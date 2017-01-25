Эта девушка путешествует по миру, тратя всего $ 9 в день
Наверное, у каждого из нас хотя бы раз в голове мелькала мысль: «Бросить бы сейчас все, собрать рюкзак и отправиться в путешествие по миру!»
AdMe.ru нашел девушку, которая не остановилась на одной только мысли, а взяла и сделала то, что хотят миллионы. Знакомьтесь, это Лена.
Несколько лет назад Лена переехала из маленького города в Санкт-Петербург, выучилась на магистра математики и стала работать программистом — сначала в России, а затем за границей: в Сеуле, Амстердаме, Гамбурге. В общей сложности она работала в других странах 5 лет.
Однажды, возвращаясь из отпуска с Кубы, на пересадке Гавана — Гамбург Лена взяла и купила билет до Бангкока. В один конец. Тогда она просто решила сделать перерыв от работы, окружения, да и просто от привычной жизни. Жила она на деньги, которые ей заплатили при увольнении, поэтому старалась экономить. Так, девушка посетила Таиланд, Бирму, Лаос, Камбоджу, Индию, Филиппины и Вьетнам.
Спустя несколько лет, когда руководство компании, в которой Лена работала после путешествия по Азии, решило не платить зарплату, а кормить всех «завтраками», Лена не растерялась, а подала на него в суд, оставила доверенность адвокату и отправилась в путешествие под названием «Кругосветка за $ 9».
«Почему такое странное название? Причем здесь $ 9?» — спросите вы. Дело в том, что в день Лена тратит только эту сумму. Сюда входят ночлег, еда, необходимые вещи и перемещения. Ровно столько Лена сейчас зарабатывает: она ведет коммерческий аккаунт в инстаграме для своей подруги.
Зачем она это делает? В первую очередь, конечно, для себя. Лене хватило смелости хотя бы попробовать доказать себе, что своя квартира, стабильное поступление зарплаты на карточку и муж в 25 — все это не залог счастья. А еще у нее есть более глобальная цель. Вот что она об этом говорит:
Мне хочется изменить мир. Хочется помочь людям. Сейчас я решилась на кругосветку — еду и точно знаю, что все будет круто. И это вдохновляет людей выйти из своей зоны комфорта. Я знаю, что как минимум один человек собирается брать отпуск за свой счет, чтобы на полгода уехать и исследовать мир. Он всю жизнь мечтал путешествовать, у него горят глаза, когда он идет в горы, ныряет с аквалангом или еще что-то. Но тупое ограничение в четыре недели в год не дает возможности реализовать все свои мечты. А тут какая-то Лена без денег берет и едет.Pinnywooh
Оказывается, путешествовать практически без денег не так уж и сложно. Нужно только знать пару секретов. Вот они:
- Чтобы сэкономить на жилье, воспользуйтесь сервисом Couchsurfing. Благодаря ему вы сможете найти людей по всему миру, которые приютят вас абсолютно бесплатно и, возможно, даже не на одну ночь.
- Очень важно взять с собой в путешествие только нужные вещи. Во-первых, их придется таскать на своих плечах, и лишний груз будет совсем ни к чему, а во-вторых, если вы забудете что-то важное, это придется покупать.
- Сейчас очень много вариантов удаленной работы. Хорошо пишете? Ведите коммерческий инстаграм или группу в фейсбуке. Умеете верстать сайты? На любом фриланс-сервисе вы найдете для себя работу. А еще ваши фотографии из путешествий можно продавать на фотостоках.
- Подрабатывайте! Собирайте клубнику, мойте посуду — да что угодно! Лишняя десятка долларов никогда не помешает!
- Выбирая между вкусной и питательной едой, отдавайте предпочтение питательной.
- Пореже пользуйтесь такси. Перемещайтесь на местных автобусах — это дешевле и зачастую ничем не хуже.
Лена уже побывала в США, а сейчас перебралась в Мексику. По плану у нее впереди Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Эквадор, Перу, Чили, Боливия, Аргентина. Это только до августа. А дальше — куда глаза глядят.
А еще Лена, благодаря коучсерфингу, пожила несколько дней на яхте. Согласитесь, это лучше любого отеля!
Источник instagram, roadsidetales
Фото на превью roadsidetales