новой Зеландии
В среднем ребята тратят около $ 40 в день на проживание, питание и транспорт, но уверяют, что в некоторых странах ежедневные расходы можно снизить до $ 12. Этим и не только Энн и Майк делятся на своем сайте HoneyTrek.com. Там можно найти советы и лайфхаки для таких же «долгосрочных» путешественников.
Бали — активный дайвинг и спокойствие
Пара советует снимать жилье у местного населения и задерживаться на одном месте как минимум неделю. Это позволяет по-настоящему прочувствовать жизнь, людей и их самобытность.
Лыжный забег в Нью-Гэмпшире, США
Останавливаясь в семьях, Энн и Майк нередко помогают им по дому. Например, в течение месяца работали на ферме в Португалии. Выращенные там овощи и фрукты могли есть сами.
Урожай в Португалии приходилось делить с 10 курицами и 6 кроликами
На сегодня ребята насчитали 53 страны в своем списке, среди которых ЮАР, Кения, Китай, Вьетнам, Бразилия, Аргентина, Перу, Мексика, Турция, Франция, Норвегия, Хорватия, Канада.
Кенийский попутчик
Они стремятся каждый день жить новыми впечатлениями и вдохновляют других.
Перу и новые друзья на пути к Мачу-Пикчу
Влюбленные путешественники считают, что совместную жизнь надо начинать с чего-то необыкновенного и запоминающегося. Так почему бы не превратить свой медовый месяц в приключение всей жизни?
Большой Барьерный риф в Австралии
5-ю годовщину свадьбы пара отпраздновала на Южном полюсе, окунувшись в воду, охлажденную айсбергами до 2 °C.
Антарктида
А на это даже смотреть холодно
В конце 2016-го Майк и Энн на некоторое время вернулись в США, чтобы закончить книгу о затянувшемся медовом месяце.
Осторожно, их инстаграм заставляет выйти из зоны комфорта и немедленно искать приключения!
Фото на превью HoneyTrek