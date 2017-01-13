Эта девушка нашла целых 6 своих двойников через твиттер
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Буквально в сентябре 17-летняя Сантана Гутьеррес опубликовала в твиттере фото, на котором она была со своей точной копией-двойником. Но даже в своих самых смелых мечтах она не подозревала, что этим фото поделятся 24 000 раза, лайкнут 43 000 пользователей, а еще она найдет целых 6 своих двойников.
I found my literal doppelgänger just now wtf pic.twitter.com/dphk7LodtJ— SANTAna (@santanaa_g) September 24, 2016
Вот этот снимок, на нем Сантана (справа) со своим первым найденным двойником — Изабель (слева).
Они встретились в торговом центре, где Изабель работала волонтером. Девушки сделали совместное фото и опубликовали его в твиттере. Но на этом история не закончилась.
Спустя пару месяцев другая пользовательница твиттера Лекси Мауринс наткнулась на пост Сантаны. Она поняла, что девушки выглядят в точности как ее подруга. Лекси опубликовала фото своей подруги Элай Холт, и у Сантаны Гутьеррес появился 2-й двойник.
История набирала обороты. Люди по всему миру начали обмениваться твитом и публиковать снимки друзей, которые выглядели так же, как девушки.
Так нашлись третий и четвертый двойники. Далее к ним причислили двух знаменитостей: Аулии Кравалхо, которая озвучивала Моану в недавнем мультфильме Disney, и актрису Саманту Боскарино.
Вот так выглядят 7 девушек рядом. Правда, они похожи?
Фото на превью LexiMaurins
, santanaa_g
Автор Amy Daire