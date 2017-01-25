Эта девушка путешествует по миру, тратя всего $ 9 в день

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Наверное, у каждого из нас хотя бы раз в голове мелькала мысль: «Бросить бы сейчас все, собрать рюкзак и отправиться в путешествие по миру!» AdMe.ru нашел девушку, которая не остановилась на одной только мысли, а взяла и сделала то, что хотят миллионы. Знакомьтесь, это Лена.

Несколько лет назад Лена переехала из маленького города в Санкт-Петербург, выучилась на магистра математики и стала работать программистом — сначала в России, а затем за границей: в Сеуле, Амстердаме, Гамбурге. В общей сложности она работала в других странах 5 лет.

Однажды, возвращаясь из отпуска с Кубы, на пересадке Гавана — Гамбург Лена взяла и купила билет до Бангкока. В один конец. Тогда она просто решила сделать перерыв от работы, окружения, да и просто от привычной жизни. Жила она на деньги, которые ей заплатили при увольнении, поэтому старалась экономить. Так, девушка посетила Таиланд, Бирму, Лаос, Камбоджу, Индию, Филиппины и Вьетнам.

Спустя несколько лет, когда руководство компании, в которой Лена работала после путешествия по Азии, решило не платить зарплату, а кормить всех «завтраками», Лена не растерялась, а подала на него в суд, оставила доверенность адвокату и отправилась в путешествие под названием «Кругосветка за $ 9».

«Почему такое странное название? Причем здесь $ 9?» — спросите вы. Дело в том, что в день Лена тратит только эту сумму. Сюда входят ночлег, еда, необходимые вещи и перемещения. Ровно столько Лена сейчас зарабатывает: она ведет коммерческий аккаунт в инстаграме для своей подруги.

Зачем она это делает? В первую очередь, конечно, для себя. Лене хватило смелости хотя бы попробовать доказать себе, что своя квартира, стабильное поступление зарплаты на карточку и муж в 25 — все это не залог счастья. А еще у нее есть более глобальная цель. Вот что она об этом говорит:

Мне хочется изменить мир. Хочется помочь людям. Сейчас я решилась на кругосветку — еду и точно знаю, что все будет круто. И это вдохновляет людей выйти из своей зоны комфорта. Я знаю, что как минимум один человек собирается брать отпуск за свой счет, чтобы на полгода уехать и исследовать мир. Он всю жизнь мечтал путешествовать, у него горят глаза, когда он идет в горы, ныряет с аквалангом или еще что-то. Но тупое ограничение в четыре недели в год не дает возможности реализовать все свои мечты. А тут какая-то Лена без денег берет и едет. Pinnywooh

Оказывается, путешествовать практически без денег не так уж и сложно. Нужно только знать пару секретов. Вот они: Чтобы сэкономить на жилье, воспользуйтесь сервисом Couchsurfing. Благодаря ему вы сможете найти людей по всему миру, которые приютят вас абсолютно бесплатно и, возможно, даже не на одну ночь.

Очень важно взять с собой в путешествие только нужные вещи. Во-первых, их придется таскать на своих плечах, и лишний груз будет совсем ни к чему, а во-вторых, если вы забудете что-то важное, это придется покупать.

Сейчас очень много вариантов удаленной работы. Хорошо пишете? Ведите коммерческий инстаграм или группу в фейсбуке. Умеете верстать сайты? На любом фриланс-сервисе вы найдете для себя работу. А еще ваши фотографии из путешествий можно продавать на фотостоках.

Подрабатывайте! Собирайте клубнику, мойте посуду — да что угодно! Лишняя десятка долларов никогда не помешает!

Выбирая между вкусной и питательной едой, отдавайте предпочтение питательной.

Пореже пользуйтесь такси. Перемещайтесь на местных автобусах — это дешевле и зачастую ничем не хуже.

Лена уже побывала в США, а сейчас перебралась в Мексику. По плану у нее впереди Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Эквадор, Перу, Чили, Боливия, Аргентина. Это только до августа. А дальше — куда глаза глядят.

А еще Лена, благодаря коучсерфингу, пожила несколько дней на яхте. Согласитесь, это лучше любого отеля!