Эта девушка нашла целых 6 своих двойников через твиттер

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы в AdMe.ru верим, что мир полон удивительных открытий и случайностей, которые наделены тайным смыслом. Эта история тому доказательство, взгляните сами.

Буквально в сентябре 17-летняя Сантана Гутьеррес опубликовала в твиттере фото, на котором она была со своей точной копией-двойником. Но даже в своих самых смелых мечтах она не подозревала, что этим фото поделятся 24 000 раза, лайкнут 43 000 пользователей, а еще она найдет целых 6 своих двойников.

Вот этот снимок, на нем Сантана (справа) со своим первым найденным двойником — Изабель (слева).

Они встретились в торговом центре, где Изабель работала волонтером. Девушки сделали совместное фото и опубликовали его в твиттере. Но на этом история не закончилась.

Спустя пару месяцев другая пользовательница твиттера Лекси Мауринс наткнулась на пост Сантаны. Она поняла, что девушки выглядят в точности как ее подруга. Лекси опубликовала фото своей подруги Элай Холт, и у Сантаны Гутьеррес появился 2-й двойник.