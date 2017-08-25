Эти ребята отправились в медовый месяц 5 лет назад и передумали возвращаться

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В 2012 году Майк и Энн Ховард из США отправились в медовый месяц, который затянулся на целых 5 лет. Решив, что жизнь проходит мимо, они бросили работу, обещавшую повышение обоим, и решили реализовать свою давнюю мечту о кругосветном путешествии.

За это время они побывали на всех континентах и увидели более 50 стран. Самое продолжительное свадебное путешествие в мире ребята описали в книге, которая вдохновляет и дает практические советы тем, кто только мечтает о дальних уголках планеты.

Свои приключения Майк и Энн начали с джунглей Амазонки.